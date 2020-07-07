Задержан журналист Иван Сафронов, перешедший на работу в "Роскосмос"

Правообладатель иллюстрации facebook.com/isafronov Image caption В качестве журналиста Сафронов освещал деятельность оборонно-промышленного комплекса, космическую промышленность, а также военное и военно-техническое сотрудничество

В Москве задержан советник главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, бывший корреспондент "Коммерсанта" и "Ведомостей" Иван Сафронов. В "Роскосмосе" заявили, что ему предъявлено обвинение по статье о госизмене, в ФСБ - что его подозревают в работе на одну из спецслужб НАТО.

Заявления "Роскосмоса" и ФСБ

"Сафронову И.И. предъявлено обвинение по ст. 275 УК РФ. На данный момент проводятся следственные мероприятия. Госкорпорация "Роскосмос" оказывает всяческое содействие следственным органам", - сообщила пресс-служба "Роскосмоса".

В заявлении госкорпорации также подчеркивается, что задержание Сафронова не связано с его нынешним местом работы.

Позже свое заявление распространила ФСБ: "Он [Сафронов], выполняя задание одной из спецслужб НАТО, собирал и передавал ее представителю составляющие государственную тайну сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности Российской Федерации".

Статья 275 УК РФ (государственная измена) предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы.

Версии СМИ

Интерфакс со ссылкой на информированный источник утверждает, что задержание "возможно" связано с его прежней журналистской деятельностью. Допуска к гостайне в "Роскосмосе" Сафронов не имел, добавил собеседник издания, а в газетах "Коммерсант" и "Ведомости" он "писал на военную тему".

Другой источник Интерфакса сказал, что "скорее всего" задержание связано с публикацией по теме военно-технического сотрудничества. По его словам, больше года назад Сафронова вызывали на беседу в ФСБ, "однако речь об уголовном деле тогда не шла".

Сейчас в квартире журналиста проходит обыск, сообщили Би-би-си его знакомые.

Первым о задержании Сафронова сообщил телеграм-канал Life Shot. Он опубликовал видео задержания, добавив, что "возможно, речь идет о статье "Государственная измена".

Радиостанция "Эхо Москвы" без указания источника информации сообщала, что его задержали сотрудники ФСБ. В ФСБ подтвердили это.

В пресс-службе госкорпорации "Роскосмос" Би-би-си ранее заявляли, что не комментируют сообщения о задержании Сафронова. Оба телефонных номера журналиста не отвечали.

Журналист ушел в "Роскосмос"

О назначении 30-летнего Сафронова советником генерального директора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина стало известно в мае этого года.

На этом посту, как сообщалось, он должен был заниматься выстраиванием информационной политики внутри госкорпорации и входящих в нее предприятий, а также ему было доверено кураторство ряда спецпрограмм "Роскосмоса".

До этого, с 2010-го по 2019 год, Сафронов работал корреспондентом и спецкором газеты "Коммерсант". Из газеты его уволили после публикации материала о возможной отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.

СМИ сообщали, что Матвиенко высказывала претензии по поводу материала владельцу издательского дома "Коммерсант" Алишеру Усманову. Сама она это отрицала. В знак протеста против увольнения Сафронова из издания также ушли все журналисты отдела политики и редактор отдела Максим Иванов.

После увольнения из "Коммерсанта" Сафронов работал специальным корреспондентом газеты "Ведомости".

В качестве журналиста Сафронов освещал деятельность оборонно-промышленного комплекса, космическую промышленность, а также военное и военно-техническое сотрудничество.

Сафронов также иногда подменял обозревателя Андрея Колеснкова в путинском пуле, и после его увольнения из "Коммерсанта" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл его "одним из самых талантливых и профессиональных журналистов, которых мы знаем".

Его отец - Иван Сафронов - также на протяжении многих лет работал в "Коммерсанте" - был военным обозревателем издания. В 2007 году он погиб, упав из окна лестничной площадки в подъезде своего дома.

Глава издательского дома "Коммерсант" Владимир Желонкин сказал Интерфаксу, что следственных действий в издании не производилось, правоохранительные органы не интересовались работой Сафронова. "Конечно, так как Иван у нас год не работает, для меня это стало сюрпризом", - добавил он.