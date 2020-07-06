В США повалили памятник чернокожему борцу против рабства. Кто это сделал, - непонятно

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Фредерик Даглас был одним из лидеров аболиционистского движения

В штате Нью-Йорк повален памятник борцу за освобождение чернокожих рабов Фредерику Дагласу, жившему в XIX веке. Ответственность никто на себя не взял.

Статую, установленную в парке небольшого города Рочестер, повалили с постамента, оттащили примерно на 15 метров и оставили на берегу реки, говорится в заявлении местной полиции.

Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что памятник повредили "не знающие берегов анархисты" и выложил ссылку на новостной материал альтернативно правого сайта Breitbart News.

В тоже время среди активистов движения против расизма многие склоняются к версии, что нападение на памятник может быть актом возмездия за статуи, сброшенные участниками антирасистских протестов.

Полиция Рочестера ведет расследование и пока не называла никаких подозреваемых. Ответственность за инцидент никто на себя не взял.

После гибели афроамериканца Джорджа Флойда, задохнувшегося, когда белый полицейский прижал его шею коленом к земле, в США вспыхнули массовые протесты, нередко сопровождавшиеся стихийным сносом памятников, которые ассоциируются с европейским колониализмом или рабством. Целый ряд скульптур деятелей прошлого, ассоциировавшихся с идеей превосходства белых, также решено было убрать с согласия местных властей.

Среди прочих, это солдаты и генералы армии конфедератов, воевавшие за сохранение института рабства в США во время Гражданской войны 1861-65 годов, а также европейские первооткрыватели, в частности Христофор Колумб.

Поваленная статуя сделана из пластика и представляет собой копию бронзового памятника Дагласу, стоящего в Рочестере с 1899 года. В 2018 году в рамках празднования 200-летия Дагласа в городе решили установить еще 12 ее копий (одна из них вскоре также подверглась атаке вандалов).

Поэтому в Рочестере есть запас статуй Дагласа и заменить скульптуру будет несложно, сказал Карви Эйсон, автор проекта по увековечиванию памяти аболициониста.

Кто такой Фредерик Даглас

Фигура Фредерика Дагласа могла быть выбрана мишенью и из-за того, что недавно демократы в палате представителей США проголосовали за то, чтобы назвать его именем штат, который предлагается образовать на месте нынешней федеральной столицы Вашингтона (она не входит в состав ни одного штата).

Законопроект предусматривает не только признание округа Колумбия 51-м штатом США, но и его переименование в "Содружество Вашингтон, Даглас" - в честь первого президента США Джорджа Вашингтона и Фредерика Дагласа.

Даглас был беглым рабом, научился читать, издавал газету, стал политиком благодаря своему ораторскому искусству и посвятил жизнь защите прав чернокожих. В частности, он был одним из главных участников "подземной железной дороги" - сети по вывозу беглых рабов в штаты, где рабство было запрещено, или в Канаду. С 1847 по 1872 год он жил в Рочестере, там же устроил и один из перевалочных пунктов "железной дороги".

Даглас написал несколько мемуаров. "Повесть о жизни Фредерика Дагласа, американского раба" (1845), стала бестселлером, как и его другая писательская работа, "Мое рабство, моя свобода" (1855).

Воскресенье было годовщиной его знаменитой речи 1852 года, в которой он вопрошал: "Для американского раба, что такое ваше Четвертое июля?"

"День, который ему выявляет, больше, чем все другие дни года, великую несправедливость и жестокость, жертвой коих он постоянно становится", - отвечал сам себе Даглас.