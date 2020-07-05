Убийство популярного певца в Эфиопии: в кровавых протестах погибли 160 человек

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Хачалу Хундесса был голосом народа оромо и в своих песнях боролся за их права

Эфиопию захлестнула волна протестов после убийства популярного певца Хачалу Хундессы. В многодневных демонстрациях протеста, вылившихся в межэтнические беспорядки, погибли более 160 человек.

34-летний Хундесса был представителем крупнейшей в Эфиопии народности оромо и выразителем их идей и чаяний. Певец был известен своими протестными песнями и особую популярность и любовь слушателей снискал на волне антиправительственных протестов, которые привели к смене власти в 2018 году. С тех пор у власти нынешний премьер-министр Абий Ахмед Али, получивший год назад Нобелевскую премию мира за перемирие с Эритреей.

Хундессу застрелили в понедельник. После его смерти протесты вспыхнули в Аддис-Абебе и регионе Оромия - родине народа оромо. В попытке сдержать волну протестов власти ограничили доступ к интернету в некоторых районах страны.

Премьер Абий Ахмед Али назвал убийство Хундессы и вспыхнувшие протесты попыткой дестабилизировть обстановку.

По сообщению полиции, в связи с убийством певца арестованы 35 человек, среди них известный в стране политик Джавар Мохаммед. Мотивы преступления пока не установлены, однако известно, что Хундесса получал угрозы cмерти.

Три эфиопские телекомпании попали под следствие за сюжеты, которые, по мнению некоторых, способствовали разжиганию вражды на этнической и религиозной почве. Приостановлена деятельность одной из них - принадлежащей Джаваду Мохаммеду станции Oromo Media Network.

В некоторых районах страны ситуация остается напряженной. В городе Дыре-Дауа на востоке Эфиопии полиция арестовала не менее двухсот человек.

По мнению аналитиков, нынешние волнения могут раскачать нестабильную ситуацию во второй по величине африканской стране и углубить политический кризис.

Страна под руководством нынешнего премьера только начала движение к демократии, однако теперь власти обвиняют в репрессивных методах подавления выступлений, таких как отключение интернета.

С чего начались волнения?

Тысячи поклонников певца собрались в начале недели в столице Аддис-Абебе, чтобы проститься с кумиром.

Однако волнения начались, когда тело Хундессы стали перевозить в его родной город Амбо, чему помешал известный медиа-магнат и критик нынешнего правительства Джавар Мохаммед со своими сторонниками, перехвативший процессию и попытавшийся вернуть тело в столицу.

После этого Мохаммеда арестовали. Сотрудники спецвойск изъяли у его охранников 8 автоматов Калашникова, 5 пистолетов и 9 радиопередатчиков.

Во вторник в связи с волнениями власти в Аддис-Абебе отключили интернет в некоторых частях страны по мере того, как протесты распространились на весь регион Оромия. В столице были размещены армейские подразделения для предотвращения грабежей и столкновений.

Опасаясь вспышки насилия, полиция выборочно допускала людей на похороны певца, которые прошли в минувший четверг в его родном городе Амбо.

"Мы потеряли свой голос"

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Хундесса вдохновлял протестующих против предыдущего правительства. После чего начал критиковать и нынешнего премьера Абия Ахмеда Али

Представители народности оромо говорят, что убийство Хундессы лишило их голоса.

Как сообщает корреспондент Би-би-си в Эфиопии Бикеле Атома, Хачалу был не просто певцом, он был символом оромо, открыто заявлявшим о политической и экономической маргинализации, которую переживал его народ на протяжении многих лет при разных лидерах.

Когда Хачалу Хундессе было 17 лет, он на пять лет угодил в тюрьму за участие в протестах. В отличие от многих других борцов за справедливость, покинувших Эфиопию, он остался в стране и продолжал вдохновлять молодежь на борьбу за свои права.