"Озлобленные толпы" и "уничтожение истории". Трамп отметил День независимости США на горе Рашмор

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Трамп: "Этот памятник никогда не будет осквернен"

По случаю Дня независимости США, который отмечается 4 июля, Дональд Трамп выступил около знаменитого барельефа с американскими президентами на горе Рашмор в Южной Дакоте и обрушился на тех, кто сносил памятники во время недавних протестов движения Black Lives Matter против расизма.

Обращаясь в своей речи к ставшему одному из символов Америки барельефу, Трамп сказал, что монумент "будет стоять как вечное почитание наших прародителей и нашей свободы". "Этот памятник никогда не будет осквернен, лица этих героев никогда не будут изуродованы", - пообещал он сторонникам.

"Наша страна стала свидетелем безжалостной кампании по уничтожению нашей истории, лишению славы наших героев, стиранию наших ценностей и индоктринации наших детей, - заявил Трамп. - Озлобленные толпы пытаются снести статуи наших основателей, осквернить наши самые святые мемориалы и заполонить наши города преступлениями и насилием". "Нам не заткнут рот!", - добавил президент.

В рамках кампании Black Lives Matter по всему миру, в том числе в США, были снесены многие памятники людям, которых активисты считают причастными к работорговле или виновными в дискриминации чернокожих.

В том числе участники выступлений, произошедших в ответ на убийство полицейскими чернокожего Джорджа Флойда, борются с памятниками генералам и солдатам конфедерации южных штатов эпохи Гражданской войны 1860-х годов.

Без масок

В своем выступлении Трамп практически не говорил о пандемии коронавируса, за реакцию на которую его не раз критиковали и которая уже унесла жизни более 130 тысяч американцев.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Фейерверк в этом месте не проводился долгие годы

На горе Рашмор Трамп выступил перед аудиторией из 7,5 тыс. человек. При этом, несмотря на предупреждения медиков, участники мероприятия не были обязаны носить маски и соблюдать меры социального дистанцирования.

В минувшую пятницу в США был отмечен новый небывалый скачок инфицирования; всего в стране 2,5 млн подтвержденных случаев коронавируса - это больше, чем где-либо еще в мире.

Сам выбор места также вызвал неоднозначную реакцию, поскольку двое из президентов, изображенных на горе Рашмор, - Джордж Вашингтон и Томас Джефферсон - были рабовладельцами.

К тому же это место расположено на исконной земле индейцев племени лакота-сиу, которую американское правительство отняло в начале XIX века.

Что еще сказал Трамп

Президент США заявил, что те, кто нападает на символы национального наследия, в полной мере ответят перед законом. По его словам, им грозит до 10 лет тюрьмы - в соответствии с подписанным им недавним приказом по защите памятников.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Дональд Трамп пообещал наказать тех, кто пытается снести монументы

В честь Дня независимости был дан салют под музыку. Фейерверков в этом месте не устраивалось уже более десяти лет после того, как их запретили из опасений, что это может привести к пожарам в лесах горного массива Блэк-Хиллс, где высечен барельеф.

В своем приветственном слове губернатор Южной Дакоты, республиканка Кристи Ноэм в тон заявлению президента обвинила недавних демонстрантов в том, что те пытаются "стереть уроки истории". "Это делается нарочно, чтобы обесславить основополагающие принципы Америки", - сказала она.

Что думают коренные американцы?

Американские индейцы подвергли критике приезд Трампа, поскольку массовые собрания, по их словам, сейчас представляют угрозу для здоровья. Они также выразили несогласие с идеей празднования Дня независимости Америки в священном для коренного населения месте.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Протестующие заблокировали дорогу к горе Рашмор

Многие исконные американцы не отмечают День независимости, поскольку для них он связан с колонизацией их земель и утерей собственной культурной свободы.

Барельеф на горе Рашмор создавался в период с 1927 по 1941 годы, однако земля, на которой он расположен, - горный массив Блэк-Хиллс в штате Южная Дакота - был экспроприирован у индейцев еще в XIX веке.

"Президент ставит членов нашего племени в опасную ситуацию, устраивая фотосессию в священном для нас месте", - сказал Харольд Фрейжер, председатель племени су из резервации Шайенн-Ривер.

Перед этим митингом группа, состоявшая преимущественно из индейцев, заблокировала основную дорогу к монументу, расставив поперек белые фургоны, что в итоге привело к противостоянию с полицией.

Как сообщает местная пресса, полиция при поддержке солдат Национальной гвардии использовала дымовые шашки и газовые баллончики для рассеивания толпы.

Фургоны были увезены, а несколько протестовавших арестованы после того, как полиция объявила перекрытие дороги "незаконным собранием" - написала местная газета Argus Leader.