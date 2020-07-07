Нудистов в Италии оштрафовали на €3 тыс. за несоблюдение дистанции
Шесть человек, рискнувших в воскресенье появиться нагишом на берегу озера Комо в Италии, получили крупные штрафы за неподобающее поведение в общественном месте.
Полиция регулярно патрулирует озеро, бдительно следя за соблюдением социальной дистанции.
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Как соообщают итальянские СМИ, нарушителей на пляже Аббадия Лариана заметили карабинеры с патрульного катера.
Все они оказались мужчинами в возрасте от 43 до 68 лет, и каждый получил штраф в размере 3333 евро (около 270 тысяч рублей).
В общей сложности патрули насчитали на пляжах около 70 человек, преимущественно туристов из стран Латинской Америки и Восточной Европы.
Власти северного региона Ломбардия, который сильнее всех пострадал от пандемии коронавируса, прилагают все силы, чтобы избежать массового скопления людей на пляжах.
Хотя карантинные меры постепенно ослабляются, ношение масок в общественных местах, даже на улице, в Ломбардии по-прежнему считается обязательным.
Впрочем, как отмечает Corriere della Sera, шестеро оштрафованных нудистов не только не были в масках - на них не было вообще ничего.