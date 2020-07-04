"Озлобленные толпы" и "уничтожение истории". Трамп отметил День независимости США на горе Рашмор
По случаю Дня независимости США, который отмечается 4 июля, Дональд Трамп выступил около знаменитого барельефа с американскими президентами на горе Рашмор в Южной Дакоте и обрушился на тех, кто сносил памятники во время недавних протестов движения Black Lives Matter против расизма.
Обращаясь в своей речи к ставшему одному из символов Америки барельефу, Трамп сказал, что монумент "будет стоять как вечное почитание наших прародителей и нашей свободы". "Этот памятник никогда не будет осквернен, лица этих героев никогда не будут изуродованы", - пообещал он сторонникам.
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"Наша страна стала свидетелем безжалостной кампании по уничтожению нашей истории, лишению славы наших героев, стиранию наших ценностей и индоктринации наших детей, - заявил Трамп. - Озлобленные толпы пытаются снести статуи наших основателей, осквернить наши самые святые мемориалы и заполонить наши города преступлениями и насилием". "Нам не заткнут рот!", - добавил президент.
В рамках кампании Black Lives Matter по всему миру, в том числе в США, были снесены многие памятники людям, которых активисты считают причастными к работорговле или виновными в дискриминации чернокожих.
В том числе участники выступлений, произошедших в ответ на убийство полицейскими чернокожего Джорджа Флойда, борются с памятниками генералам и солдатам конфедерации южных штатов эпохи Гражданской войны 1860-х годов.
Без масок
В своем выступлении Трамп практически не говорил о пандемии коронавируса, за реакцию на которую его не раз критиковали и которая уже унесла жизни более 130 тысяч американцев.
На горе Рашмор Трамп выступил перед аудиторией из 7,5 тыс. человек. При этом, несмотря на предупреждения медиков, участники мероприятия не были обязаны носить маски и соблюдать меры социального дистанцирования.
В минувшую пятницу в США был отмечен новый небывалый скачок инфицирования; всего в стране 2,5 млн подтвержденных случаев коронавируса - это больше, чем где-либо еще в мире.
Сам выбор места также вызвал неоднозначную реакцию, поскольку двое из президентов, изображенных на горе Рашмор, - Джордж Вашингтон и Томас Джефферсон - были рабовладельцами.
К тому же это место расположено на исконной земле индейцев племени лакота-сиу, которую американское правительство отняло в начале XIX века.
Что еще сказал Трамп
Президент США заявил, что те, кто нападает на символы национального наследия, в полной мере ответят перед законом. По его словам, им грозит до 10 лет тюрьмы - в соответствии с подписанным им недавним приказом по защите памятников.
В честь Дня независимости был дан салют под музыку. Фейерверков в этом месте не устраивалось уже более десяти лет после того, как их запретили из опасений, что это может привести к пожарам в лесах горного массива Блэк-Хиллс, где высечен барельеф.
В своем приветственном слове губернатор Южной Дакоты, республиканка Кристи Ноэм в тон заявлению президента обвинила недавних демонстрантов в том, что те пытаются "стереть уроки истории". "Это делается нарочно, чтобы обесславить основополагающие принципы Америки", - сказала она.
Что думают коренные американцы?
Американские индейцы подвергли критике приезд Трампа, поскольку массовые собрания, по их словам, сейчас представляют угрозу для здоровья. Они также выразили несогласие с идеей празднования Дня независимости Америки в священном для коренного населения месте.
Многие исконные американцы не отмечают День независимости, поскольку для них он связан с колонизацией их земель и утерей собственной культурной свободы.
Барельеф на горе Рашмор создавался в период с 1927 по 1941 годы, однако земля, на которой он расположен, - горный массив Блэк-Хиллс в штате Южная Дакота - был экспроприирован у индейцев еще в XIX веке.
"Президент ставит членов нашего племени в опасную ситуацию, устраивая фотосессию в священном для нас месте", - сказал Харольд Фрейжер, председатель племени су из резервации Шайенн-Ривер.
Перед этим митингом группа, состоявшая преимущественно из индейцев, заблокировала основную дорогу к монументу, расставив поперек белые фургоны, что в итоге привело к противостоянию с полицией.
Как сообщает местная пресса, полиция при поддержке солдат Национальной гвардии использовала дымовые шашки и газовые баллончики для рассеивания толпы.
Фургоны были увезены, а несколько протестовавших арестованы после того, как полиция объявила перекрытие дороги "незаконным собранием" - написала местная газета Argus Leader.