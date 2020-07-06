"Мы сдохнем здесь", - жаловались пациенты с Covid-19. Главврача в Уяре уволили

Правообладатель иллюстрации CRBUYAR,ru Image caption В Уярской больнице, помимо инфекционного, действует акушерско-гинекологическое отделение

Минздрав Красноярского края уволил главврача больницы в городе Уяр после проверки жалоб на невыносимые условия лечения пациентов с коронавирусом. Расследование по факту смерти врача-гинеколога этой больницы Галины Лебедевой от Covid-19 еще продолжается.

О том, что главврач Уярской районной больницы Константин Гулаков отправлен в отставку по итогам выездной проверки, говорится в сообщении на сайте краевого министерства здравоохранения.

Проверке предшествовали жалобы пациентов. Несколько больных с подозрением на коронавирус находились в палатах больницы от трех до семи дней - как они утверждают, без лечения, обследований и диагностики.

"Мы сдохнем здесь"

На прошлой неделе красноярская телекомпания ТВК опубликовала сделанную пациенткой видеозапись из Уярской больницы.

На ней запечатлены палаты и коридор, нуждающиеся в ремонте, не видно врачей и медицинской техники - не только специализированной для больных пневмонией, но и вообще любой.

"Бедная медсестра бьется, старается одна, санитарки вообще нет - только раздатчица, которая на свой страх и риск полы подтирает раз в день", - говорит автор видео.

"Никакой санэпидобработки нет абсолютно, - жалуется она. - Вторую неделю лежим, сегодня вот осмотрели нас".

Другая пациентка говорит, что у нее нет сил дышать, в палате большая влажность. Автор продолжает: температура в больнице скачет, потолки протекают: "Все промокло, дышать нечем вообще, о какой кислородной поддержке может идти речь?"

Еще одна пациентка жалуется, что она находится в больнице третий день и "до сих пор не прочитан снимок КТ", а при поступлении в приемном покое ей даже не выдали маски "по той причине, что ее просто не было".

"Люди уставшие, работать некому, условия здесь санитарные не соблюдаются, - говорит она. - За три дня впервые проведен обход".

По ее словам, результаты анализов на коронавирус готовы, но до Уяра результаты довезти не могут.

Автор видео говорит, что она сама медработник и показывает других пациенток-медработников. "Лежим с пятницы. Ни анализов, ни хрена не делается ничего абсолютно", - ругается она.

В итоге женщины на записи начинают плакать: "Мы сдохнем здесь все... Мы не можем уже, мы не можем, помогите нам кто-нибудь!"

Автор видео, пациентка по имени Галина сказала Би-би-си по телефону: "Нас все время пугают, но я уже ничего не боюсь". Она отказалась от дальнейших пояснений, сославшись на очень плохое самочувствие.

Минздрав отреагировал

Видео вызвало резонанс. Минздрав Красноярского края в пятницу, 2 июля, заявил, что его специалисты проведут проверку сообщения жителей города Уяр.

Проверка не потребовала много времени. Утром в понедельник министерство сообщило, что комиссия приняла отставку главного врача Гулакова, который не комментировал скандальное видео.

Принято также решение развернуть инфекционный госпиталь на базе больницы в городе Бородино для госпитализации больных с коронавирусом из Уярской районной больницы и еще трех медучреждений.

Ситуацию в больнице в Уяре чиновники описали на своем языке: "В учреждении имеет место нерациональное использование имеющихся кадровых ресурсов. Администрацией учреждения не организованы в требуемом объеме противоэпидемические мероприятия для работы в условиях эпидемического процесса, персоналом не используются в строгом режиме средства индивидуальной защиты, дезинфекционные мероприятия, некорректно ведется статистика".

Умерла врач

Уже после начала проверки стало известно, что от осложнений, вызванных коронавирусом, умерла 58-летняя врач Уярской районной больницы Галина Лебедева. Ее дочь Елизавета Лебедева сообщила изданию "Красноярск онлайн", что мать умерла 2 июля.

Она была врачом-гинекологом и проработала в Уярской больнице 34 года. Лебедева периодически выходила на ночное дежурство в приемный покой больницы, работала с пациентами, и как минимум у пятерых человек, принятых ею в июне во время этих дежурств, позже был подтвержден коронавирус.

Дочь умершей утверждает, что ее мать не получала в больнице никаких средств индивидуальной защиты и "все маски приходилось покупать в аптеке самим".

Минздрав Красноярского края вместе с Роспотребнадзором проводит эпидемиологическое расследование по факту смерти Лебедевой, пишет ТАСС. Агентство уточняет, что врач-гинеколог была транспортирована из Уярской районной больницы в Красноярскую краевую больницу 24 июня, а 2 июля умерла. Росздравнадзор и региональная прокуратура также начали проверки.

Телефоны Уярской районной больницы, указанные на сайте, на прошлой неделе не отвечали.

По официальным данным, которые приводит ТАСС, всего за время пандемии в Красноярском крае зафиксировано 9 585 случаев коронавируса, 164 человека с Covid-19 умерли.