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Верховный суд Татарстана отменил оправдательный приговор отцу полуторагодовалой дочери, которого обвиняли в сексуальном насилии над ней.

Судебный процесс вызвал большой резонанс, а оправдание жителя Бугульмы вызвало протесты в соцсетях.

В суде первой инстанции было установлено, что в октябре 2019 года 27-летний отец троих детей, оставшись с ними дома один, пока жена была на работе, нанес травму дочери.

У девочки началось кровотечение, о котором он сообщил жене. Гинеколог местной больницы сделал заключении о сексуальном акте.

Защита отстаивала на суде версию непреднамеренного повреждения при переодевании дочери. Подсудимый признался, что “психанул” из-за ссоры с женой и “сорвал зло” на ребенке, когда пришлось менять запачканный калом подгузник, сообщала региональная пресса.

Обвинение настаивало на сексуальном характере насилия, однако защита и обвиняемый отрицали это. Жена подсудимого дала показания в пользу мужа.

Бугульминский районный суд принял сторону защиты и 13 апреля вынес оправдательный приговор. По мнению суда, в материалах дела отсутствовали доказательства наличия у подсудимого прямого умысла на совершение насильственных действий в отношении ребенка, сообщает РИА Новости.

Однако прокуратура города обжаловала решение, заявив в апелляции, что подобные травмы невозможно нанести случайно и что районный суд не учел причиненный здоровью девочки легкий ущерб.

Пользователи соцсетей, начавшие кампанию за осуждение отца, называют его педофилом и утверждают, что он якобы признался в изнасиловании дочери (что не соответствует действительности).

В пятницу Верховный суд Татарстана отменил приговор в связи с процессуальными нарушениями и направил дело на повторное рассмотрение в тот же Бугульминский районный суд, но в ином составе.

В 2019 году МВД России заявило, что за пять лет произошел скачок преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних – за 2014-2019 годы их стало больше на 42%. К примеру, в 2018 году было зарегистрировано 11 тысяч таких преступлений.

Каждый двенадцатый пострадавший ребенок стал жертвой сексуального насилия от собственных родителей, заявлял замначальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России Вадим Гайдов.

При этом число оправдательных приговоров по делам всех категорий в Российской Федерации близко к нулю – в мае 2020 года их доля составляла 0,36%.