Нью-йоркская таможня конфисковала изделия из волос, сделанные заключенными в Синьцзяне

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Часть 13-тонной партии стоимостью свыше 800 тыс. долларов, доставленной морем в Нью-Йорк, была поставлена фирмой Lop County Meixin Hair Product Company из Синьцзяна, по данным властей США, использующей принудительный труд заключенных и детей.

Синьцзян-Уйгурский автономный район - провинция на западе Китая, где живет много мусульман-уйгуров. Согласно просачивающимся за пределы страны данным, китайские власти по малейшему подозрению в нелояльности направляют их в административном порядке, без суда, в так называемые центры переобучения. Фактически это охраняемые лагеря.

Перевоспитуемых, число которых, по имеющейся информации, достигает миллиона человек, там принуждают трудиться. Несовершеннолетние и старики делают более легкую работу, в том числе и по изготовлению изделий из волос.

"Выпуск этих изделий сопровождался серьезным нарушением прав человека", - заявила представитель таможенного управления Нью-Йорка и Нью-Джерси Бренда Смит.

У кого были взяты волосы, неизвестно.

Китай называет обвинения в использовании принудительного труда злостными измышлениями.

Правообладатель иллюстрации US Customs and Border Protection (

В США давно существует закон, запрещающий импорт любых товаров, изготовленных с применением принудительного труда.

В июне американская таможня выпустила запретительный ордер в отношении продукции компании Lop County Meixin Hair Product.

"Запретительный ордер посылает всем ясный сигнал о том, что никакая противозаконная и бесчеловечная практика в производственных цепочках поставляемых в США изделий не будет терпима", - заявила Бренда Смит.

Посольство США в Пекине заявило агентству Рейтер, что закон о трудовых правах защищает и граждан Китая любого этнического происхождения, в том числе жителей Синьцзяна.

"Акт о правах уйгуров"

В октябре прошлого года США ввели визовые ограничения для китайских официальных лиц, "в отношении которых есть основания полагать, что они несут ответственность или причастны к лишению свободы и нарушению прав мусульманского меньшинства в Синьцзяне".

Министерство торговли рекомендовало американским гражданам не вести бизнес с 37 предприятиями в Синьцзяне, подозреваемыми в использовании принудительного труда.

Примерно месяц назад Дональд Трамп подписал ранее принятый конгрессом "Акт о правах уйгуров", предусматривающий возможность дополнительных санкций и предписывающий правительственным ведомствам США следить за ситуацией в Синьцзяне.

При этом президент заявил интернет-изданию "Axios", что США и так делают немало, а принятие более жестких санкций в соответствии с "Актом о правах уйгуров" он отложил из-за переговоров о торговом соглашении с Китаем.

Что происходит в Синьцзяне?

В прошлом году в распоряжении Би-би-си оказались документы, согласно которым около 15 тыс. жителей южного Синьцзяна были отправлены в "центры переобучения" всего за одну неделю.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Так выглядит со спутника лагерь для уйгуров в городе Хотан

Согласно тем же документам, заключенный подлежит освобождению только после того, как "глубоко осознает противозаконный, преступный и опасный характер своих прежних действий".

Власти КНР говорят, что эти меры принимаются в рамках борьбы с экстремизмом. Британский юрист и консультант Всемирного уйгурского конгресса Бен Эммерсон называет происходящее массовым промыванием мозгов.

"Это тотальная трансформация сознания, имеющая целью полностью стереть с лица Земли синьцзянских мусульман-уйгуров как отдельную культурную общность", - говорит он.

Примерно год назад Би-би-си удалось выяснить, что многих детей китайские власти полностью изолируют от их семей, языка и религии. Только в одном из городов такая участь постигла около 400 детей, чьи родители оказались в "центрах обучения" или в тюрьмах.

На прошлой неделе германский антрополог Адриан Зенц, изучающий Китай, опубликовал результаты исследования, согласно которым китайские власти подвергают мусульманских женщин стерилизации и всемерно популяризируют среди них противозачаточные средства.