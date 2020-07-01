Как прошло голосование по поправкам к Конституции. "Фейсбук" LIVE

  • 1 июля 2020

Как следует из предварительных данных, которые публикует ЦИК, больше 70% участников голосования поддержали поправки в Конституцию. Явка - около 65%. Одна из поправок, вызвавших гнев противников Владимира Путина, предусматривает обнуление его президентских сроков.