"Нам конец". Европол вскрыл преступный чат, арестовано более тысячи человек

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Полиция Франции, Нидерландов и Англии провела крупнейшую в истории операцию против организованной преступности. Задержано больше тысячи человек, изъяты оружие, миллионы фунтов и евро, тонны наркотиков. Это произошло благодаря тому, что полиция сумела расшифровать секретный чат, где общались подозреваемые.

Об операции Venetic (венетский язык - вымерший в 11 веке до нашей эры язык индоевропейской группы; на нем разговаривали на севере Италии) силовые структуры трех стран сообщили одновременно.

В Великобритании арестованы 746 человек, в Нидерландах - больше ста, во Франции не стали называть точное количество задержанных, только уточнив, что речь также идет о сотнях людей, вовлеченных, по мнению полиции, в незаконную деятельность. Их имена и роли в преступлениях полиция пока не раскрывает.

Известно, что во всех трех странах задержали и полицейских, которых теперь обвиняют в сотрудничестве с криминалитетом. Власти говорят, что высокопоставленных сотрудников среди них нет.

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Самый подробный отчет на утро 3 июля представило английское Национальное агентство по борьбе с организованной преступностью. В ведомстве рассказали, что совместная операция длилась с 2016 года и координировалась через Европол.

В Соединенном Королевстве в операции участвовало более 500 человек.

У задержанных изъяты 54 млн фунтов наличными (пачки денег хранились, например, в тумбочках у кровати или в пакете сети супермаркетов Tesco, спрятанном в шкафу с одеждой), больше двух тонн наркотиков (полторы тонны из них - кокаин) и 28 млн таблеток этизолама (седативное лекарство, в Великобритании его называют “уличный валиум”), 77 единиц оружия (в том числе автоматы Калашникова), а также 55 автомобилей премиум-класса.

В Нидерландах у задержанных также изъяли около 20 млн евро, 8 тонн кокаина и 1,2 тонны метамфетаминов. Франция объявит о результатах операции Venetic позже, в Национальной жандармерии сказали, что она еще не завершена.

Правообладатель иллюстрации PA Media Image caption В ходе операции было изъято много оружия

Задержанные будут обвинены в убийствах и покушениях на убийство, в торговле наркотиками, грабежах и уличных нападениях.

Операция стала возможна благодаря тому, что полицейским удалось взломать мобильное приложение EncroChat. Его придумала легальная компания из Нидерландов, она продавала этот мессенджер как абсолютно защищенный от любых внешних воздействий.

"Кажется, у нас проблемы"

Мессенджер был доступен для телефонов с операционной системой Android и для аппаратов Bслуга стоила около 1,5 тыс. евро за полгода.

Причем, мессенджер не был виден - если нажать кнопку включения телефона один раз, нlackberry. Причем компания сама предустанавливала мессенджер на новые телефоны и продавала их, скачать приложение просто так было невозможно. Эта уа нем загружалась обычная операционная система. Но если нажать ее дважды подряд, тогда аппарат перезагружался и пользователь получал доступ к чату.

По данным британской полиции, EncroChat использовали более 60 тыс. человек, в том числе 10 тыс. в Великобритании. Во французской жандармерии считают, что 90% из них вовлечены в преступную деятельность.

В Национальном агентстве по борьбе с преступностью Великобритании подозревают, что мессенджер использовался для отмывания денег и для незаконной торговли.

Этим же мессенджером пользовались двое жителей Великобритании, получившие пожизненные сроки за двойное убийство - преступного авторитета Пола Мэсси по прозвищу “Мистер Биг” и его подельника Джона Кинселла.

Полиция не говорит, когда она начала слежку за подозреваемыми, но в EncroChat до последнего не знали, что она ведется. Лишь 13 июня пользователи получили от компании предупреждение о том, что система взломана и что от телефонов с мессенджером надо немедленно избавиться.

Национальное агентство по борьбе с преступностью опубликовало некоторые сообщения, посланные сразу после полученного предупреждения. В них говорилось: “Нам конец” и “Кажется, у нас большие проблемы”.