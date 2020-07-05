Рэпер Канье Уэст предложил себя на смену Трампу. Он это серьезно?

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Американский рэп-исполнитель Канье Уэст написал в "Твиттере", что собирается баллотироваться на пост президента. Пока неясно, шутит ли склонный к эпатажу музыкант, но заявление мужа Ким Кардашьян только в первый час получило сотни тысяч ретвитов.

Уэст не первый раз говорит о президентстве: в октябре, после выхода своего нового альбома в интервью он обещал выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах в США в 2024 году, а впервые о президентских амбициях он заявлял еще в 2015 году, тогда Канье еще связывал себя с Демократической партией США. С тех пор его политические симпатии изменились - он неоднократно встречался с президентом-республиканцем Дональдом Трампом, выступал в его поддержку и называл Трампа своим братом.

"Теперь мы, веря в Бога, объединив наше видение и выстраивая наше будущее, должны осуществить потенциал Америки. Я выдвигаюсь в президенты Соединенных Штатов!" - такой твит опубликовал Уэст в День независимости 4 июля.

Реакция в соцсетях, где у Уэста почти 30 млн поклонников, разная - от саркастических шуток вроде "слишком поздняя регистрация" и "Тейлор Свифт все равно лучше тебя" до призывов "помогите этому человеку" и обещаний "я еду с Байденом".

Среди наиболее примечательных сторонников этой идеи - Илон Маск, недавно запустивший космический корабль "Драгон" на МКС; как и Уэст, склонный к провокациям и эпатажу предприниматель написал под постом Канье: "Я тебя полностью поддерживаю".

Знаменитая жена рэпера, Ким Кардашьян Уэст, откликнулась на твит мужа, разместив картинку с американским флагом.

Может ли он успеть?

Выборы в США должны пройти 3 ноября, так что если 43-летний музыкант серьезно намеревается составить конкуренцию двум основным кандидатам - Дональду Трампу от республиканцев и Джо Байдену от демократов - то времени пройти все официальные круги у него осталось не много.

По данным агентства Bloomberg, никаких документов в Федеральную избирательную комиссию Канье не подавал для того, чтобы его имя появилось в избирательном бюллетене штата (очевидно, в его случае это могла бы быть Калифорния), однако крайний срок подачи во многих штатах еще не прошел, и Уэст может выдвинуться как независимый кандидат.

Но даже в этом случае перед ним стоит немало препон, чтобы с нуля в июле-месяце в год выборов запустить президентскую кампанию.

Теоретически, он может получить поддержку какой-либо третьей партии или зарегистрировать новую.

В 1992 году техасский миллионер Росс Перо участвовал в избирательной гонке как независимый кандидат и получил 18,9% голосов. Для участия в следующих выборах, в 1996-м году, Перо зарегистрировал новую Реформистскую партию, но получил в итоге меньше - 8% голосов.

Уловка и самопиар?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Уэст неоднократно открыто выражал восхищение Трампом

Вполне возможно, что для Канье Уэста это всего лишь самопиар. Некоторые наблюдатели стали задаваться вопросом, не является ли этот шаг хитроумным замыслом, призванным отбить у Джо Байдена чернокожий электорат и тем самым подсобить Трампу?

Канье Уэст - давний сторонник нынешнего президента и открыто высказывал восхищение в его адрес.

В октябре 2018 года Канье с женой побывали в Белом доме с визитом для обсуждения с Трампом тюремной реформы, что в итоге вылилось в эмоциональную встречу и публичные заверения во взаимном восхищении. Газеты отметили тогда наметившийся "броманс" между президентом и рэпером, назвав этот неожиданный альянс музыки и политики не менее странным, чем прием, оказанный в 1970 году Ричардом Никсоном Элвису Пресли.

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Канье в Белый дом тогда пришел в красной бейсболке с надписью-лозунгом Трампа "Сделаем Америку снова великой!" Тогда же у Трампа спросили, может ли Канье стать будущим президентом, на что он сказал: "Вполне может быть".

Сам Уэст на этот же вопрос ответил: "Только после 2024. Давайте не будем волноваться о будущем. Все, что у нас есть, это сегодня". Называя 2024 год рэпер, очевидно, намекал на то, что до окончания последнего из двух возможных сроков Трампа, он даже и думать не будет о выдвижении.

В январе 2019 года он снова написал в "Твиттере" загадочное "2024", что многие истолковали как подтверждение идеи о том, что он будет выдвигать свою кандидатуру именно в этом году.