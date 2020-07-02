Эксперта по ЧВК приговорили в России к семи годам за госизмену

Правообладатель иллюстрации Vladimir Neelov/Facebook

Санкт-Петербургский городской суд приговорил к семи годам строгого режима военного эксперта Владимира Неелова по обвинению в госизмене. Неелов возглавлял Центр исследования стратегических перспектив и часто комментировал деятельность частных военных компаний, выступая за их легализацию.

Суд установил, что Неелов за деньги передал немецкой консалтинговой фирме данные о процессе обучения и переподготовки оперативных сотрудников ФСБ, говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Петербурга. Материалы уголовного дела в отношении Неелова имеют гриф "секретно".

Военный эксперт признал свою вину лишь частично: он утверждал, что не знал, что передаваемые им данные являются секретными. По статье о госизмене наказание составляет от 12 до 20 лет. После задержания источник "Интерфакса" утверждал, что Неелов не признал вину и "вообще не понимал, почему его обвиняют в государственной измене".

Неелова задержали в октябре 2018 года в Петербурге. При обыске его и родительской квартир сотрудники ФСБ изъяли компьютеры и флешки, но позже вернули, так как там "не оказалось значимой информации", писала "Фонтанка". Арестовал Неелова Лефортовский суд Москвы, до суда он содержался в СИЗО "Лефортово". Неелов отказался от адвоката и выбрал себе защитника по назначению.

30-летний Владимир Неелов родился и вырос в Санкт-Петербурге. Он закончил магистерскую программу "Стратегические исследования" факультета международных отношений СПбГУ, был аспирантом этого университета. В его научные интересы входит приватизация военной сферы и частные военные компании, военные стратегии и доктрины, военно-промышленная политика и глобальная безопасность.

Неелов не только руководил некоммерческой организацией "Центр исследования стратегических перспектив", но и был экспертом Центра стратегической конъюнктуры. Эти организации изучают международные конфликты, преимущественно военные.

Эксперт регулярно получал приглашения от зарубежных неправительственных организаций и летал в командировки в Европу, где читал лекции, писала "Фонтанка". Он публиковал статьи о так называемой "ЧВК Вагнера". Эксперт также интересовался конфликтами на Украине, в Афганистане и в бывшей Югославии.

Статьи Неелова регулярно публиковались на сайте газеты "Взгляд", но издание удалило все его материалы, писала "Новая газета". Он также комментировал боевые действия в различных регионах самым разным СМИ, включая прокремлевское агентство РИА ФАН.

Неелов - автор и соавтор книг "Частные военные компании в России: опыт и перспективы использования", "Частные военные компании и война на Юго-Востоке Украины", "Особенности ведения боевых действий в Афганистане", "Граждане Грузии и грузинские вооруженные формирования в войне на Донбассе", "Негосударственные участники военных действий в конфликтах нового поколения. Уроки и возможности для России".