ЦИК подвел итоги голосования об изменении Конституции России. "За" - 77,92%

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Центральная избирательная комиссия России сообщила, что подсчитаны все 100% протоколов с избирательных участков и электронного голосования о внесении изменений в Конституцию России. По данным ЦИК, "за" проголосовали 77,92%.

Поправки среди прочего позволят Владимиру Путину аннулировать конституционное ограничение на количество президентских сроков и оставаться на высшем посту вплоть до 2036 года.

Также в основном законе появятся поправки о вере в Бога, будет закреплен институт брака как союза мужчины и женщины (государство возьмет на себя обязанности по его защите) и появится запрет на "умаление значения подвига народа при защите Отечества". Эти поправки к своему же законопроекту внес сам Путин в последний день, когда это было возможно по закону.

Кроме того, русскому языку присвоят статус "языка государствообразующего народа", а детей будут считать "важнейшим приоритетом государственной политики России".

Госдума получит право утверждать министров и вице-премьеров, президент в свою очередь получит право распускать ее, если согласование не пройдут больше трети его кандидатур. Кроме того, бывшие президенты получат право пожизненно занимать пост сенатора, а премьер-министр будет нести "персональную ответственность" перед главой государства.

Ко второму чтению в документ добавили и новые судебные поправки - например, Конституционный суд получит право отменять решения международного арбитража, если тот наложил обязательства на Россию (под такой случай, например, подходит решение суда Гааги, по которому Москва должна выплатить 50 млрд долларов бывшим акционерам ЮКОСа).

Как прошло голосование

Общая явка на голосование составила порядка 65%, сообщили в ЦИК. В Москве явка составила меньше 56%, сказал РИА Новости заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

Движение в защиту прав избирателей "Голос" 30 июня сообщило о том, что за неделю голосования к ним поступило более 1,5 тысяч жалоб на нарушения. Признаки нарушения присутствовали в 700 жалобах, отметили там.

В ЦИК вечером 1 июля сообщили, что не зафиксировали серьезных нарушений на голосовании по Конституции, которые могли бы повлиять на результат. Дистанционное голосование оказалось "как никогда востребованным", сообщили в ЦИК.

По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, пока насчитывается только четыре случая, когда бюллетени могут признать недействительными.

В среду 1 июля в Москве на Пушкинской площади и в Петербурге на Дворцовой прошли акции протеста против принятие поправок в Конституцию. Они собрали небольшое количество участников. Полиция в акцию не вмешивалась. На Дворцовой задержали одного активиста, но его вскоре отпустили.

В Москве также прошла акция на Красной площади - участники выложили своими телами цифру 2036, их задержали, но также вскоре освободили.

Некоторые участники голосования смогли неоднократно получить бюллетень: в частности, так сделал журналист "Дождя" Павел Лобков. Эксперт движения "Голос" Василий Вайсенберг получил бюллетень, сказав, что не хочет голосовать электронно, но второй раз голосовать не стал. О повторном получении бюллетеня сообщали и другие, некоторыми сообщениями заинтересовались в СКР.

На участках в Москве проводились лотереи - выигранными баллами избиратели смогут оплатить товары в аптеках и продуктовых магазинах, чеки в ресторанах и другое.

Недельный опыт голосования поддерживают в регионах, сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Он добавил, что и в дальнейшем возможно проводить голосования в течение трех-четырех дней. Памфилова сообщила, что этот вопрос в ЦИК не обсуждался, но он потребует изменений на законодательном уровне.