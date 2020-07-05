Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Джошуа Вонг уже более 10 лет борется за демократию в Гонконге

Публичные библиотеки в Гонконге приостановили выдачу нескольких политологических и исторических трудов для проверки их содержания на соответствие новому китайскому закону о национальной безопасности в Гонконге. Среди авторов, чьи книги изъяты из библиотек, - юный активист движения за демократию в Гонконге Джошуа Вонг.

Книги проверяют на соответствие закону о национальной безопасности в Гонконге. Среди прочего, закон устанавливает ответственность за призывы к сепаратизму и разжигание ненависти к действующим властям, будь то коммунистическая власть в Пекине или лояльное ему правительство Гонконга.

Вскоре после того как закон вступил в силу, в Гонконге произошли демонстрации и столкновения с сотнями задержанных.

Вступление в силу закона привело к расформированию движения Demosisto, членом которого является Джошуа Вонг, ставший одним из медийных лиц гонконгских протестов.

В Департаменте культурных услуг и досуга города газете South China Morning Post подтвердили, что приостановлена выдача двух книг Вонга и книги члена законодательного собрания Тани Чань "Мои путешествия в поисках еды и справедливости". Также недоступными стали шесть трудов политического теоретика Чин Вана, отстаивавшего необходимость широкой автономии Гонконга.

Изъятые книги Вонга называются "Я не герой" и "Я не ребенок: до и после 18 лет". Первую Вонг написал в 2013 году, она посвящена его многолетнему участию в протестных движениях в Гонконге (Джошуа Вонгу 23 года).

"Не только карательные меры. Закон о национальной безопасности вводит цензуру, как на материке, в этом международном финансовом городе. Хотя мои книги были опубликованы за несколько лет до начала протестов против закона об экстрадиции, сегодня они подверглись цензуре", - прокомментировал Вонг изъятие своих книг.

Пропустить Twitter пост , автор: @joshuawongcf 1/ More than just punitive measures, the national security law also imposes a mainland-style censorship regime upon this international financial city. Although my books are published years before Hong Kong's anti-extradition movement, they are now prone to book censorship. https://t.co/2fbyvtcH95 — Joshua Wong 黃之鋒 😷 (@joshuawongcf) 4 июля 2020 г.

Таня Чань - председательница альянса законодателей-демократов в заксобрании Гонконга. Ее книга "Мои путешествия за едой и справедливостью" была издана в 2014 году. В комментарии газете South China Morning Post она сказала, что не понимает, почему изъяли именно ее книгу. В правительстве обещали, что закон о национальной безопасности не будет иметь обратной силы, подчеркнула она.

Большая часть подвергнувшихся цензуре книг - это работы Горация Чин Ван-кана, больше известного под псевдонимом Чин Ван. Его называют основоположником современного локализма - исторического учения, которое ставит на первый план мировой истории общественные институты местного уровня.

Media playback is unsupported on your device Новые протесты в Гонконге из-за закона о безопасности

В книге "Гонконг как город-государство" ("On the Hong Kong City-State"), вышедшей в 2011 году, Чин Ван анализирует политический подход Пекина к не так давно перешедшему в его руки от Британии Гонконгу и отвечает на него философией локализма, предлагая горожанам всегда ставить свои интересы на первое место.

В списке цензурированных книг - работы ученого о суверенитете города-государства.

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Член исполнительного совета Гонконга Ронни Тонг Ка-Ва в комментарии SCMP заявил, что изъятие книг на период проверки не ущемляет ничьи права.

"Государственным учреждениям было бы неправильно и незаконно поощрять чтение текстов, которые могут побудить людей нарушить закон, поэтому я не считаю, что их изъятие из общественной библиотеки - это неправильно," - сказал он.

Закон "О совершенствовании правовой системы и правоприменительного механизма Гонконга" вступил в силу 30 июня. Он дает китайским властям широкие возможности для ограничения гражданских свобод в автономии. За преступления, угрожающие национальной безопасности, жителям Гонконга теперь может грозить пожизненное заключение.

После вступления закона в силу премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подтвердил, что жители Гонконга, имеющие британские заморские паспорта, получат дополнительные права для жизни и работы в Великобритании и возможность получить полноценное британское гражданство через несколько лет. Британский заморский паспорт был введен в Гонконге в 1987 году, когда тот был британской колонией.