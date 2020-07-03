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Сразу несколько сетевых супермаркетов в Британии удалили со своих полок кокосовое молоко и масло после того как стало известно, что при изготовлении этих продуктов использовались кокосы, собранные подневольными обезьянами.

Как утверждают в организации "Люди за этичное отношение к животным" (PETA), диких обезьян ловят и обучают срывать с пальм кокосовые орехи. К примеру, свинохвостых макак в Таиланде по сути превращают в "машины по сбору кокосов".

Узнав об этом, некоторые британские сетевые супермаркеты, среди которых Waitrose, Ocado, Co-op и Boots, решили проявить принципиальность и пообещали прекратить продажу товаров, в производстве которых задействован рабский мартышкин труд.

Некоторые супермаркеты, такие как Morrisons, заявили, что в соответствии с этическими стандартами и в интересах защиты прав животных уже удалили со своих полок товары, при изготовлении которых использовались собранные обезьянами кокосы.

В пятницу к кампании в защиту макак присоединилась и невеста британского премьера Кэрри Саймондс, которая бросила вызов еще одной сети супермаркетов - Tesco.

"Ну что же вы, Tesco! Ваш ход! Пожалуйста, прекратите и вы продавать эти продукты", - написала она в своем "Твиттере".

"В нашем собственном бренде кокосового молока и кокосового напитка не используется труд обезьян, и мы не продаем ни один из брендов, о которых говорит PETA, - оправдался уже перед Би-би-си представитель Tesco. - Но вообще мы совершенно не приемлем такую практику и обязательно снимем с продажи все продукты, если выяснится, что при их производстве применялся принудительный обезьяний труд".

Тысяча кокосов в день

Представители PETA утверждают, что обнаружили в Таиланде сразу восемь ферм, где обезьян принуждают заниматься сбором кокосов, которые затем экспортируются в разные страны.

Защитники прав животных говорят, что взрослый самец может собрать в день до тысячи орехов. Человек, к примеру, собирает в лучшем случае 80.

Представители PETA нашли даже "обезьяньи школы", где мартышек обучают собирать орехи, а также кататься на велосипедах или играть в баскетбол для развлечения туристов.

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"Животные в этих "заведениях", многие из которых были незаконно отловлены на воле еще детенышами, демонстрируют типичное поведение, свидетельствующее о тяжелом стрессе, - говорят эксперты PETA. - Обезьян приковывают цепями к автомобильным покрышкам или помещают в клетки, где они с трудом могут развернуться".

Сотрудникам PETA также рассказывали о случаях, когда обезьянам удаляли клыки, если те пытались кусать дрессировщиков.

"Эти любознательные животные с высоким интеллектом лишены психологической стимуляции, возможности общения, свободы и любых радостей жизни, и все это лишь ради того, чтобы использовать их для сбора кокосов, - говорит директор PETA Элайса Аллен. - Поэтому мы призываем всех порядочных людей помешать использовать труд обезьян, отказавшись от кокосовых продуктов из Таиланда".