Как прошло голосование по поправкам к Конституции. "Фейсбук" LIVE
- 1 июля 2020
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне
Пропустить Facebook пост , автор: BBC News Russian
На территории России завершилось голосование по поправкам к конституции. О том, как оно прошло, и какие первые...Posted by BBC News Russian on Wednesday, 1 July 2020
Конец Facebook сообщения , автор: BBC News Russian
Как следует из предварительных данных, которые публикует ЦИК, больше 70% участников голосования поддержали поправки в Конституцию. Явка - около 65%. Одна из поправок, вызвавших гнев противников Владимира Путина, предусматривает обнуление его президентских сроков.