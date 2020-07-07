Бил ли Джонни Депп жену? Суд самого знаменитого пирата Голливуда с газетой Sun

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Джонни Депп и Эмбер Херд воспользовались разными входами в Высокий суд Лондона

Голливудский актер Джонни Депп подал в суд на владельца британской газеты Sun компанию News Group Newspapers и ее редактора Дэна Вуттона за статью, опубликованную в апреле 2018 года. Газета обвинила актера в том, что он избивал свою бывшую жену актрису Эмбер Херд. Сам Джонни Депп категорически отвергает эти обвинения.

Адвокат, представляющий интересы актера в Высоком суде Лондона, назвал эти обвинения совершенно не соответствующими истине.

В первый день судебного процесса показания давали Джонни Депп и Эмбер Херд.

В суде в защиту звезды "Пиратов Карибского моря" по видеосвязи выступят две бывшие подруги Деппа - французская певица Ванесса Паради и американская актриса Вайнона Райдер.

"Полная ложь"

Адвокат Дэвид Шерборн, защищающий актера, заявил, что статья содержала крайне серьезные, порочащие Деппа обвинения. В ней, в частности, говорилось, что актер якобы неоднократно нападал на Херд и причинял ей настолько серьезные травмы, что она боялась за свою жизнь.

"Статья была полноценной атакой на истца, его обвинили в избиениях жены и страшном физическом насилии," - сказал адвокат в суде.

"Позиция истца совершенно ясна: все обвинения Херд - полная ложь, - заявил Шерборн. - Он не применял насилие в отношении Херд, наоборот, она применяла насилие по отношению к нему".

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Эмбер Херд выступила в суде в Лондоне

Джонни Депп выступил первым свидетелем в деле, он рассказал о записи разговора между ним и Херд в сентябре 2015 года.

Семейные разговоры под запись

Актер объяснил, что оба супруга регулярно записывали разговоры друг с другом в течение их отношений.

Эмбер Херд, которая также является свидетельницей по делу, рассказала суду, что она записывала их разговоры, чтобы напомнить Джонни, о том, что он мог сказать или сделать, когда он был в наркотическом или алкогольном опьянении, иначе он не помнил или отрицал это.

Депп отверг версию Херд и сказал, что сам он вел запись, потому что их воспоминания о сказанном в разговоре радикально отличались.

Владельцы газеты Sun пытались не допустить дело до суда, однако судья Эндрю Никол принял иск актера. Статья основывалась на обвинениях, сделанных актрисой в адрес своего бывшего мужа.

А были ли наркотики?

Ожидается, что судебный процесс продлится около трех недель.

На предварительных слушаниях судья постановил, что Депп нарушил судебное предписание предоставить суду текстовые сообщения, свидетельствующие о возможном употреблении наркотиков.

Адвокаты NGN утверждают, что сообщения, отправленные актером в 2015 году, демонстрируют, что Депп пытался достать наркотики во время совместного с Херд путешествия в Австралию.

По версии издания, во время этой поездки предположительно и произошёл эпизод домашнего насилия по отношению к Херд.

Адвокат Деппа заявил, что эти сообщения не имеют отношения к делу, поскольку в публикации не описывался этот эпизод.

"Свихнуться можно"

Статья вышла с заголовком: "Свихнуться можно: как Джоан Роулинг может искренне радоваться, что домашний насильник Депп сыграет в новом фильме "Фантастические твари"?

Джонни Деппу 57 лет, он был номинирован на "Оскар" и "Бафту", а в 2008 году получил "Золотой глобус" за роль в фильме "Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит".

Эмбер Херд известна своими ролями в фильмах "Аквамэн" и "Девушка из Дании".

Депп и Херд познакомились во время съемок фильма "Ромовый дневник" в 2011 году и поженились в 2015 году.

В феврале 2015, через 15 месяцев, актриса подала на развод по причине неразрешимых противоречий с Деппом.

Как такие дела решаются в Великобритании

Анализ Клайва Коулмана, корреспондента Би-би-си по вопросам права

В британском судопроизводстве иск о диффамации, или клевете, - это гражданский иск, который может быть предъявлен, если кто-либо обнародовал заявление о вас, которое либо наносит серьезный ущерб вашей репутации или способно причинить серьезный вред.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Суд Лос-Анджелеса выдал Херд временный охранный ордер в 2016 году, который запрещал Деппу приближаться к ней

Есть четыре возможных способа защиты от диффамации.

Первый - если заявление соответствует истине.

Второй - если это не констатация факта, а искреннее мнение.

Третий - если публикация оправдана, поскольку представляет общественный интерес.

Четвертый - если она защищена так называемой привилегией, когда суд решает, что тот, кто опубликовал заявление, мог иметь на это определенные право. (Существует список ситуаций, в которых юристам, депутатам, чиновникам и гражданам предоставляется такая привилегия)

Иски о клевете отличаются от многих других гражданских исков, например, по невыполнению контрактов, когда доказывание этого нарушения лежит на истце, предъявившем иск.

В случае иска о клевете истец должен доказать, что что высказывание о нем носит клеветническую суть, то есть оно принижает его в глазах здравомыслящих членов общества.

Многие такие иски решаются судьей, рассматривающим на предварительном этапе суть диффамации. Если эта суть подтверждается и дело доходит до судебного разбирательства, ответчик должен доказывать, что у него были достаточные основания для такого заявления.