В Стамбуле заочно судят подозреваемых в убийстве Хашогги

Правообладатель иллюстрации EPA

В Турции начался заочный процесс над 20 гражданами Саудовской Аравии, которых обвиняют в жестоком убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашогги.

Он был убит в октябре 2018 года в здании саудовского консульства в Стамбуле, куда пришел за новыми документами.

Среди обвиняемых - двое бывших близких советников саудовского наследного принца Мухаммеда бин Салмана.

Убийство Хашогги вызвало серьезный международный резонанс и критику в адрес принца бин Салмана.

Хашогги был жестким критиком кронпринца. В Саудовской Аравии уже состоялся судебный процесс по делу убийства Хашогги. В декабре прошлого года там приговорили к смертной казни пятерых причастных к убийству журналиста. Еще трое обвиняемых получили длительные тюремные сроки.

Однако состоявшийся суд критиковали за то, что на нем не поднимался вопрос о заказчиках расправы.

Правообладатель иллюстрации POMED

Турецкая прокуратура обвиняет бывшего заместителя главы саудовской разведки Ахмеда аль-Асири, а также бывшего советника саудовского королевского двора Сауда аль-Кахтани в том, что они организовали операцию по убийству Хашогги.

Остальные 18 человек обвиняются в удушении Хашогги. Останки журналиста до сих пор не найдены. Представители турецкой прокуратуры заявляют, что его тело было расчленено, а останки вывезены в неизвестное место.

Сам Хашогги, живший в США, явился в консульство в Стамбуле, чтобы получить необходимые документы для грядущей свадьбы со своей турецкой невестой.

На заседаниях суда в Стамбуле присутствуют невеста Хашогги Хатидже Дженгиз и специальный докладчик ООН по вопросам внесудебных казней Агнес Калламар, которая уже обвинила саудовского кронпринца в причастности к убийству.

Изначально саудовские власти отрицали какую бы то ни было причастность к убийству Хашогги, но затем заявили, что это было самодеятельностью, и высшее руководство страны якобы не было в курсе "несанкционированной операции".

ЦРУ и многие западные страны считают, что убийство было совершено по прямому приказу саудовского кронпринца. В Эр-Рияде вину королевской семьи категорически отрицают.

59-летний Хашогги работал на американскую газету Washington Post.

Невеста Хашогги говорит, что надеется, что суд в Стамбуле обнаружит новые свидетельства, и она сможет узнать, где находятся останки убитого журналиста.