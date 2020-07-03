Уральского схиигумена Сергия лишили сана

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Церковный суд лишил сана уральского схиигумена Сергия (Романова), отрицавшего существование коронавируса и призывавшего не участвовать в голосовании по поправкам в Конституцию.

"Суд постановил. Первое: признать игумена Сергия виновным в нарушении священнической присяги, монашеских обетов. Второе: в связи с нарушением священнической присяги, монашеских обетов и перечисленных священных канонов извергнуть игумена Сергия Романова Николая Васильевича из священного сана", - сообщил митрофорный протоиерей Николай Малета (цитата по Интерфаксу).

Сам схиигумен на заседание суда не пришел.

Теперь решение епархиального суда должен утвердить патриарх Кирилл, а отец Сергий может подать апелляцию в общецерковный суд в Москве.

Как уточнил руководитель информационного отдела Екатеринбургской епархии Максим Миняйло, после извержения из сана возвращение священного сана невозможно.

Основанный Сергием Среднеуральский женский монастырь, по словам Миняйло, "вернется под управление Екатеринбургской епархии".

Чем известен схиигумен Сергий

В конце апреля Екатеринбургская епархия лишила схиигумена Сергия права вести проповеди и высказываться на публике из-за видео, в которых он называл пандемию коронавируса мифом и проклинал тех, кто из-за Covid-19 закрывал храмы.

Кроме того, Сергий критиковал президента России Владимира Путина и обвинял власти в создании "фашистского концлагеря сатаны".

Вскоре Сергия запретили в священнослужении. Ему запретили совершать монашеские постриги, возлагать на себя наперсный крест, причащаться и покидать территорию Иоанно-Богословского мужского скита.

Однако Сергий не подчинился, а 16 июня стало известно, что схиигумен при поддержке казаков захватил основанную им обитель - Среднеуральский женский монастырь. "Вам придется выгонять нас из монастыря с полицией и Росгвардией", - заявлял он.

Первое заседание церковного суда состоялось 15 июня. На него схиигумен пришел, зачитал заранее заготовленный текст и удалился. После этого на 26 июня назначили еще одно заседание, на которое он не пришел. Не явился схиигумен и на третье заседание, на котором его лишили сана.

На прошлой неделе схиигумен записал видео, в котором призвал бойкотировать голосование по поправкам к Конституции.

"Хабадники-хасиды правят Россией. Путин и его окружение - это ширма. Через поправки в Конституцию, через наше добровольное посещение пунктов голосования, не завися от нашего согласия или несогласия (то есть им нужна массовость) будет узаконена рабовладельческая власть. То есть мы добровольно узаконим власть будущего Антихриста и его слуг. Заявляю всем народам России: не ходить на пункты голосования!" - заявил он.

27 июня телеведущая Ксения Собчак сообщила, что сторонники схиигумена Сергия напали на ее съемочную группу, приехавшую в Среднеуральский монастырь. Во время нападения режиссеру-документалисту Сергею Ерженкову сломали кисть.