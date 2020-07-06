На Верзилова завели уголовное дело. Все из-за канадского паспорта

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Против издателя "Медиазоны" и участника группы Pussy Riot Петра Верзилова возбудили уголовное дело. Ему вручили повестку на допрос из-за канадского паспорта. Согласно российскому законодательству, граждане России должны сообщать властям о двойном гражданстве.

О вызове на допрос и возбуждении дела Верзилов сам рассказал "Медиазоне". Утром 7 июля Верзилов обязан явиться в Следственный комитет России. Повестку подписал следователь по особо важным делам СКР, генерал-майор Рустам Габдулин, который известен тем, что вел "московское" и "болотное" дела.

Канадский паспорт Верзилов получил много лет назад. В детстве он несколько лет проучился в Торонто. Гражданство Верзилов получил после того, как отец оформил в этой стране постоянное место жительства.

Теперь дело против участника Pussy Riot возбуждено по статье 330.2 УК (неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии иностранного гражданства).

Россияне обязаны сообщать властям о втором паспорте с 2014 года. Нарушение наказывается штрафом до 200 тысяч рублей или удержанием зарплаты за период до года или обязательными работами на срок до 400 часов.

По данным судебной статистики РФ, за 2019 год по статье 330.2 были осуждены 11 человек.

В настоящий момент Верзилов отбывает арест в спецприемнике.

21 июня к нему пришли с обыском по статьям статьям 212 и 318 УК (массовые беспорядки и применение насилия в отношении представителя власти) в рамках расследования "московского дела".

Верзилову выломали дверь и увезли его на допрос, несколько часов его местонахождение оставалось неизвестным. Формально Верзилов сохраняет статус свидетеля, хотя следователи во время общения называли его "организатором массовых беспорядков".

27 июня прошлого года, когда в Москве прошла акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгорудму (именно с нее началось "московское дело"), Верзилова в России не было - он находился в детском лагере "Камчатка" в Эстоннии.

После выхода из ОВД на Верзилова напал провокатор и его вновь задержали. 22 июня Мещанский районный суд арестовал его на 15 суток по обвинению в мелком хулиганстве из-за "нецензурной брани в присутствии других граждан".

Срок ареста издателя "Медиазоны" истекает сегодня. Проводить его допрос во вторник будет следователь, который руководил обыском в его квартире 21 июня.