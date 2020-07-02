Корреспонденты Би-би-си вынесли бюллетени с участков. И не нашли их в протоколах

Правообладатель иллюстрации Mikhail Tereshchenko/TASS Image caption Голосование по поправкам в Конституцию продолжалось неделю

Пять сотрудников Би-би-си на голосовании по поправкам к российской Конституции вынесли бюллетени с участков. В трех случаев это не отразилось в итоговом протоколе в системе ГАС "Выборы". Это может быть основанием для пересмотра итогов голосования на конкретных участках, говорят эксперты.

1 июля, середина дня, избирательный участок №43 в школе центре Москвы. Голосование проходит в коридоре на фоне шкафов со спортивными кубками и наградами.

Сотрудник Би-би-си получает свой бюллетень и молча идет к выходу.

- Голосовать будете? - спрашивает его член избиркома. - Или уносите бюллетень?

- Да, унес с собой.

- Ты посмотри, уже второй такой, - проносится среди членов избиркома.

Несмотря на это, в итоговом протоколе в государственной автоматизированной системе "Выборы" факт выноса бюллетеня не отражен.

"За" поправки на 43-м участке проголосовали 58% избирателей, "против" - почти 41%.

Media playback is unsupported on your device Что будет с голосом, если забрать бюллетень? Эксперимент Би-би-си

Что говорит закон о выносе бюллетеней с участков. И как они отражаются в ГАС "Выборы"

Перед началом голосования по поправкам к Конституции Русская служба Би-би-си предложила своим сотрудникам поставить эксперимент: все желающие и имеющие право проголосовать могли прийти на участки и вынести бюллетени с собой.

Это не запрещено законом: в инструкциях для участковых избирательных комиссий (УИК) указано, что в случае выявления попытки вынести бюллетень сотрудник полиции информирует об этом членов УИКа. Те, в свою очередь, "разъясняют избирателю предназначение избирательного бюллетеня и предлагают ему проголосовать".

Цель эксперимента - проверить, зафиксируют ли УИКи в итоговых протоколах, что кто-то из голосовавших выразил свое избирательное право таким редким способом.

В протоколах нет отдельной строки для вынесенных бюллетеней. Там отражается: число выданных бюллетеней; число бюллетеней, содержащихся в урнах для голосования; число недействительных бюллетеней.

"Вынесенные бюллетени не могут относиться к недействительным, то есть обнаруженным в урне, но с неопределенным волеизъявлением", - говорит специалист по избирательному праву, юрист "Апологии протеста" Анна Бочило.

Если кто-то вынес бюллетень с участка, то число бюллетеней в урнах должно быть меньше, нежели число выданных бюллетеней, продолжает она.

Однако, как показал эксперимент Би-би-си, на голосовании по поправках в Конституцию так было не всегда.

Корреспонденты Би-би-си вынесли с участков пять бюллетеней. В трех случаях это не повлияло на итоговый протокол

Всего в эксперименте приняли участие пять сотрудников Би-би-си.

У троих факт выноса бюллетеня не отразился в итоговом протоколе: число бюллетеней, выданных комиссией, оказалось равно количеству бюллетеней в урнах.

Image caption Бюллетени, вынесенные сотрудниками Би-би-си с конкретных участков

На вышеупомянутом УИК-43 в центре Москвы избиратели получили 1691 бюллетень. Столько же комиссия в итоге якобы нашла в ящиках для голосования. Хотя один из них - с печатью и подписью члена УИКа - есть у Би-би-си.

На участке №2145 на улице Вавилова, по данным ГАС "Выборы", было выдано 884 бюллетеня. И столько же якобы дали следующий результат: "за" поправки - 52%, "против" - 46,6%.

Но один из бюллетеней остался у корреспондента Би-би-си, причем комиссия видела, что он вынес его.

Наконец, на участке №2748 в районе пересечения Ленинского проспекта и улицы Лобачевского граждане получили 848 бюллетеней (данные ГАС "Выборы"). Столько же, согласно официальному протоколу, комиссия обнаружила в урнах, после чего ввела в систему следующие результаты: "за" - 72%, "против" - 27%.

Однако один из бюллетеней есть на руках у журналиста Би-би-си, и он также сообщил комиссии, что выносит его.

На двух участках, с которых корреспонденты Би-би-си вынесли свои бюллетени, разница между выданными и обнаруженными в урнах - положительная. То есть там вынесенные бюллетени были учтены.

Причем таким образом свое избирательное право реализовали не только сотрудники Би-би-си. На участке №31 в Басманном районе разница между выданными и обнаруженными - три бюллетеня, на участке №2240 в Коньково - семь.

На первом "против" поправок проголосовали 46% избирателей, на втором - 40%.

Может ли это нарушение привести к аннулированию результатов на участках. И что думает ЦИК

Тот факт, что вынесенный бюллетень не отражен в протоколе, означает, что итоговый документ о результатах выборов на конкретном участке недостоверен, сказал Би-би-си бывший член экспертно-консультационной группы при председателе Центризбиркома, эксперт по избирательному праву Станислав Рачинский.

Действия комиссии могут содержать признаки уголовного преступления - фальсификации итогов голосования, прокомментировала Би-би-си специалист по избирательному праву, юрист "Апологии протеста" Анна Бочило.

Отсутствие бюллетеня в протоколе может быть и "мелкой припиской без конкретного умысла", говорит Рачинский. "Комиссия, обнаружив отсутствие бюллетеня в урне, могла испугаться, не понимая, что юридически в этом ничего плохого для них нет. Чтобы их не ругали в территориальной избирательной комиссии, члены УИК, не задумываясь, приписывают единичку", - предполагает Рачинский.

Правообладатель иллюстрации Sergei Bobylev/TASS Image caption Глава Центризбиркома Элла Памфилова

В любом случае наличие бюллетеня на руках и отсутствие соответствующей информации в протоколе может быть основанием либо для повторного подсчета, либо вовсе для аннулирования данных по конкретным участкам, добавляет эксперт. Такое решение принимает вышестоящая избирательная комиссия.

Согласно принятому ЦИКом порядку проведения референдума, сомнительные результаты могут быть оспорены в территориальной или в вышестоящей комиссии, говорит координатор движения "Голос" Виталий Аверин. Еще один путь - оспаривание через суд.

В двух из трех вышеупомянутых УИКов (№2145 и №2748) не ответили на звонки Би-би-си, связаться с УИК-43 не удалось.

"Или вы провоцировали [УИКи], или вы сейчас говорите неправду, или было некорректное действие со стороны комиссии", - так в разговоре с Би-би-си отреагировал запредседателя ЦИК Николай Булаев на итоги эксперимента Би-би-си. Он посоветовал обращаться со всеми документами в полицию или "другой орган, который вы посчитаете для себя возможным".