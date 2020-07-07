Новый закон о безопасности вынудил TikTok уйти из Гонконга

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Администрация популярного сервиса для создания и просмотра коротких видео TikTok сообщила, что в ближайшие дни свернет свою деятельность в Гонконге.

Причина указана в заявлении расплывчато: "в свете последних событий". Однако мало кто сомневается, что имеется в виду принятие 30 июня нового закона КНР "О совершенствовании правовой системы и правоприменительного механизма Гонконга", вводящего уголовную ответственность за призывы к независимости и критику центральных властей.

По мнению многих, это означает конец политических свобод, которыми жители города пользовались с 1997 года согласно британо-китайскому соглашению о передаче его КНР, и особого статуса Гонконга.

В чем проблема?

Социальная видеосеть TikTok была создана и запущена летом 2018 года китайским стартапом ByteDance и к настоящему моменту имеет около миллиарда пользователей в 150 странах, в большинстве своем это подростки.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Новый закон о национальной безопасности позволяет применять китайские национальные законы на территории Гонконга

ByteDance изначально запустила два идентичных сервиса, "Доуинь" для материкового Китая и TikTok для остального мира, в том числе Гонконга.

Компания всегда делала упор на интернациональный характер TikTok, его независимость от властей КНР и следование мировым стандартам свободы интернета и сохранности персональных данных пользователей. В мае текущего года управляющим TikTok был назначен американец Кевин Майер, бывший топ-менеджер компании Disney.

До последнего времени на Гонконг не распространялась принятая в материковом Китае цензура интернета, известная как "великий китайский файрвол".

Новый закон о безопасности автономии требует от интернет-провайдеров удалять информацию, которую власти КНР сочтут подрывной, и по первому требованию полиции предоставлять ей информацию о пользователях.

С учетом того, что штаб-квартира ByteDance находится в Пекине, сложно представить, что TikTok смог бы не подчиниться данным требованиям, а это привело бы к ущербу для его международной репутации.

В этих условиях руководство сети, очевидно, решило пожертвовать гонконгским рынком, который составляет всего около 150 тыс. пользователей и не дает прибыли, указывает корреспондент Би-би-си по вопросам бизнеса в азиатском регионе Каришма Васвани.

Пока неизвестно, получат ли гонконгцы доступ к сервису "Доуинь" взамен TikTok.

Позиция интернет-гигантов

Остальные гранды интернета брать под козырек пока не спешат.

Facebook, также владеющий приложениями WhatsApp и Instagram, а также Google, Apple, Twitter и Microsoft, оператор платформы LinkedIn, в понедельник заявили, что не будут предоставлять китайским властям персональные данные гонконгцев, пока не проведут всестороннюю оценку всех аспектов нового законодательства, принятого меньше недели назад.

Пока не ясно, касается ли это также удаления информации по требованиям китайских властей. Google заявил, что будет рассматривать соответствующие запросы. Facebook и Twitter комментировать не стали.

Facebook ранее критиковали за чрезмерную, по мнению сторонников свободы слова, готовность следовать местным правилам вместо собственных стандартов. Во втором полугодии 2019 года сеть удалила 394 записи, сделанные в Гонконге, против всего восьми за первые шесть месяцев.

В материковом Китае Google, Facebook и Twitter недоступны, но Microsoft и Apple ведут там успешный бизнес .

У TikTok проблемы

Между тем, у китайского сервиса возникли сложности в работе на более крупных и финансово важных рынках, чем гонконгский.

Несмотря на заверения менеджмента, в ряде стран сервис подозревают в сотрудничестве со спецслужбами КНР и считают инструментом глобальной стратегии Пекина.

Индия, до недавних пор имевшая самое большое в мире число пользователей TikTok, заблокировала его на своей территории после инцидента на китайской границе в середине июня. По экспертным оценкам, это может обойтись сервису ежегодно в миллиард долларов потерянных доходов от рекламы.

О том же подумывают в США, где насчитывается свыше 30 млн пользователей TikTok.

"Я бы не хотел предвосхищать решение президента, но да, мы это рассматриваем", - заявил в телеканалу Fox News в понедельник вечером госсекретарь США Майк Помпео.

Менеджмент TikTok заверяет, что является ответственным участником глобального информационного рынка и что личные данные иностранных пользователей хранятся на серверах за пределами Китая.

"TikTok возглавляет американский топ-менеджер. Ключевые руководители и сотни сотрудников, отвечающих за безопасность персональных данных и политику компании, находятся в США. Мы никогда не предоставляли данные пользователей китайскому правительству и не сделаем этого, даже если оно попросит", - заявил в ответ на выступление Майка Помпео представитель TikTok.

Керри Лэм успокаивает, гонконгцы и заграница не верят

Новый закон о безопасности Гонконга - не конец света, заявила во вторник назначенная Пекином глава исполнительной власти Гонконга Керри Лэм.

По ее словам, единственная цель нововведений - вновь сделать Гонконг одним из самых безопасных мест в мире после прошлогодних массовых протестов. Дел, основанных на новом законе о безопасности, будет немного, заверяет она.

Media playback is unsupported on your device Новые протесты в Гонконге из-за закона о безопасности

"Это достаточно мягкий закон. Сфера его применения менее широка, чем в других странах", - утверждает Керри Лэм.

"Время и факты докажут, что этот закон не подрывает права и свободы человека. Я не сомневаюсь, что вера в принцип "одна страна - две системы" и будущее Гонконга постепенно восстановятся", - считает она.

Между тем, уже на следующий день после вступления закона в силу полиция задержала около 300 участников шествия сторонников демократии. Десяти из них, в том числе 15-летнему подростку, предъявлены уголовные обвинения на основе новых норм.

Начальником вновь созданного городского управления безопасности, напрямую подчиненного Пекину, назначен кадровый партфункционер с материка, известный жестким подавлением крестьянских протестов.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption В понедельник сразу несколько активистов продемократического движения предстали перед судом в Гонконге

Популярный лидер молодежного движения Demosisto Джошуа Вонг заявил о невозможности продолжения политической деятельности при новом режиме, а его коллега Нейтан Лоу уехал из Гонконга.

Владельцы магазинов спешно убрали с витрин продукцию с протестной символикой, из библиотек изъяты книги сторонников демократии и широкой автономии.

"Мы боимся за свободу самовыражения. Даже если Facebook не станет передавать информацию властям и полиции, они получат ее каким-нибудь другим способом", - заявил корреспонденту агентства Рейтер 45-летний гонконгский драматург Янь Патто.

"Я буду использовать соцсети только для получения информации, но не стану ничего писать. Теперь это небезопасно", - сказал 26-летний бывший медработник Ричард Лей.

Канада приостановила действие соглашения об экстрадиции с Гонконгом.

"Китайская Компартия продолжает уничтожать Гонконг. Не успели просохнуть чернила не репрессивном законе о национальной безопасности, как власти в оруэлловских традициях принялись изымать книги с библиотечных полок и запрещать политические лозунги, создали управление безопасности центрального подчинения и требуют от школ установить цензуру преподавания", - заявил госсекретарь Майк Помпео.