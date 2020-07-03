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Власти Британии официально признали, что готовятся с 10 июля отменить обязательный двухнедельный карантин для прибывающих из нескольких десятков стран, в первую очередь европейских.

Правило 14-дневного карантина для всех въезжающих в страну (за редкими исключениями) начало действовать в начале июня в целях борьбы с распространением коронавируса.

Эта мера вызвала шквал критики со стороны общественности и представителей бизнеса, который призвал власти отменить ограничения, чтобы не наносить еще больший урон экономике.

Власти изначально заявили, что будут пересматривать ограничения каждые три недели, а их ослабление будет зависеть от эпидемиологической ситуации в разных странах.

Полный список "разрешенных" стран будет обнародован в пятницу. По данным источников в британском правительстве, в список могут включить до 75 государств.

При этом ослабление ограничений не будет взаимным - прибывающим во многие страны из списка британцам все равно придется изолироваться на две недели.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Иск в суд по уголовным делам Стамбула подала невеста журналиста Хатидже Дженгиз

В Турции начинается судебный процесс над 20 обвиняемыми в жестоком убийстве журналиста Джамаля Хашогги в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.

Суд проходит в заочном режиме, поскольку местонахождение обвиняемых неизвестно.

В конце прошлого года власти Саудовской Аравии приговорили к смертной казни пятерых причастных к убийству Хашогги, еще три человека получили тюремные сроки.

Среди осужденных не было советника саудовского наследного принца Сауда аль-Кахтани и бывшего заместителя главы разведки страны Ахмада аль-Асири, однако в турецком обвинительном заключении оба фигурируют как организаторы преступления.

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"Путин пошел по пути Брежнева"

Анализируя итоги голосования по поправкам в Конституцию России обозреватель Financial Times Тони Барбер сравнивает российского президента Владимира Путина с Леонидом Брежневым периода застоя.

В 1977 году в Советском Союзе с большой помпой была принята новая Конституция, которую называют Конституцией Брежнева. Она провозглашала, что диктатура пролетариата закончилась, а однопартийное государство стало "государством всего народа". Таким образом, Конституция "легализовала" пропасть между советской иллюзией и реальностью; между тем, что Леонид Брежнев и другие коммунистические лидеры провозглашали о стране, и тем, что было правдой для обычных граждан.

Владимир Путин, может быть, сам того не подозревая, невольно пошел по пути Брежнева. В течение недели проходило театральное представление, организованное Кремлем, после которого избиратели одобрили длинный список поправок к российской Конституции 1993 года. Эти поправки создают иллюзию модернизированного правового государства, но оно оторвано от российской действительности так же, как и Конституция 1977 года была оторвана от советской жизни.

Молодое поколение в России относительно невосприимчиво к потокам дезинформации, льющимся из российских государственных СМИ. Они проводят время в интернете, который менее жестко контролируется государством. Это напоминает то, как молодые жители СССР в брежневскую эпоху приобретали западные джинсы на черном рынке, разучивали слова песен "Битлз" и не обращали внимания на разговоры Кремля о "развитом социализме", полагает автор.

Путинизм демонстрирует политический паралич и энтузиазм, связанный с пустыми политическими ритуалами, которые напоминают реалии последних лет правления Брежнева, находившегося у власти с 1964 по 1982 год. Совпадения на этом не заканчиваются. Поправки к Конституции позволяют Путину оставаться президентом до 2036 года, если он пожелает. К тому времени ему будет уже более 80 лет - это возраст, в котором Брежнев умер, находясь у власти.

Правообладатель иллюстрации Bettmann Image caption Первый полет Boeing 747 совершил в 1969 году

Конец эпохи Boeing 747

Корпорация Boeing решила прекратить производство своих знаменитых двухэтажных самолетов серии 747, которые впервые сошли с конвейера полвека назад, выяснило агентство Блумберг.

Последний Boeing 747-8 будет собран примерно через два года, сообщили изданию источники, знакомые с ситуацией. Ранее французская Airbus решила остановить производство собственного двухэтажного самолета А380.

Несмотря на свою популярность среди путешественников, последняя версия 747 и европейского А380 не стали коммерчески успешными, поскольку авиакомпании начали использовать на дальних рейсах самолеты с двумя двигателями.

Кроме того, на планы по реализации лайнеров повлиял экономический спад в связи с пандемией коронавируса.

Как сообщается, производство грузовых Boeing 747 продолжится, а уходящий в прошлое А380 рискует стать крупнейшим провалом авиационной индустрии.

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Без поцелуев

Нидерланды вновь разрешили открыться публичным домам, закрытым в марте из-за пандемии коронавируса. Власти планировали открыть их в сентябре, но было решено сдвинуть дату, поскольку число новых заражений снизилось, пишет Guardian.

34-летняя секс-работница из Румынии, представившаяся изданию как Феличия Анна, сказала, что ей очень приятно вернуться к работе. "Во время карантина многие секс-работники остались без денег, поэтому здорово, что мы можем возобновить деятельность", - сказала она.

Власти рекомендуют работникам индустрии предварительно проверять самочувствие клиентов и интересоваться, нет ли у них или у членов их семей симптомов Covid-19. Секс-работникам не рекомендуется целоваться с клиентами.

В числе других мер Анна назвала дезинфекцию всей комнаты и стирку постельного белья после каждой встречи с клиентами.

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Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что не пустить коронавирус в страну удалось благодаря дальновидному руководству Центрального комитета партии и высокой сознательности северокорейских граждан.

"Мы полностью предотвратили распространение злокачественного вируса и сохранили стабильную противоэпидемическую ситуацию, несмотря на мировой кризис здравоохранения, что является блестящим успехом, достигнутым дальновидным руководством Центрального комитета партии и высоким чувством сознательной слаженности, проявляемым всеми людьми, которые движутся как одно целое по приказу Центрального комитета партии", - сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи, цитируя слова северокорейского лидера, произнесенные в ходе расширенного заседания политбюро ЦК Трудовой партии КНДР.

По официальным данным властей КНДР, в стране не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом.

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Дайджест подготовили Геннадий Алашеев и Олег Михайлов