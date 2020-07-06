Умер композитор Эннио Морриконе

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Итальянский композитор Эннио Морриконе умер в Риме. Лауреату премии "Оскара" и автору множества саундтреков, в том числе к вестернам, был 91 год.

Морриконе умер в ночь на понедельник в одной из римских клиник от последствий травмы после падения, сообщают итальянские СМИ. Ранее он был госпитализирован с переломом бедра.

Похороны Эннио Морриконе будут проходить в частной форме, сообщила его семья.

Композитор дважды получал "Оскар" - за выдающиеся заслуги в кинематографе и за лучшую музыку. Он был автором саундтреков для фильмов итальянского и мирового кинематографа.

В первую очередь Эннио Морриконе прославился, сочиняя музыку для вестернов.

Среди известных фильмов, к которым он написал музыку, - "Нечто", "За пригоршню долларов", "На несколько долларов больше", "Хороший, плохой, злой", "Однажды на Диком Западе", "Однажды в Америке", "Декамерон", "Неприкасаемые", "Легенда о пианисте".

В 2016 году он получил "Оскар" за музыку к фильму "Омерзительная восьмерка".

В России Морриконе стал особенно популярен после фильма "Профессионал" с Жан-Полем Бельмондо в главной роли.