Фармкомпании просят минздрав России не лечить больных Covid-19 лекарствами от малярии и ВИЧ

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Ассоциация организаций по клиническим исследованиям (АОКИ), в которую входят мировые фармацевтические компании, направила в минздрав России просьбу исключить из методических рекомендаций по лечению коронавируса гидроксихлорохин, лопинавир и ритонавир. Несколько дней назад об очередном прекращении исследований этих препаратов для лечения больных Covid-19 заявили в ВОЗ.

Действующие рекомендации "плохо согласуются с последними данными об адекватных средствах лечения", говорится в письме в АОКИ (есть в распоряжении Би-би-си).

В методичке минздрава предлагается использовать гидроксихлорохин и близкий к нему мефлохин, которыми обычно лечат ревматоидный артрит и малярию, в том числе для профилактики коронавируса. Рекомендована и комбинация лопинавира и ритонавира - препаратов, используемых для лечения ВИЧ-инфекции.

"Все эти препараты, согласно результатам последних исследований, можно считать утратившими статус потенциально эффективных при новой коронавирусной инфекции", - сказано в письме ассоциации.

В американском управлении по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов (FDA) отменили разрешение на экстренное использование гидроксихлорохина и хлорохина для лечения коронавируса, отмечают авторы, а в ВОЗ перестали набирать пациентов в группу исследования гидроксихлорохина.

В актуальной версии отечественных методических рекомендаций гидроксихлорохин и комбинация лопинавир-ритонавир фигурируют в 12-ти из 16 схем лечения легких, среднетяжелых и тяжелых форм заболевания, вызванного новым коронавирусом, говорится в письме.

Авторы говорят о "крайней встревоженности" тем, что гидроксихлорохин массово применяли среди московских врачей для профилактики коронавирусной инфекции. Программу профилактики с этим препаратом среди них завершили 17 июня, сообщил департамент здравоохранения Москвы в ответ на запрос АОКИ.

"Согласно отчету о ходе упомянутой "программы профилактики", более четырех тысяч медицинских работников на протяжении нескольких месяцев подвергались напрасному риску на основании действующих рекомендаций минздрава России", - говорится в письме. В обоснование своей позиции фармкомпании приводят ссылку на исследование, в котором говорится, что применение гидроксихлорохина для профилактики не дает преимуществ по сравнению с плацебо, но при этом вероятность возникновения нежелательных явлений больше.

Вместо этих препаратов в АОКИ призывают включить в методические рекомендации дексаметазон, который применяется при лечении аутоиммунных, инфекционных и ревматических заболеваний и который в ВОЗ сейчас называют первым препаратом, показавшим снижение смертности у тяжелых пациентов с Covid-19.

AOKИ - некоммерческая организация, объединяющая участников российского рынка клинических исследований. В нее, в частности, входят крупнейшие мировые фармацевтические компании Pfizer, AstraZeneca, Bayer и др.

Би-би-си направила запрос в министерство здравоохранения России по поводу письма АОКИ и ожидает ответа.

Что говорили ВОЗ и FDA об этих препаратах

В субботу 4 июля ВОЗ заявила о приостановке испытаний гидроксихлорохина и комбинации препаратов лопинавир и ритонавир. Такую рекомендацию дал международный руководящий комитет "солидарности испытаний", который был создан организацией для поиска эффективного лечения для госпитализированных с коронавирусом пациентов.

Гидроксихлорохин и лопинавир/ритонавир, по предварительным данным, незначительно помогают снизить смертность среди пациентов с коронавирусом либо вообще никак на нее не влияют, сообщили в ВОЗ.

В выпущенном в среду 1 июля обзоре FDA говорится, что у пациентов, которых лечат гидроксихлорохином и хлорохином, могут наблюдаться нарушения сердечного ритма и другие осложнения, связанные с заболеваниями крови и лимфатической системы, повреждениями почек, а также проблемы с печенью.

Впервые ВОЗ приостановила исследования гидроксихлорохина месяц назад. Тогда причиной стало опубликованное в журнале Lancet исследование, в котором делались выводы о том, что применение гидроксилорохина неэффективно, а также может повысить вероятность смерти пациента.

Позже журнал выпустил опровержение публикации, в котором говорилось, что лежащие в ее основе данные предоставила малоизвестная компания Surgispherе, и вероятно, они неверны. ВОЗ тогда заявила, что готова продолжать исследования.

О том, что принимает гидроксихлорохин в профилактических целях, рассказывал президент США Дональд Трамп. В июне он говорил, что пропил двухнедельный курс.

Гидроксихлорохин - более поздний и менее токсичный вариант препарата хлорохина и имеет более выраженное противовирусное и противовоспалительное действие.

Хлорохин обычно назначают для лечения малярии, некоторых протозойных инфекций, ревматоидного артрита и красной волчанки.

Оба препарата обладают кардиотоксичностью и могут вызывать аритмию и тахикардию, особенно у пациентов с имеющимися сердечно-сосудистыми заболеваниями, предупреждало американское управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов.