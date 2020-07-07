Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В понедельник впервые за сто лет австралийские власти закрыли границу между двумя самыми густонаселенными штатами Виктория и Новый Южный Уэльс

Президент Бразилии Жаир Болсонару подтвердил, что у него обнаружен коронавирус. Тем временем австралийские власти из-за роста числа заболевших вновь закрывают на карантин пятимиллионный Мельбурн, возвращают ограничения из-за новых случаев и в Израиле. Европейский союз просит не надеяться на быстрое восстановление экономики.

По данным Университета Джонса Хопкинса, общее число людей, заболевших коронавирусом во всех странах мира, составляет 11,6 млн, более 538 тыс. умерли, более 6,3 млн пациентов выздоровели.

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Covid-19 обнаружили у Болсонару

Президент Бразилии Жаир Болсонару, который в прошлом отрицал серьезность коронавируса, подтвердил, что после анализов у него обнаружен Covid-19. Он был вынужден сделать тест - уже в четвертый раз за последние месяцы - после того, как у него поднялась температура.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Президент Бразилии Жаир Болсонару отрицал серьезность коронавируса

Вместе с тем, он заявил, что чувствует себя хорошо и испытывает только симптомы в мягкой форме. Президент рассказал, что его здоровье ухудшилось в воскресенье.

В субботу 65-летний Болсонару опубликовал свою фотографию во время встречи с послом США, где он был без маски. Ранее президент сообщил, что врачи проверили его легкие - и не нашли отклонений от нормы. Болсонару не раз говорил, что Covid-19 - всего лишь легкая простуда.

Он также отказывался соблюдать меры соцального дистанцирования и носить маску. На одном из митингов журналисты видели, как он кашлял, не прикрывая рта, а в другом случае - чихал в ладонь и тут же здоровался за руку с пожилой женщиной.

Бразилия - вторая в мире страна по числу заболевших и умерших от коронавируса. Заразившихся здесь более 1,6 млн, а скончались более 65 тыс. человек.

Media playback is unsupported on your device В Бразилии более 700 тысяч человек заразились и более 39 тысяч умерли от коронавируса.

Мельбурн снова на карантине

С полуночи среды во втором по величине городе Австралии Мельбурне снова вводится карантин. Он будет продолжаться шесть недель.

Местные жители смогут выходить на улицу только, чтобы сделать необходимые покупки, посетить родственников, которым нужна помощь, и позаниматься физическими упражнениями. Поездки за пределы Мельбурна запрещены, также как въезд в город из других регионов.

Правообладатель иллюстрации EPA

Вместе с тем, магазины и парикмахерские останутся открытыми.

Карантин был введен после того, как в штате Виктория, столицей которого является Мельбурн, был зарегистрирован 191 новый случай коронавируса - это самый значительный суточный прирост числа заболевших с начала пандемии. Границы Виктории с соседними штатами Новый Южный Уэльс и Южной Австралией также закрыты.

Всего в Австралии зарегистрировано почти 9 тыс. случаев Covid-19, 106 человек скончались.

Ранее в Мельбурне были изолированы несколько многоэтажных домов, где произошла вспышка заболевания, но этих мер оказалось недостаточно. "Если не предпринять эти шаги, мы можем оказаться на грани крайне плохого сценария, - сказал глава правительства Виктории Дэниел Эндрюс. - Думаю, мы потеряли бдительность, потому что нами завладело чувство недовольства ситуацией".

Экономические прогнозы все мрачнее

Алексей Калмыков, Русская служба Би-би-си

Надежды на быстрое восстановление заглохшей экономики не оправдываются. Радость окончания карантина оказалась преждевременной, подтвердила Еврокомиссия - фактически правительство ЕС, второй крупнейшей экономики мира после США.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Экономика Европы пострадала даже больше, чем прогнозировалось

Многие рассчитывали, что опубликованный во вторник свежий прогноз окажется оптимистичнее апрельского: ведь тогда все только закрывалось, а теперь - открывается, и все индикаторы настроений указывают на оптимизм бизнеса и потребителей.

Но этого не произошло. "Экономический последствия карантина оказались более серьезными, чем мы думали", - сказал, комиссар ЕС Валдис Домбровскис, представляя новый прогноз.

В нем предсказано падение европейской экономики на 8,3% в текущем году и восстановление на 5,8% в следующем (в апрельском прогнозе было -7,4% и +6,1%). Поскольку общий объем ВВП 27 стран Евросоюза в прошлом году почти достиг 14 трлн евро, получается, что из-за кризиса ЕС недосчитается более 1 трлн евро.

И быстро отыграть потери не получится. Более того, и этот прогноз может оказаться излишне оптимистичным.

"Первые данные мая и июня указывают на то, что худшее позади, - сообщила Еврокомиссия. - Однако этот прогноз основан на предположении, что карантинные меры будут постепенно сняты и второй волны пандемии не будет. Риски его пересмотра исключительно высоки, и в основном в худшую сторону".

Однако как ни странно, мрачный взгляд в будущее может помочь Европе восстановить экономику. И вот почему.

Для выхода из надвигающегося кризиса нужны масштабные траты, и деньги у ЕС в общем бюджете есть - сотни миллиардов евро. Однако споры о том, как именно их распределять, затянулись.

Прижимистые северные страны ЕС не спешат одобрять ковровую бомбардировку восточных и южных союзников общими деньгами, и если бы сегодняшний прогноз оказался радужнее апрельского, это лишь добавило бы им аргументов.

Теперь, когда официально признано, что пожар экономического кризиса разгорается с новой силой, шансы согласовать новый план Маршалла на 750 млрд евро и многотриллионный антикризисный бюджет ЕС выросли.

США: "Мы увязли по колено"

Главный эпидемиолог США Энтони Фаучи считает, что США "по колено увязли в первой волне" коронавируса.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Пляжи во Флориде вновь заполнены людьми

По его словам, стране не удалось справиться с вирусом, прежде чем были ослаблены ограничения, и это привело к тому, что больницы в некоторых штатах оказались на пределе возможностей.

Мэры некоторых городов винят в произошедшем президента Дональда Трампа, который отдал предпочтение экономике и слишком рано снял карантин.

Число умерших от коронавируса в США в понедельник превысило 130 тыс. человек, заразившихся уже почти три миллиона.

Между тем Трамп сообщил в "Твиттере", что американские школы должны открыться осенью. Однако окончательное решение по этому поводу должен принять не президент, а губернаторы штатов.

Кроме того, во вторник власти США заявили, что иностранным студентам американских ВУЗов придется покинуть страну, если их обучение будет продолжено осенью в режиме онлайн. Это решение вызвало резкую критику со стороны политиков и представителей университетов.

Израиль пытается сдержать вторую волну

Израиль ужесточил карантинные меры после того, как в стране обнародовали данные о числе заболевших: в понедельник было зафиксировано 1 тыс. новых случаев Covid-19. Теперь израильские власти закрывают тренажерные залы, бассейны, гостиницы и туристические объекты.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна "всего в одном шаге от полного локдауна".

А министр здравоохранения считает, что новые меры необходимы для того, чтобы сдержать вспышку заболеваемости и избежать введения жесткого карантина во второй раз.

Швеция: дистанция один метр

В Швеции с начала пандемии не было твердо установленной дистанции между посетителями кафе: владельцам заведений было лишь рекомендовано ограничить число клиентов и раздвинуть столики. Но со вторника в стране введена минимальная дистанция в один метр между посетителями кафе и ресторанов, а заведения, не соблюдающие эти ограничения, теперь можно будет закрыть.

Новое правило было установлено после проверки кафе и ресторанов в крупных шведских городах, в результате которой 40 заведений было закрыто.

Британия: три паба закрыты

Всего через два дня после того, как в Англии были открыты пабы, власти закрыли по меньшей мере три питейных заведения: в западном Йоркшире, Хэмпшире и Сомерсете. У посетителей этих пабов был обнаружен коронавирус.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Вот так закончилась суббота, 4 июля, в лондонском районе Сохо. В этот день были открыты английские пабы

Тем временем после выборочного тестирования жителей Британии выяснилось, что в 80% случаев, когда анализы оказывались положительными, заболевание протекало без каких-либо симптомов.

Британия пострадала от коронавируса больше других стран Европы: здесь более 287 тыс. заболевших и 44,3 тыс. летальных исходов. Однако сейчас темпы распространения Covid-19 и смертность резко упали: по последним данным, за прошедшую неделю умерло на 295 человек меньше, чем в среднем за последние пять лет в это же время года.

Без маски нельзя

Пока разные страны мира ослабляют ограничения, введенные в связи с коронавирусом, эксперты говорят, что теперь ношение маски должно стать нормой. Президент Лондонского королевского общества биохимик Венки Рамакришнан написал статью, в которой призвал считать поведение людей, которые появляются в общественных местах без масок, антисоциальным.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption В Дубае снова работают гостиницы

"Раньше считалось нормальным садиться за руль, пропустив несколько рюмок, или ездить без ремня безопасности, - пишет Рамакришнан. - Сегодня и то и другое считается антисоциальным, и нам следует точно так же относиться к людям, которые появляются в общественных местах без маски".

Того же мнения придерживается и американский актер Том Хэнкс, который сам недавно перенес Covid-19.

"Я этого просто не понимаю! Ведь это же самое малое, что можно сделать, - сказал актер агентству Ассошиэйтед пресс. - Если кто-то хочет поспорить о том, нужно ли делать это самое малое, то я бы такому человек не доверил даже водительские права".

Хэнкс объяснил, что человек, управляющий машиной, обязан соблюдать простейшие правила, например, подчиняться ограничениям скорости, не давить прохожих или включать указатель поворота. Такие же правила, по его мнению, должны существовать в отношении борьбы с коронавирусом.

"Если ты не можешь носить маску, мыть руки или соблюдать социальную дистанцию, я тебя просто не уважаю, дружище! Я с твоим мнением не соглашусь!", - сказал актер.