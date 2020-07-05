"Зенит" досрочно стал чемпионом футбольной премьер-лиги. Он обыграл "Краснодар"

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption Артем Дзюба стал автором одного из голов "Зенита" в победном матче

Команда из Петербурга выиграла на поле противников. Она стала чемпионом досрочно, продолжив серию из четырех побед.

Футбольный клуб "Зенит" из Петербурга досрочно - за 4 тура до финиша сезона - стал чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ). Он выиграл матч с "Краснодаром" на поле соперника со счетом 2:4.

Авторами голов у "Зенита" стали нападающие Сердар Азмун, Артем Дзюба и Алексей Сутормин, у "Краснодара" - Даниил Уткин.

Нападающий "Зенита" Алексей Сутормин отмечает гол.

В Краснодаре в день матча стояла сильная жара - около +35 градусов тепла.

"Зенит" стал чемпионом после серии из 14 матчей без поражений - команда сыграла три матча вничью и одержала 11 побед. При этом команда тренера Сергея Семака выиграла подряд последние четыре матча.

Перед сегодняшней игрой "Зенит" занимал первую строчку в турнирной таблице РПЛ с 59 очками. "Краснодар" шел на третьем месте с 45 очками. Второе место в турнирной таблице занимал "Локомотив" с 49 очками.

Несмотря на победу, "Зениту" предстоит сыграть еще четыре матча в РПЛ - с "Сочи", "Ахматом", "Оренбургом" и "Ростовом".

Футбольный клуб "Зенит" пять раз становился победителем чемпионатов России и один раз - победителем чемпионата СССР. В целом, по данным клуба, "Зенит" - единственный футбольный клуб России, являющийся обладателем всех высших наград как советского, так и российского первенства. Основным спонсором команды является "Газпром".

Тренер Сергей Семак впервые стал чемпионом России в этом качестве.

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption По решению Роспотребнадзора, на стадионе могут находиться максимум 10% болельщиков.

Чемпионат РПЛ был приостановлен 17 марта после 22-го тура. Тогда в России начали вводить ограничительные меры из-за эпидемии нового коронавируса.

"Зенит" лидировал в турнирной таблице на тот момент. На девять очков от него отставали "Локомотив" и "Краснодар", но московский клуб был выше по дополнительным показателям.

В конце мая Российский футбольный союз (РФС) принял решение возобновить матчи премьер-лиги с 21 июня. При этом в Футбольной национальной лиге и Профессиональной футбольной лиге (ФНЛ и ПФЛ - второй и третий по рангу дивизионы чемпионата) сезон было решено завершить досрочно - клубы заняли места по состоянию на 17 марта.

Первоначально было принято решение возобновить матчи без зрителей до конца сезона. В конце мая Роспотребнадзор разрешил заполнять трибуны на 10% от общего количества мест.

В начале июня исполком РФС увеличил количество возможных замен для команд в матчах РПЛ и Кубке России. Клубы получили право осуществить по пять замен в матче. При этом у них будет по три возможности для перестановок в игровое время плюс шанс сделать замены в перерыве. Обычно тренер имеет право сделать только три замены в одном матче.

Фактически игры РПЛ возобновились 19 июня. Первый матч после перерыва обернулся скандалом - против команды "Сочи", в нападении которого есть Александр Кокорин, играли юноши из молодежной команды "Ростова". Основной состав этого клуба находился на карантине. "Дети", как их назвали в Ростове, впервые выступали в РПЛ. Болельщики и звезды футбола высказывались в их пользу еще до начала игры, которая закончилась со счетом 10:1 в пользу "Сочи".