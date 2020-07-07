Несекретные документы и чешские спецслужбы. Как арестовывали Ивана Сафронова

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Лефортовский суд Москвы арестовал на два месяца бывшего журналиста "Коммерсанта" и "Ведомостей" Ивана Сафронова, который последние два месяца был советником главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина. Сафронова подозревают в госизмене - при этом обвинение ему еще не предъявлено, а суть подозрений официально не разглашается.

Сафронова привезли в Лефортовский суд на том же бежевом минивэне Volkswagen Transporter, в который оперативники ФСБ России в штатском сажали его при задержании у дома. При этом госномера на микроавтобусе отсутствовали, хотя ещё утром они были.

Сафронова доставили в суд около 16:00. В этот момент у здания толпились десятки журналистов. Пикетов никто не проводил, все акции в защиту бывшего журналиста проходили на Лубянке возле здания ФСБ. Полиция задержала на них почти два десятка протестующих, среди которых были бывшие коллеги Сафронова по "Коммерсанту".

В этот момент в душном коридоре Лефортовского суда уже собирались журналисты. Адвокат по назначению Михаил Баев, который присутствовал при обыске и допросе Сафронова о чем-то беседовал со следователем ФСБ Александром Чабаном - дело в отношении экс-журналиста ведёт он.

На просьбу корреспондента Би-би-си Баев сказал, что выходит из дела, и практически бегом вышел из коридора. К этому времени у зала, куда должны были завести бывшего журналиста, подозреваемого в госизмене, уже собирались его адвокаты.

Среди них Дмитрий Катчев - он одним из первых приехал к дому Сафронова, когда там проходил обыск. Следователи ФСБ немедленно вручили ему повестку о вызове на допрос на утро среды. Адвокат таким образом лишился возможности участвовать в следственных действиях. Рядом стояли другие защитники - Сергей Малюкин, нанятый близкими Сафронова, и Олег Елисеев из "Правозащиты Открытки", вступивший в дело по своей инициативе.

"Как обстановка?" - поинтересовался у журналистов приехавший в суд руководитель правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов. Со своим коллегой Евгением Смирновым он тоже решил войти в дело. Журналистам ответить Павлову оказалось нечего.

Ни одного из пятерых защитников Сафронова по соглашению не пустили к нему ни во время обысков, ни на допрос в следственное управление ФСБ, где тот провёл несколько часов.

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К пяти вечера в коридоре стояла уже плотная толпа журналистов. Софья Самохина, Максим Иванов, Александра Джорджевич - бывшие коллеги Сафронова по "Коммерсанту". Все они год назад уволились из газеты вместе с ним после решения акционера уволить Сафронова.

Приставы тем временем пытались распределить толпу по коридору и грозились выгнать любого, кто попробует приспустить маску с лица - в суде действуют ограничения, связанные с пандемией коронавируса.

"На два метра отойти! Вам что, потрогать его надо? Да если вы только попробуете прикоснуться!" - кричал человек в форме с шевроном службы судебных приставов. Толпа не рассасывалась. Сафронова вывели под конвоем, оперативники заломили ему руки за спину и опустили бывшему журналисту голову вниз.

Под крики "Ваня" и щелчки затворов камер, Сафронова завели в зал заседаний. Приставы начали пускать в зал по пять журналистов для проведения протокольной съемки.

Вместе с ними в зал попыталась зайти девушка Сафронова - Ксения Миронова. Пресс-секретарь со словами "родственники потом" пустить ее отказалась. После эмоциональной перебранки с приставами Миронова ушла. В шесть вечера ей уже нужно было явиться на допрос в следственное управление ФСБ в качестве свидетеля.

В это же врем оперативники ФСБ допрашивали основателя и главного редактора журнала "Холод" Таисию Бекбулатову - бывшую коллегу Сафронова по "Коммерсанту" и его бывшую девушку. Утром среды к ней тоже пришли с обыском.

К половине шестого нескольких журналистов, среди которых был и корреспондент Би-би-си, запустили в зал Лефортовского суда. Сафронов в синей рубашке и маске стоял в клетке и общался с адвокатами.

Судья Сергей Рябцев начал заседание и моментально огласил постановление следствия о проведении заседания в закрытом режиме. Далее, установив присутствие адвокатов, Рябцев начал опрашивать Сафронова.

По-военному четко бывший спецкор "Коммерсанта" отвечал: образование высшее, холост, детей нет, место работы - государственная корпорация "Роскосмос". Затем Рябцев зачитал Сафронову его права - на ознакомление с делом и обвинением, на адвокатов.

- Права понятны?

- Так точно, - ответил Сафронов.

Тут вмешался следователь Чабан. Он потребовал вывести из дела адвоката Катчева на основании того, что защитника уже вызвали на допрос.

"Он об этом знает прекрасно, а сидит, молчит", - злился следователь. Выслушав эмоциональные выступления адвокатов (Павлов, в частности, сказал, что такими вызовами адвокатов на следственные действия любого можно оставить в зале суда без защитников), судья Рябцев ходатайство следователя неожиданно отклонил.

Дальше он начал решать вопрос о проведении заседания в закрытом режиме. Следователь вместе с гособвинителем начали сбивчиво объяснять, почему рассматривать вопрос об аресте бывшего журналиста нужно без прессы.

Оба ссылались на тайну следствия, не говоря ни про гостайну, ни о материалах под грифом секретно, как это обычно происходит в делах по статье о госизмене. Выяснилось, что просьбу закрыть процесс передали письмом из следственного управления ФСБ. Адвокаты сочли, что таким ходатайство быть не может с процессуальной точки зрения и попытались добиться открытого процесса.

Катчев отметил, что сопроводительное письмо ФСБ направлено на то, чтобы выдворить из зала представителей прессы. Адвокат Сергей Малюков подчеркивал, что по основанию "в материалах содержится тайна следствия" можно закрыть вообще все процессы. Все защитники просили сначала дать им время ознакомиться с материалами дела.

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Тем не менее судья постановил провести заседание в закрытом режиме. Журналистов отправили на выход из здания суда. Адвокатам в итоге выделили на ознакомление с материалами около получаса. Уже позже Павлов расскажет Би-би-си, что "там нет ничего, что могло бы подтвердить обоснованность подозрений".

Пресс-секретарь Лефортовского суда подтвердит - материалы не содержали грифа "секретно", а в закрытом режиме их рассматривали, удовлетворив ходатайство обвинения.

К Лефортовскому суду начали съезжаться журналисты, не успевшие на начало процесса. Рядом стояли и знакомые с Сафроновым люди, и те, кто впервые услышал о нем сегодня. Сотрудники СМИ стреляли друг у друга сигареты и зарядные устройства для телефонов.

Вскоре к суду приехала Таисия Бекбулатова. Дав подписку о неразглашении после допроса, рассказать она ничего не могла. С такой же подпиской вернулась с допроса и Ксения Миронова.

В половину десятого вечера прессу запустили в суд. Сафронова отправили в СИЗО на 1 месяц и 30 суток - до 6 сентября. Из Лефортовского суда бывшие коллеги Сафронова и его близкие выходили в гробовой тишине.

Уже после заседания защита Сафронова заявила, что его подозревают в передаче в 2017 году информации о военном сотрудничестве России с одной из ближневосточных стран чешским спецслужбам, якобы завербовавшим его еще в 2012 году. Следователь не сказал, как именно могла передаваться эта информация.

Защита утверждает, что в деле не было засекреченных документов. "Ни перехваченных имейлов, ни телефонных разговоров, никаких таких материалов следствие сегодня не представило", - добавил адвокат Иван Павлов, назвав документы по делу "процессуальным шлаком".

По его словам, следователь говорил, что ни о какой журналистской деятельности речи не идет, но упоминал статью о военно-техническом сотрудничестве России с африканскими странами. Сам Сафронов, по словам адвоката, однозначно связывает уголовное дело со своей работой в качестве журналиста.

Следствие пообещало предъявить Сафронову обвинение в следующий понедельник, 13 июля в 14:00.