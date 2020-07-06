Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Доминик Рааб заявил, что причастные к гибели Сергея Магнитского и Джамаля Хашогги подвергнутся санкциям

Великобритания впервые самостоятельно вводит санкции после выхода из Евросоюза. Среди нескольких десятков людей, попавших в первый санкционный список, — россияне, которых подозревают в нарушениях прав человека, самый известный среди них - председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин

Кроме России, санкции распространятся на Саудовскую Аравию, Мьянму и Северную Корею.

Полный список лиц, попавших под санкции, опубликован на сайте министерства иностранных дел Великобритании. В нем значатся 25 россиян. Эти санкции предполагают как запрет на въезд в страну, так и замораживание всех активов на территории Соединенного Королевства. Санкции вступают в силу немедленно.

"С сегодняшнего дня Великобритания получает новые полномочия, чтобы запретить лицам, причастным к серьезным нарушениям прав человека, въезжать в Великобританию, направлять деньги в наши банки и извлекать выгоду из нашей экономики", - сказал Рааб.

В прошлом правительство только делало заявления о своей "крайней обеспокоенности" тем или иным событием — будь то смерть Магнитского или убийство Хашогги, сказал Билл Браудер, один из главных лоббистов "закона Магнитского". Введение санкций он назвал победой.

Рааб заявил, что санкции также затронут ответственных за преследование рохинджа в Мьянме.

"Британия должна стать еще более мощной силой добра в мире, — подчеркнул Рааб, выступая в парламенте. — Мы будем привлекать к ответственности виновных в самых ужасных нарушениях прав человека. Те, у кого руки в крови, не смогут свободно въезжать в нашу страну, покупать недвижимость на Кингз-Роуд, делать рождественские покупки в Найтсбридже и переводить свои грязные деньги через британские банки".

Рааб подтверждает, что Британия будет общаться на тему санкций с США и Канадой, которые уже приняли "список Магнитского".

Кто вошел в список?

В списке - 25 граждан России, которых Великобритания называет причастными к смерти Сергея Магнитского.

Имена большинства людей, попавших под британские санкции, известны по списку Кардина, бывшего председателя американской Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе, который составил перечень имен российских чиновников с описанием их роли в деле Магнитского.

В британском списке отсутствуют некоторые фамилии, но упоминаются те, против кого США вводили санкции отдельным пакетом. Например, следователь Борис Кибис, который в свое время утверждал, что Магнитский никогда не подвергался пыткам.

"Ответные меры неизбежно последуют", - цитирует агентство Интерфакс неназванный российский дипломатический источник. "Опыт последних лет ничему не учит коллег в Лондоне", - добавил источник.

"Они загоняют двусторонние отношения во все более глубокий кризис. Они осознанно делают этот выбор, по каким-то причинам он им кажется правильным. Но они глубоко ошибаются. То, чего они хотят добиться от нас, они не получат, а выправлять отношения станет еще сложнее", - подчеркнул неназванный дипломат.

Официальных заявлений российской стороны пока не поступало.

Также в список попали 20 граждан Саудовской Аравии, которых Великобритания считает причастными к убийству Джамаля Хашогги, а также два высокопоставленных генерала вооруженных сил Мьянмы, причастных к систематическому и жестокому насилию против народа рохинджа.

Санкции в отношении Северной Кореи распространяются на две организации, ответственные за принудительный труд, пытки и убийства людей в северокорейских лагерях.

Как и предполагали источники Би-би-си, санкции не были распространены на Китай, хотя во время выступления Доминика Рааба некоторые парламентарии назвали это ошибкой.

"Новый режим санкций не направлен против конкретных государств, - заявили в посольстве Великобритании в Москве. - Он ставить целью привлечь к ответственности тех, кто нарушает права человека, вне зависимости от их местонахождения".

Не как в Евросоюзе

Что касается так называемого списка Магнитского, это уже не первая попытка Британии ввести санкции в отношении россиян. Еще в 2012 году Британия направила в свое посольство в Москве список из 60 человек, чей въезд в страну был назван нежелательным.

Их имена тогда не разглашались. Именно поэтому Доминик Рааб, который в то время был автором резолюции Палаты общин о гибели Сергея Магнитского, призывал власти публично назвать имена тех, "кто несет ответственность за жестокое убийство".

Правда, та попытка ввести ограничения в отношении этих людей, была предпринята лишь для особого контроля на случай их обращений за визами. Более того, она совсем не означала автоматический отказ в выдаче этих виз.

Год назад, когда судьба брексита была еще не до конца ясна, вопрос санкций особенно волновал британских парламентариев: законодательная база еще не была готова, и некоторые всерьез опасались, что страна выйдет из ЕС, не имея собственных санкций.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Вопрос введения санкций против России давно занимал британских парламентариев

Критик Бориса Джонсона, бывший тогда замглавы британского МИД Алан Дункан (ушел в отставку еще до выборов премьера), обещал, что никакого промедления не будет, а страна постарается сохранить те санкции, которые есть и в ЕС.

Все британские санкции регулировались законодательством Евросоюза, у которого, в свою очередь, не было своего "акта Магнитского", как у США. Некоторые страны-участницы ЕС активно выступали за его введение, и в прошлом году начали переговоры на эту тему, но новый санкционный список так и не был утвержден.

Как пояснили Би-би-си собеседники в Еврокомиссии (они попросили об анонимности, потому что не уполномочены давать комментарии СМИ), человека можно внести в санкционный список, если причины его включения проверяются по открытым источникам или подтверждаются данными, которые могут быть обнародованы (то есть не должны носить гриф “секретно”). Это не значит, что в обсуждениях санкций не участвуют представители разведки, но, с учетом европейских механизмов, их замечания носят рекомендательный характер.

Частные лица могут попытаться оспорить решение ЕС в Европейском суде по правам человека. Чтобы не проиграть подобные дела, Евросоюз должен быть готов обнародовать причины включения каждого человека в санкционный список. Один из чиновников Еврокомиссии, говоривший с Би-би-си, пояснил, что именно по этой причине европейские санкционные списки в отношении России обычно короче, чем аналогичные американские — в США используют и закрытые данные для обоснований ограничений.

Санкции работают

"Мы убедились, что персональные санкции работают, - сказал Би-би-си европейский чиновник, попросивший об анонимности. - Суть санкций не в нанесении существенного ущерба какой-то стране, а в политике - нужно четко обозначить, что именно нас не устраивает в поведении конкретной страны".

Отношения России и Британии в последние годы и так были особенно сложными — во многом после отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В отличие от России, с Саудовской Аравией у Британии более тесные отношения: эта страна - один из крупнейших союзников Британии в Персидском заливе. Кроме того, у Британии были выгодные контракты с Саудовской Аравией по продаже оружия - пока британский суд не заморозил продажи.

Доминик Рааб признался, что некоторые политики выражали беспокойство по поводу того, как новые санкции скажутся на двусторонних отношениях. Но добавил, что это "с точки зрения нравственности - это правильное решение".