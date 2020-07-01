Дело Порошенко. Как у экс-президента Украины не забрали загранпаспорт и в чем его обвиняют

Правообладатель иллюстрации UNIAN Image caption Петр Порошенко называет расследование дела против него политическим преследованием со стороны действующей власти

Суд в Киеве не принял решения о применении меры пресечения к Петру Порошенко и перенес решение этого вопроса на 8 июля. Бывшего президента Украины обвиняют в склонении чиновников к незаконным действиям - это первое из более двадцати дел против Порошенко, которое дошло до суда.

Прокуроры требовали применить к Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства. Это значило бы, что в ближайшее время Порошенко должен был бы по первому требованию прибывать на допросы, не отлучаться из Киева без разрешения следователя, судьи или прокурора и не менять место жительства. Кроме того, у бывшего президента Украины отобрали бы заграничный паспорт.

Порошенко обвиняют в том, что, будучи президентом Украины, он повлиял на тогдашнего главу Службы внешней разведки с целью незаконного назначения первого заместителя главы разведки. Бывший президент и его защита называют преследование политически мотивированным и отвергают обвинения в свой адрес.

Суд и митинг

Петр Порошенко прибыл на судебное заседание во главе колонны из нескольких тысяч своих сторонников.

За два часа до начала суда бывшего президента вызвали на допрос по этому же делу в Государственное бюро расследований. После допроса Порошенко и поддерживающие его активисты, в том числе приехавшие в Киев по призыву партии Порошенко "Европейская солидарность", под звуки патриотических песен промаршировали более двух километров по центру Киева до Софийской площади.

Во время заседания возле Печерского районного суда проходил полноценный политический митинг, участники которого требовали закрыть дела против Порошенко и обвиняли в инспирировании этих дел Россию.

Image caption На площади перед Печерским районным судом собрались несколько тысяч сторонников Петра Порошенко

А бывший и.о. президента Украины Александр Турчинов, который на днях возглавил штаб партии Порошенко "Европейская солидарность", призвал участников митинга создать открытый реестр "продажных следователей и запуганных судей (...) каждый из которых будет наказан, потому что это наша ответственность перед потомками".

В перерывах между спичами депутатов и общественных деятелей участники митинга пели песни, и звук их голосов был прекрасно слышен в зале суда.

Тем временем защита Порошенко требовала отвода всей группы прокуроров, занимающейся этим делом, во главе с генпрокурором Ириной Венедиктовой.

Обращение генпрокурора

Накануне генпрокуратура опубликовала шестиминутный видеоролик, в котором Венедиктова разъясняла зрителям некоторые процедурные моменты дела Порошенко. В нем она призвала бывшего президента доказать свою невиновность в суде.

Уже через несколько часов слова Венедиктовой были раскритикованы в соцсетях: мол, это не подозреваемый должен доказывать на суде свою невиновность, а прокуроры должны убеждать суд в его виновности. А на самом суде именно на этом высказывании генпрокурора построил свой спич Петр Порошенко.

Он подарил группе прокуроров раритетную книгу - сборник "Судебные речи советских обвинителей" и процитировал "академика Вышинского" (Андрея Вышинского, прокурора СССР в 1935-39 годах, главного государственного обвинителя на сталинских показательных судебных процессах 1930-х годов).

"Иногда бывают такие времена, когда государственная необходимость требует закон отложить в сторону и действовать исключительно в интересах государства", - с негодованием в голосе зачитывал выдержку из книги Порошенко.

"Мы вас не боимся! Замахнулись - бейте!" - заочно обращался Порошенко к президенту Зеленскому и генпрокурору Венедиктовой, обернувшись при этом не к судье, не к прокурорам, а к установленным в зале суда камерам.

Ареста не будет

На прокуроров речь бывшего президента особого впечатления не произвела. Они отказались от требования арестовать Порошенко и требовали применить в его отношении меру пресечения в виде личного обязательства.

Правообладатель иллюстрации UNIAN Image caption Сторонники Порошенко перед судом требовали от власти прекратить политические преследования - именно так они расценивали расследование дела против бывшего президента Украины

"Порошенко может скрываться от следствия на территории Королевства Испания, где он обладает имуществом", - говорил один из прокуроров.

"А у Зеленского нет имущества в Италии?" - раздалось в зале суда, большинство присутствующих в котором составляли депутаты Верховной Рады от партии Порошенко "Европейская солидарность".

"Сейчас в Испанию въезд запрещен", - добавил еще кто-то.

В конце концов, после шести часов заседания, заслушав доводы обвинения и защиты, судья Сергей Вовк заявил, что суд должен изучить процедурную сторону вопроса - в частности, согласно ли с установленной процедурой Петру Порошенко вручалось сообщение о подозрении.

Защита экс-президента в ходе заседания заявляла, что это процессуальное действие проходило с существенными нарушениями, и это ставит под сомнение легитимность всего процесса над Порошенко. Судья Вовк объявил, что суд продолжит рассмотрение дела в 11 часов утра 8 июля.

Порошенко с многочисленной группой поддержки вышел на улицу к своим сторонникам, обратился к ним с краткой речью и на прощание спел вместе с заполненной площадью гимн Украины.

В чем обвиняют Порошенко

На днях Петр Порошенко заявил, что является фигурантом 24 уголовных дел, которые ведутся различными правоохранительными органами Украины. Впрочем, добавляют его адвокаты, эта цифра может оказаться неполной. Нынешнее дело стало первым из них, дошедшим до суда.

В рамках этого дела бывшего президента обвиняют в подстрекательстве главы Службы внешней разведки Украины (СВР) Егора Божока к превышению им служебных полномочий.

Речь идет об указе, которым в июле 2018 года Петр Порошенко назначил первым заместителем главы Службы внешней разведки Украины Сергея Семочко.

Украинское законодательство предусматривает право президента назначать "топов" разведки по представлению главы этого органа. Проблема, говорят следователи, состояла в том, что представления на назначение Семочко от Божока на тот момент не было. Кроме того, в СВР уже был один первый заместитель, а вторая аналогичная должность не была предусмотрена штатным расписанием.

Егор Божок, по мнению обвинения, принял к исполнению "явно преступный" указ Порошенко, представил Семочко коллективу СВР, допустил его к работе и предоставил ему доступ к государственной тайне.

Правообладатель иллюстрации ZIK Image caption Сергей Семочко был назначен первым заместителем главы Службы внешней разведки - именно за это судят Петра Порошенко

Поэтому, считают в прокуратуре, назначение Семочко мало того, что прошло вразрез с процедурой, так еще и нанесло государству убытки в 1,5 млн гривен (около 56 тыс. долларов) в виде начисленной ему зарплаты.

После назначения Семочко попал в громкий скандал: журналисты выяснили, что его семья владеет недвижимостью и автомобилем, которые явно не соответствуют задекларированным доходам, а жена топового разведчика якобы обладает российским паспортом. Первый замглавы СВР отвергал эти обвинения.

Скандал с Сергеем Семочко стал одним из основных мотивов критики кадровой политики Петра Порошенко во время проигранной им президентской кампании 2019 года. Порошенко уволил Семочко незадолго до с треском проигранного им второго тура выборов.

"Юридический трэш"

Проект подозрения Петру Порошенко был подготовлен Государственным бюро расследований еще во время пребывания на посту генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки. Депутаты парламента от партии Владимира Зеленского "Слуга народа" не скрывали, что одной из ключевых причин отставки Рябошапки был его отказ подписать подозрение бывшему президенту.

Правообладатель иллюстрации General prosecutor office Image caption Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова посоветовала Петру Порошенко доказывать свою невиновность в суде

Уже после вынужденного ухода с поста Рябошапка назвал предложенный ему для подписи проект подозрения от ГБР "юридическим трэшем, не выдерживающим никакой критики".

Новым генпрокурором Украины в марте этого года стала Ирина Венедиктова. До прихода на эту должность она возглавляла Государственное бюро расследований. Сторонники Порошенко прогнозировали, что одной из ее основных задач в этом кресле станет именно привлечение Порошенко к уголовной ответственности.

Борьба за справедливость или политическое преследование?

Петр Порошенко и его защитники считают расследование более двух десятков уголовных дел против бывшего президента Украины политическим преследованием.

"Это попытка отвлечь внимание от реальных проблем, с которыми столкнулось государство, попытки вместо хлеба людям дать поп-корн и попытаться спасти падающий рейтинг за счет шоу", - заявил накануне суда Порошенко.

В то же время действующий президент Владимир Зеленский в недавнем интервью канадской газете The Globe and Mail сказал, что его "не интересует господин Порошенко, не интересуют вопросы политического преследования".

Правообладатель иллюстрации President of Ukraine Image caption В недавнем интервью Владимир Зеленский заявил, что его "не интересуют вопросы политического преследования"

"Ему (Петру Порошенко) хочется быть жертвой, хочется, чтобы все считали, что в Украине есть политические преследования… Я уверен, что он просто подогревает ситуацию, ведь его не было слышно за полгода до выборов (местные выборы на Украине должны состояться в октябре этого года), его политическая сила в парламенте не голосовала ни за одни большие реформы в нашей стране, которые сейчас происходят… Они начали собирать рейтинги на этом хайпе. Я к этому спокойно отношусь", - заявил Зеленский.

Западные партнеры Украины на протяжении последних недель неоднократно обращали внимание действующей власти на недопустимость политических преследований и настаивали, что систему правосудия нельзя использовать для сведения политических счетов.

Что думают на Западе...

"Имеющаяся у нас информация свидетельствует о начале тревожного соскальзывания в области (демократических) стандартов, о шаге назад, который рискует перерасти в пересмотр достижений Майдана", - сказано в распространенном 1 июля совместном заявлении бывшего президента Польши Александра Квасневского и бывшего спикера Европарламента Пэта Кокса о ситуации на Украине.

"Политика - это везде борьба, но она происходит посредством выборов, а в парламенте - посредством дебатов, - продолжают Кокс и Квасневский. - Именно там, а не в судах должны сталкиваться между собой политические оппоненты. Приближение местных выборов добавляет масла в огонь нашего беспокойства, когда мы наблюдаем преследование политических оппонентов через систему правосудия, а не урну для голосования".

Миссия Кокса-Квасневского была создана Европарламентом летом 2012 года. Ее задачей было наблюдение за политически мотивированными процессами, которые режим Виктора Януковича вел против своих оппонентов - в первую очередь, Юлии Тимошенко и Юрия Луценко. Работу миссии несколько раз продолжали, пока летом 2014 года, после приведения к присяге Петра Порошенко, Квасневский не заявил о ее успешном завершении.

...И украинцы

Впрочем, в украинском обществе, судя по всему, в основном не разделяют опасений Запада.

По данным проведенного на прошлой неделе социологического исследования Киевского международного института социологии, 51% украинцев считают расследование дел против Порошенко наказанием за нарушение экс-президентом закона и борьбой за справедливость.

Политическим преследованием Петра Порошенко со стороны действующей власти называют эти дела 30% украинцев, а еще 19% не имеют четко выраженного мнения по этого поводу.