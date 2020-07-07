Журналист и советник Рогозина Иван Сафронов задержан по подозрению в госизмене. Что известно о деле

Image caption На этом микроавтобусе Сафронова привезли в Лефортовский суд, в него же посадили при задержании

В Москве сотрудники ФСБ задержали по обвинению в госизмене известного журналиста Ивана Сафронова. В последние два месяца Сафронов работал советником главы Роскосмоса. По версии спецслужбы, он передавал сведения о российской "оборонке" странам НАТО.

Журналиста задержали сотрудники управления "П" ФСБ, а его дело ведет следователь, который занимался делом обвиненной в шпионаже топ-менеджере "Интер РАО" Карины Цуркан, выяснила Русская служба Би-би-си.

Все, что известно о деле Ивана Сафронова - в материале Би-би-си.

Сафронова обвиняют в государственной измене. Утром сотрудники ФСБ задержали его возле дома

Обвинение Ивану Сафронову, советнику главы Роскосмоса, а в прошлом - спецкору "Коммерсанта" и "Ведомостей", предъявили по статье 275 УК РФ (государственная измена), сообщила утром Федеральная служба безопасности (ФСБ). Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом до 500 тысяч рублей.

Дела, связанные с госбезопасностью и гостайной, суды рассматривают в закрытом режиме. Материалы следствия тоже засекречивают - это значит, что подробности того, в чем именно обвиняют Сафронова, силовики озвучивать не будут.

Согласно тексту статьи, под госизменой подразумевается "выдача иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям сведений, составляющих государственную тайну", которая была "доверена лицу или стала известна ему по службе, работе, учебе". Кроме того, под госизменой подразумевается оказание иностранным государствам и организациям помощи в деятельности, "направленной против безопасности России".

Судя по кадрам оперативной съемки, советник главы Роскосмоса вышел из подъезда и собирался сесть в припаркованный во дворе автомобиль, когда к нему подбежали люди в масках. Они посадили Сафронова в свою машину и увезли.

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Кратко суть дела объяснила сама ФСБ, сотрудники которой пришли за Сафроновым к его дому в Москве. "Сафронов, выполняя задания одной из спецслужб НАТО, собирал и передавал ее представителю составляющие государственную тайну сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности", - объяснили в пресс-службе ФСБ.

Задержание проводили сотрудники управления "П" Службы экономической безопасности ФСБ, рассказал Би-би-си источник, близкий к следственным органам. Сотрудники "П" курируют контрразведку в промышленной сфере.

Затем в квартире Сафронова, где оставалась его девушка, начался обыск. Оперативники также провели выемку документов на рабочем месте Сафронова в "Роскосмосе", рассказал собеседник "Открытых медиа", близкий к ФСБ.

Как сообщил Би-би-си собеседник, знакомый с ситуацией, дело в отношении Сафронова ведёт следователь Следственного управления ФСБ Дмитрий Креков. Такую информацию дали оперативники ФСБ, проводившие обыск у бывшего журналиста.

Во время следственных действий с Сафроновым в следственном управлении ФСБ Креков не присутствовал. Креков известен тем, что вел дело в отношении топ-менеджера "Интер РАО" Карины Цуркан. Ее также обвинили в госизмене - в шпионаже в пользу Румынии. Она содержится в СИЗО. Об участии Крекова в деле слышал и источник Интерфакса.

Ходатайство о мере пресечения Сафронову будет рассматривать Лефортовский суд, который занимается делами о госизмене. ФСБ потребовала арестовать его, сообщили Би-би-си в пресс-службе суда. Защищать его будут сразу несколько адвокатов - Иван Павлов, Сергей Малюкин, Олег Елисеев, Евгений Смирнов и Дмитрий Катчев.

Корреспондент "Медузы" заметил в Лефортовском суде следователя ФСБ Александра Чабана, который вел дело обвиняемого в госизмене ученого Виктора Кудрявцева. Это подтвердил корреспондент Би-би-си.

Сам Сафронов заявил в суде, что вину не признает.

Адвокатов Сафронова не пустили в Следственное управление ФСБ. Его будут защищать семейные юристы

Защищать Сафронова будет адвокат Сергей Малюкин. Он сказал Би-би-си, что его к подзащитному так и не допустили. "[В следственном управлении ФСБ] кто следователь - говорят, не знаем; где Сафронов - говорят, не знаем", - сообщил он. Малюкин сказал, что защита ждёт, когда материалы дела поступят в Лефортовский суд, но затруднился сказать, произойдет ли это сегодня.

Другого адвоката Сафронова, по словам Малюкина, следователи ФСБ вызвали на допрос на 8 июля в качестве свидетеля. Защитник приехал к дому Сафронова, когда там проходили следственные действия, представил ордер, свидетельствующий о том, что журналист - его подзащитный, показал адвокатское удостоверение, а следователи в ответ выписали ему повестку на допрос, рассказал Малюкин. Имя адвоката он предпочел на называть.

Эту же информацию подтвердил Би-би-си собеседник, знакомый с тем, как проходили следственные действия в отношении Сафронова.

Media playback is unsupported on your device ФСБ опубликовала видео задержания Ивана Сафронова

Малюкин уточнил, что это распространённая среди оперативников ФСБ практика - вызов адвоката на допрос в качестве свидетеля по делу его подзащитного лишает защитника возможности представлять интересы его клиента.

По словам другого собеседника Би-би-си, знакомого с ситуацией, адвокатам Сафронова в ФСБ "в грубой форме" сказали - "идите в суд, там ознакомитесь с материалами".

На помощь задержанному также выехал адвокат "Правозащиты Открытки" Олег Елисеев. Би-би-си юрист сообщил, что приехал в следственное управление ФСБ. "Сначала мне говорили, что его здесь нет, теперь говорят, что нет информации. Тут каждый раз такая паника, когда приходит адвокат".

Адвокат Сергей Бадамшин обратил внимание, что на кадрах, которые опубликовала ФСБ, видно, как Сафронова конвоируют по второму этажу следственного управления ведомства.

Семья Сафронова сообщила Би-би-си, что в деле будут два юриста - один из них старый знакомый Сафронова, другой специализируется по таким делам - но называть их имен не стала. Елисеева семья задержанного не нанимала, он поехал в следственное управление ФСБ по своей инициативе, сказал собеседник Би-би-си.

В Кремле говорят, что задержание Сафронова не связано с журналистской деятельностью. Работа на Роскосмос якобы тоже ни при чем. Комментируя задержание журналиста, там сообщили, что узнали о деле из СМИ.

"Совершенно нет необходимости президента ставить в известность обо всех нюансах работы контрразведки. Это работа, которая ведется 24 часа в сутки", - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос Би-би-си, Песков сказал, что задержание Сафронова не связано с его журналистской деятельностью. "Мы знаем, во-первых, что уже сделала заявление ФСБ. Он обвиняется по статье о госизмене. В передаче секретных данных зарубежным разведкам, - заявил пресс-секретарь Путина. - Насколько мы осведомлены, это задержание никоим образом не связано с журналистской деятельностью, которой прежде занимался Иван Сафронов".

Под особый контроль дело в Кремле брать не планируют

В Кремле Сафронова хорошо знают - во время работы в "Коммерсанте" он неоднократно сопровождал Путина в поездках и входил в президентский пул. Всех журналистов, которые ездят с президентом, подвергают проверке со стороны Федеральной службы охраны (ФСО) - проходить ее должен был и Сафронов.

Песков еще год назад называл его "одним из самых профессиональных и талантливых" журналистов в стране. Отказываться от своих слов он не стал. "Да, я могу это повторить. Это действительно так, - сказал он, отвечая на вопрос Би-би-си. - Он освещал работу правительства, работал и в президентском пуле. Мы все знаем его материалы, они отличались глубокой экспертизой".

От преследования Сафронова открестились и в Роскосмосе: задержание Сафронова не касается его текущей работы в госкорпорации, сообщили в пресс-службе агентства. В мае этого года Сафронов перешел туда на должность советника Дмитрия Рогозина, главы агентства. На этом посту он занимался выстраиванием информационной политики внутри госкорпорации и входящих в нее предприятий, а также курировал ряд спецпрограмм.

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сказал ТАСС, что "в течение нескольких лет знал Сафронова как журналиста, глубоко разбирающегося в материале, который он готовил к публикациям в газете "Коммерсант": "Не сомневался в его высоком профессионализме и личной порядочности". В Роскосмосе сообщили, что оказывают содействие следствию.

СМИ связали задержание Сафронова с его текстами в "Коммерсанте". Обыск провели у его бывшей девушки и у коллеги

Вскоре после задержания Сафронова "Интерфакс" со ссылкой на "информированный источник" сообщил, что дело против него может быть связано с его прежней журналистской деятельностью. Допуска к гостайне в "Роскосмосе" Сафронов не имел, сообщил в свою очередь Рогозин.

Сафронов девять лет проработал в "Коммерсанте" на должности спецкора. В газете он занимался темами военно-технического сотрудничества, обороны и космоса. После этого он недолго работал в "Ведомостях". Как репортер он прославился, в том числе, доступом к высокопоставленным источникам в силовых ведомствах.

Еще один источник "Интерфакса" предположил, что "скорее всего" задержание связано с публикацией по теме военно-технического сотрудничества. По его словам, больше года назад Сафронова вызывали на беседу в ФСБ, "однако речь об уголовном деле тогда не шла".

В СМИ появилась версия о том, что той самой "публикацией" могла быть заметка "Коммерсанта" от 2019 года о возможном контракте на поставку российских истребителей Су-35 Египту.

Год назад ТАСС и The Bell писали о том, что газету хотят привлечь к административной ответственности за разглашения сведений, составляющих государственную тайну.

The Bell и Forbes тогда обращали внимание, что с сайта газеты исчезла статья "Су-35 укрепят египетскую силу". В материале издание со ссылкой на источники в военно-промышленном комплексе утверждало, что Египет подписал контракт о покупке российских истребителей. Сафронов был его соавтором, статья до сих пор доступна в базе заархивированных веб-страниц.

Материал газеты тогда заметили на Западе - госсекретарь США Майк Помпео пригрозил Каиру санкциями в том случае, если Египет действительно купит самолеты.

Источник "Открытых медиа" в ФСБ сообщил, что Сафронова за последний год несколько раз допрашивали в ФСБ, в том числе в связи с заметкой о Су-35.

Но бывший коллега Сафронова в разговоре в Би-би-си усомнился в том, что претензии к нему могла вызвать именно эта заметка. "Таких публикаций за время работы Ивана было много", - объяснил он.

Тем не менее днем во вторник стало известно, что силовики пришли с обыском и к другой бывшей сотруднице "Коммерсанта", создательнице онлайн-издания "Холод" Таисии Бекбулатовой.

Как рассказал Би-би-си глава "Агоры" Павел Чиков, в половину десятого утра он получил сообщение от Бекбулатовой, в котором она сообщала об обыске и просила о помощи.

Непонятно, кто проводил следственные действия. Это были люди в штатской одежде, уточнил адвокат. После этого Бекбулатову увезли на допрос. С ней поехал адвокат Николай Васильев, но в итоге его на допрос не пустили, потребовав дать подписку о допуске к гостайне, рассказал Чиков.

По словам Чикова, судя по совпадению со временем задержания Сафронова, обыск связан с его делом. Бекбулатова работала в "Коммерсанте" с 2011 по 2017 год, с Сафроновым ее связывали близкие отношения.

Глава издательского дома "Коммерсант" Владимир Желонкин сказал "Интерфаксу", что следственных действий в издании не производилось, правоохранительные органы не интересовались работой Сафронова. "Конечно, так как Иван у нас год не работает, для меня это стало сюрпризом", - добавил он.

Единственным публично известным делом о госизмене в отношении журналиста до сих пор было дело Григория Пасько, сказала Би-би-си сказала Би-би-си директор Центра защиты прав СМИ Галина Арапова. Но Пасько, в отличие от Сафронова, был военноcлужащим: "А если обвинение против Ивана строится на его публикациях в крупнейшей деловой газете страны, то это нелогичная форма передавать секретные сведения одной из разведок других стран".

По словам Араповой, разглашение гостайны может быть вменено журналисту только в случае, если он был осведомлен о секретности информации, ставшей ему известной. Если же он не осознавал, что разглашает гостайну, то вопросы должны быть к источнику, которому была доверена гостайна, и к тем, кто отвечал за ее охрану.

Кроме того, информация может оказаться в публичном пространстве и стать общедоступной. Такая ситуация, в частности, возникла в 1990-е годы в одном российских городов, когда в связи с мероприятиями по открытию памятника военнослужащим в одной из воинских частей, журналисты обратили внимание на знаки отличия на форме тех, кто там служил и написали, что это подразделение ГРУ. При этом разглашать дислокацию и профиль воинских подразделений запрещено. Но в итоге наказан был командир части, а не журналисты, напомнила Арапова.

Год назад Сафронова уволили из "Коммерсанта" из-за статьи об отставке Матвиенко

В "Коммерсанте" Сафронов продолжил карьеру своего отца, Ивана Сафронова-старшего, который занимал в газете должность военного обозревателя. В 2007 году он погиб при невыясненных обстоятельствах - журналист возвращался домой и выпал из окна в подъезде собственного дома. Следствие тогда не нашло криминального следа в его гибели, хотя многие коллеги Сафронова считали, что он был убит. Незадолго до смерти журналист готовил публикацию о поставках российского оружия на Ближний Восток.

Сафронов-младший пришел заниматься в газету теми же темами, что и его отец. Он был одним из самых известных журналистов газеты. В мае 2019 году он был уволен из газеты по решению акционеров из-за заметки о грядущей отставке спикера Совфеда Валентины Матвиенко.

СМИ сообщали, что Матвиенко высказывала претензии по поводу материала владельцу издательского дома "Коммерсант" Алишеру Усманову. Сама она это отрицала. Вместе с Сафроновым из газеты был уволен заместитель редактора отдела политики Максим Иванов.

В знак протеста против увольнения Сафронова из издания также ушли все журналисты отдела политики.

Вскоре после этого Сафронов перешел на работу "Ведомости", где продолжил заниматься темами ОПК. За последний год у него выходили эксклюзивные заметки о присуждении главе "Ростеха" Сергею Чемезову звания Героя России и нештатной ситуации с пуском ракеты на учениях, финальным этапом которых руководил лично Владимир Путин.

Из "Ведомостей" Сафронов уволился после решения о продаже издания и прихода Андрея Шмарова на пост главного редактора. В середине мая он устроился в "Роскосмос" на должность советника Дмитрия Рогозина.

Коллеги Сафронова вышли на пикеты к зданию ФСБ. Они не верят в виновность журналиста

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Бывшие коллеги Ивана Сафронова устроили серию одиночных пикетов в его поддержку у здания ФСБ на Лубянке. Там начались задержания, которые сотрудники полиции объяснили запретом на массовые мероприятия из-за эпидемии коронавируса. В полицейские машины увели журналистов "Коммерсанта" Елену Черненко, Александра Черных и Киру Дюрягину, журналистку "Проекта" Ольгу Чуракову, корреспондента агентства Рейтер Полину Никольскую, бывшую журналистку "Ведомостей" Алину Дидковскую и еще нескольких человек.

"Коммерсант" опубликовал заявление в поддержку Сафронова:

"Иван - настоящий патриот России, который писал про армию и космос, потому что искренне переживал за них. Обвинение в измене Родине в его случае выглядит абсурдным, - говорится в нем. - К делу Ивана Голунова и делу Светланы Прокопьевой теперь добавилось и дело Ивана Сафронова. Мы настаиваем на максимальной публичности и гласности производства по этому делу, а также требуем немедленного допуска адвокатов"

"Иван Сафронов ответственный, честный человек, настоящий профессионал и хороший друг. Я не верю в те обвинения, о которых говорится сейчас, но имею основания считать, что это - попытка расправиться за то, что Ваня делал как журналист. Я надеюсь вскоре увидеть Ивана на свободе", - написал в фейсбуке Глеб Черкасов, бывший редактор "Коммерсанта".

Бывший главный редактор "Ведомостей" Илья Булавинов сказал "Медузе", что во время работы под его началом Сафронов "писал на очень чувствительные темы и понимал это, поэтому всегда был предельно осторожен и аккуратен": "А уж работа на иностранную спецслужбу… Ваня никогда не был похож на идиота. Кроме того, в "Коммерсанте" он помимо прочего работал в президентском пуле. А значит, российские спецслужбы проверяли его вдоль и поперёк. Как-то одно с другим не вяжется".

"Госизмена" и Ваня Сафронов - это такой же оксюморон, как наркотики и Ваня Голунов. Такое ощущение, что кто-то специально подождал, пока Ваня уйдёт из журналистики, чтобы гордо сцапнуть под соусом "ну а что не журналист же уже, никто скандалить не будет", - считает замглавного редактора издания "Проект" Елизавета Сурначева.

Демьян Кудрявцев, бывший совладелец "Ведомостей" и гендиректор "Коммерсанта", назвал Сафронова "патриотом", который любил "предмет своих изысканий - российский военпром".

"Ваня искренне хотел, чтобы даже у Рогозина получилось. Ваня не только прекрасный журналист, но и удивительно порядочный, добрый, красивый человек... Ваня не виноват в госизмене, но она происходит — государство изменилось и вот оно добралось до самых лучших своих детей, чтобы их сожрать".