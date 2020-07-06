Правообладатель иллюстрации Valery Sharifulin/TASS Image caption Ольга Зайцева в результате обвинений в допинге потеряла серебро сочинской Олимпиады

Немецкий журнал Spiegel опубликовал расследование о деле российской биатлонистки Ольги Зайцевой, которую по итогам перепроверки подозрительных проб лишили серебряной медали Игр в Сочи. Издание поставило под сомнение достоверность показаний Григория Родченкова, информатора WADA, а также выяснило, что, согласно экспертизе, чужеродное ДНК в моче спортсменки принадлежит ее мужу.

Материал немецкого журнала - едва ли не первая публикация в защиту российских спортсменов, появившаяся в крупных западных СМИ с начала допингового скандала.

Кто такая Зайцева и за что ее дисквалифицировали?

Ольга Зайцева - одна из самых титулованных российских биатлонисток, закончившая карьеру вскоре после сочинской Олимпиады. На Играх-2014 она вместе с эстафетной командой завоевала серебро.

В декабре 2017 года Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение о пожизненной дисквалификации Зайцевой, а ее медаль была аннулирована.

Решение было принято на основе выводов комиссии Дениса Освальда, которая занималась перепроверкой олимпийских допинг-проб россиян. Ей предшествовал доклад Ричарда Макларена, в котором описывался процесс подмены тестов при участии российских силовых структур.

В основу дела также легли показания бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, который в 2015 году бежал в США и стал главным информатором Всемирной антидопинговой организации (WADA).

По его словам, Зайцева использовала допинг постоянно, а перед Играми в Сочи специально сдавала чистую мочу, чтобы позже подменить скомпрометированные образцы. Родченков также утверждал, что Зайцева принимала разработанный им коктейль "Дюшес" из запрещенных веществ - для улучшения результатов.

На пробирках, где содержались пробы Зайцевой, сданные в Сочи, были царапины (это косвенное свидетельство того, что флаконы открывали). В моче зафиксировали аномальное содержание соли, а в одном образце нашли ДНК другого человека.

Все это МОК посчитал признаками нарушения антидопинговых правил.

Зайцева отказалась признать вину и подала апелляцию в Международный спортивный арбитаж (CAS) в Лозанне. К ней присоединились другие биатлонистки, Ольга Вилухина и Яна Романова - они тоже потеряли серебро эстафеты и были пожизненно дисквалифицированы.

Кроме того, они подали иск против Григория Родченкова в гражданский суд Нью-Йорка и потребовали по 10 млн компенсации. Юридические расходы на себя взял миллиардер Михаил Прохоров, в прошлом глава Российского союза биатлонистов.

Дело россиянок, закончивших карьеру, не считалось приоритетным, поэтому слушания в CAS состоялись лишь в марте, решение арбитраж вынесет позднее. Стороны согласились отложить рассмотрение претензий в американском суде до завершения процесса в Швейцарии.

Что выяснил Spiegel?

Немецкий журнал, как указывается в публикации, получил доступ к документам судебно-медицинской экспертизы по делу Зайцевой. Один из них касается пробы, которую Зайцева сдала в октябре 2014 года - именно в ней были найдены ДНК двух разных людей (одна из них мужская), что МОК интерпретировал как манипуляцию.

Как следует из отчетов, с которыми ознакомился Spiegel, указанная ДНК принадлежала супругу Зайцевой. "В документах говорится, что пара, вероятно, занималась сексом незадолго до сдачи допинг-теста", - говорится в расследовании.

В интервью журналу Зайцева рассказала, что в этот период пыталась забеременеть (сейчас у нее двое детей). По ее мнению, обвинения могли разрушить ее семью: "Можете себе представить, каково это говорить своему мужу, что у тебя в моче нашли ДНК чужого мужчины?".

Вопросы у Spiegel возникли и к письменным показаниям Родченкова, которые были переданы в арбитраж в Лозанне. Защита биатлонисток утверждает, что бумаги - речь идет о девяти документах - не были подписаны им самим.

Журнал обратился к специалистам за почерковедческой экспертизой. Согласно их выводам, на двух документах "был использован один и тот же фотофайл с подписью Родченкова. "Семь других были подписаны от руки (по крайней мере, согласно выводу двух независимых экспертов), но, вероятно, не почерком Родченкова", - указано в материале.

Spiegel ознакомился и с двумя переданными в суд Лозанны независимыми экспертизами, в которых анализировалось повышенное содержание соли в пробах у Зайцевой. "В обоих заключениях, одно из которых было сделано известным нью-йоркским институтом, говорится, что вероятность естественной причины для повышенных показателей соли в крови у Зайцевой не может быть исключена".

Сама биатлонистка объясняет аномальные показатели тем, что всегда употребляла большое количество продуктов с повышенном содержанием соли - например, соленую рыбу и красную икру. Она также обратила внимание на то, что эти продукты подавали в кафетерии в Олимпийской деревне.

Журнал утверждает, что перепроверке также подверглись образцы крови Зайцевой. Теоретически в них должны были сохраниться следы запрещенных препаратов (например, эритропоэтина), но они оказались чистыми.

Свидетельств тому, что в Сочи подменяли пробы с кровью по примеру флаконов с мочой, до сих пор не было.

Какие у этого могут быть последствия?

По мнению Spiegel, судебные документы, с которыми ознакомился журнал, "могут поднять вопросы о надежности сочинского расследования" и о том, не отнеслось ли следствие к словам Родченкова "с чересчур большим доверием".

Адвокат Родченкова Джим Уолден считает, что у иска россиянок "нулевые перспективы" вне зависимости от того, отменит ли CAS решение об их дисквалификации.

Аргументы защиты о недостоверных подписях юрист назвал глупыми: "Родченков разрешил нам использовать электронную подпись на его документах. Так что утверждения о том, что его показания - подделка, это просто российская глупость".

Остаются вопросы и к другим аргументам журнала. Версию о том, что мужская ДНК может обнаруживаться в допинг-пробах спортсменок в течение пяти дней после секса, в 2017 году активно продвигал Виталий Мутко, бывший министр спорта.

Вот что тогда на это ответил бывший вице-президент WADA, член медицинской комиссии МОК Арне Люнгквист: "Я не верю в это объяснение. ДНК человека - это очень личная вещь, ее нельзя просто передать во время секса. Я могу определенно сказать, что такое объяснение можно отклонить".

Кроме того, неясно, примет ли суд аргументы о том, что соль в моче Зайцевой была повышена из-за ее диеты. В выводах комиссии Самюэля Шмида, которая тоже занималась проверкой доклада Макларена, нетипичные показатели соли зафиксировали сразу у нескольких спортсменов, которых подозревают в допинге.

Кроме того, большинство таких подозрительных проб содержалось во флаконах с царапинами - это может указывать на то, что соль специально добавляли в мочу для сокрытия запрещенных веществ. Среди неповрежденных бутылочек лишь одна содержала повышенные объемы соли.

Ранее десяткам российских спортсменов удалось оспорить дисквалификацию МОК и вернуть олимпийские медали. СAS оправдал 28 спортсменов, посчитав, что представленные доказательства - в том числе царапины на пробирках - являются недостаточными.

При этом 11 спортсменов - например, бобслеистов Александра Зубкова и Алексею Воеводу и лыжницу Юлию Чекалеву - суд признал виновными.

Что сейчас происходит с допинговым скандалом?

Решение суда по делу Зайцевой не будет означать конец допингового скандала, а передел медалей может продолжиться. Сейчас РУСАДА опять лишено аккредитации, а сборной России вновь запрещено выступать на крупнейших спортивных соревнованиях под своим флагом - этот бан продлится четыре года

К очередным санкциям привел скандал с базой данных московской лаборатории, где хранятся опечатанные пробы российских спортсменов, в том числе, сочинские. Ее частичная копия есть у ВАДА, но спортивные чиновники потребовали передать ее оригинал для доведения до конца всех расследований о допинге.

База была передана экспертам зимой прошлого года, но исполком ВАДА осенью 2019-го объявил, что в нее вносились изменения.

Предположительно, удалению подверглись сотни файлов с информацией о потенциально проваленных допинг-тестах, а в базу LIMS, которую используют сотрудники для общения, были подкинуты сведения о том, что информацию сфальсифицировал Родченков.

По данным специалистов ВАДА, в электронной базе найдено 298 подозрительных записей о допинг-пробах, сейчас агентство проверяет каждый такой случай.

Российские власти с самого начала допингового скандала отрицали, что система нарушений правил поддерживалась в стране на государственном уровне и что в Сочи силовые структуры организовали процесс подмены и фальсификации положительных проб спортсменов.

Основную вину за нарушения Москва возлагает на Родченкова - Следственный комитет завел на него несколько уголовных дел, а президент России Владимир Путин называл придурком.