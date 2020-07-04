Большое открытие: как Англия выходит из карантина

Правообладатель иллюстрации Martin Duncan Image caption Очередь в парикмахерскую в Клэхеме на юге Лондона

Американские горки, пиво в местном пабе, кино, стрижка, наконец, - все эти радости жизни, столь привычные, и так долго (целые три месяца!) находившиеся под запретом, вновь стали доступны для жителей если не всей Великобритании, то, по крайней мере, Англии.

Разумеется, все это не отменяет строгих правил социального дистанцирования, и власти признают, что ослабив карантин, пошли на определенный риск. Но, судя по всему, игра стоила свеч.

Как ни странно, самые длинные очереди выстроились не в пабы, а в парикмахерские.

Правообладатель иллюстрации PA Media Image caption В Эшфорде, графство Кент, очередь была не меньше

Впрочем, наверное это и не удивительно, ведь далеко не в каждом доме жена решалась взяться за ножницы, чтобы подравнять челку супруга, и далеко не каждая женщина была готова доверить свою голову мужчине.

Правообладатель иллюстрации PA Media Image caption На входе в салон клиентов встречают с термометром, нацеленным в лоб

Сандра Джейкобс одной из первых прорвалась в парикмахерскую в Кэмдене на севере Лондона (а дело было вскоре после полуночи), и по ее собственному признанию испытала огромное облегчение, очутившись в кресле.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Сандра Джейкобс заказала стрижку сразу после полуночи

"Волосы торчали во все стороны, я вынуждена была прятать их под шляпкой, а теперь вновь чувствую себя нормальным человеком", - сказала Сандра.

Ее мастер Кэрорл Рикаби тоже была рада вновь взять в руки ножницы, хотя работать в новых условиях нелегко.

"Мы предпринимаем все меры предосторожности - с фартуками и масками, но стричь волосы во всем этом обмундировании очень непросто", - говорит она.

Правообладатель иллюстрации PA Media Image caption Маски, визоры, фартуки, перчатки - обязательные атрибуты стрижки в наши дни

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Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Владелец парикмахерской "У мистера Тилли" Филип Тилли за работой

Хотя ресторанам, парикмахерским и кинотеатрам разрешили открыться сразу после полуночи, пабы вынуждены были ждать своего часа до 6 утра.

Правообладатель иллюстрации PA Media Image caption Паб "Ракета" в Мерсисайде открыт, но посетителей просят соблюдать социальную дистанцию

Фрэнк Грин с утра пораньше отправился в свой местный паб в Честере.

"Дело не в выпивке, дело - в возможности пообщаться, утверждает он. - Я уже так отвык от этого, что чувствую себя немного не в своей тарелке, но надеюсь, что все устаканится".

Фрэнку повезло с его пабом, ведь по некоторым данным треть всех пабов, баров и ресторанов решили не рисковать в эти выходные, а в организации "Кампания за настоящий эль" (Camra) и вовсе полагают, что половина пабов будет по-прежнему закрыта.

Правообладатель иллюстрации PA Media Image caption Самому Нику Энтона повезло: его местный паб "Королевский дуб" в Стаффордшире гостеприимно распахнул свои двери

"Правительство не очень-то помогло нам со всеми своими рекомендациями, оставив все на последнюю минуту, - сетует председатель Кампании Ник Энтона. - Поэтому многие пабы решили не открываться, а сначала посмотреть, что будет".

Правообладатель иллюстрации PA Media Image caption Первая пинта в пабе Толл Гейт" в Хорнзи, на севере Лондона

Правообладатель иллюстрации PA Media Image caption Первый завтрак в ресторане "Старая конюшня" в Ливерпуле

Паб "Толлингтон" на севере Лондона, в котором несколько сотрудников переболели коронавирусом, тоже решил не открываться. По словам менеджера Мартина Уэлана, ему просто совесть не позволяет принимать постетителей в то время, когда риск заражения еще весьма высок.

"Великое открытие" распространяется также на другие места:

Открытые тренажерные залы, детские площадки и иные развлечения на свежем воздухе

Библиотеки, социальные клубы по интересам, залы для игры в бинго (вариант лото), кинотеатры, музеи и галереи

Ярмарки, игровые залы, открытые катки, тематические парки и парки аттракционов

Места проведения религиозных служб открыты для молитв, служб и разных церемоний, в том числе свадеб, но не более чем на 30 человек

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Любители искусств ждут открытия Национальной портретной галереи, запланированное на 8 июля (пока что туда пустили только журналистов)

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Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption А ценители кино уже могут уже наслаждаются фильмами в торговом центре Bluewater в Кенте. Обратите внимание на социальную дистанцию

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Все-таки маска - это хорошо, не дает засунуть пальцы в рот...

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Чтобы попасть в парк аттракционов "Алтон Тауэрз" нужно сначала измерить температуру

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Этот аттракцион называется "Вызывающий улыбку", но кто там что разглядит под масками. Наверное, весело...

Правообладатель иллюстрации Christopher Furlong/Getty Images Image caption Или все таки страшно?

Острые ощущения - это прекрасно, но наслаждаясь вновь открывшимися возможностями, люди, порой, перестают чувствовать меру.

Правообладатель иллюстрации @davekayani Image caption Поначалу, когда диалог не заладился, полицейские были вынуждены отступить, но потом сборище все же удалось разогнать

В пятницу вечером жители района Уайт-Сити на западе Лондона стали жаловаться на шум, толпы народа и антисоциальное поведение.

Прибывшие полицейские обнаружили, что там намечается не согласованный с властями концерт и попытались уговорить собравшихся мирно разойтись.

В ответ в них полетели камни, кирпичи, палки и бутылки, 11 полицейских пострадало, пришлось вызывать спецназ - в общем, получилось некрасиво. Арестованных пока нет, но полиция пообещала, что обязательно будут.

Но вернемся к радостным событиям.

Луиза Арнольд и Дженнифер Уилсон стали, похоже, первой в Англии парой, сочетавшейся браком после отмены карантина.

Правообладатель иллюстрации PA Media Image caption Дженнифер Уилсон (слева) и Луиза Арнольд подписывают брачный контракт

Однополый союз был заключен в Чешире в 00:01 ночи в присутствии 16 гостей (остальные могли наблюдать церемонию по видеосвязи)

Решение не было спонтанным: пара обручилась еще три года назад, однако пандемия расстроила их планы, и теперь все пришлось делать в спешке буквально за неделю.

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Правообладатель иллюстрации PA Media Image caption Свадьбу в этот день сыграли и Люси с Джеймсом из Нортумберленда, теперь они мистер и миссисс Боун

Правообладатель иллюстрации PA Media Image caption Том Холл взял в жены Хезер Макларен в церкви Святого Георгия в Лидсе

Впрочем, не на каждой английской улице царит праздник. В центре Лестера закрыты магазины, рестораны и пабы, улицы и железнодорожный вокзал патрулируют полицейские наряды, и лишь на городском рынке заметна какая-то жизнь, а так в городе пугающе пустынно, особенно для выходных.

Image caption Улицы Лестера патрулирует полиция

В прошлый понедельник в Лестере был введен первый локальный карантин после того, как в городе была зарегистрирована повторная вспышка коронавируса, которым заразилось 19 человек.

Image caption Джессика Стоун опасается, что за Лестером могут последовать и другие города

По словам жительницы Лестера Джессики Стоун, многие в городе удивляются, не слишком ли рано власти решили ослабить режим карантина.

"У нас в Лестере это было сделано слишком поспешно, и я не удивлюсь, если после этого уикенда в других местах возникнут похожие проблемы, и их тоже начнут закрывать, - говорит Джессика.

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