Псковскую журналистку Светлану Прокопьеву обвиняют в том, что ее авторская колонка о возможных причинах совершенного 17-летним смертником теракта в здании архангельского ФСБ оправдывает и пропагандирует терроризм. Обвинение запросило для журналистки шесть лет колонии общего режима и четырехлетний запрет на профессиональную деятельность.

В пятницу в Пскове начались прения сторон по уголовному делу против редактора "Радио Свобода" (СМИ признано в России иностранным агентом) Светланы Прокопьевой - о "публичном оправдании и пропаганде терроризма" в СМИ (ч.2 статьи 205.2 УК РФ).

Статья предусматривает наказание до семи лет лишения свободы.

Свою вину журналистка не признает.

Заметка дополняется.