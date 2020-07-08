Западные СМИ о солидарности российских журналистов с Иваном Сафроновым. Главное 8 июля

Арест Ивана Сафронова

Media playback is unsupported on your device "Нападение на свободу слова": арест Ивана Сафронова и пикеты в его поддержку

Лефортовский суд Москвы арестовал на два месяца бывшего журналиста "Коммерсанта" и "Ведомостей" Ивана Сафронова, который в последние два месяца работал советником главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина. Его подозревают в госизмене.

Сафронов был задержан утром во вторник сотрудниками управления "П" ФСБ, которое занимается контрразведкой в промышленной области.

Вскоре после задержания бывшего журналиста его бывшие коллеги начали акции в его защиту возле здания ФСБ на Лубянке. Полиция задержала на них почти два десятка протестующих.

Ближе к вечеру адвокат Сафронова заявил, что его подозревают в передаче в 2017 году информации о военном сотрудничестве России с одной из ближневосточных стран чешским спецслужбам.

Пресс-секретарь МИД Чехии Зузана Штихова во вторник вечером сказала Русской службе Би-би-си, что ведомство пока не готовит никаких заявлений.

США официально выходят из ВОЗ

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Администрация Дональда Трампа официально уведомила Всемирную организацию здравоохранения о прекращении своего членства в ней.

Представитель ВОЗ во вторник подтвердил, что в организации получили формальное уведомление США о выходе из ВОЗ.

Чтобы выйти из организации, в соответствии с правилами, введенными при участии самих США в 1948 году при вступлении в ВОЗ, страна-член должна подать уведомление за год и погасить все задолженности по членским взносам. На конец июня США были должны этой структуре ООН взносов на 198 млн долларов.

Все это, впрочем, формальности. Дональд Трамп объявил о том, что прекратит членство страны в организации еще в мае. Президент США неоднократно утверждал, что руководство ВОЗ слепо верило данным о Covid-19, поступающим из Пекина.

Спикер Палаты представителей, демократка Нэнси Пелоси назвала решение Трампа необдуманным.

"Это полное безумие, потому что ВОЗ координирует глобальную борьбу с коронавирусом. В опасности миллионы жизней, а президент мешает международным усилиям по борьбе с вирусом!" - написала она в "Твиттере".

Количество умерших от Covid-19 в США превышает 130 тысяч.

Американский генерал не видит связи между российскими платежами талибам и гибелью военных

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Глава Центрального командования, генерал морской пехоты США Фрэнк Маккензи, во вторник заявил, что пока не убежден в причинно-следственной связи между нападениями на своих подчиненных в Афганистане в течение прошлого года и деньгами, полученными талибами якобы от российской военной разведки ГРУ.

"Я очень хорошо знаком с этой версией, я командующий на этом театре боевых действий, и у меня была возможность с ней ознакомиться. Меня она очень обеспокоила. Я просто не нашел в ней причинно-следственной связи", - заявил он.

"Я отправил ребят из разведки дальше это "копать", чем они сейчас и занимаются", - добавил генерал.

В конце июня газета New York Times опубликовала расследование, авторы которого утверждали, что подразделение российской военной разведки, которое ранее связывали с покушениями в странах Европы, в прошлом году предлагало вознаграждения за успешные нападения на коалиционные войска в Афганистане - в том числе на американских военных.

В Мельбурне начинается полный локдаун

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Столица австралийского штата Виктория со среды входит в локдаун на шесть недель.

Некоторые районы города закрыты уже несколько дней. В режим жесткого карантина помещены девять многоэтажных домов, их жителям нельзя их покидать.

В штате Виктория, столицей которого является Мельбурн, во вторник был зарегистрирован 191 новый случай коронавируса - это самый значительный суточный прирост числа заболевших с начала пандемии.

Границы Виктории с соседними штатами Новый Южный Уэльс и Южная Австралия также закрыты.

В Лондоне открывается Национальная галерея

В Лондоне в среду откроет свои двери Национальная галерея, закрывшаяся в связи с пандемией 111 дней назад.

Время для посещения нужно планировать заранее, а задерживаться в галере посетителям не разрешат: им предлагают выбрать один из трех маршрутов, по которым их проведут организованной группой. Других вариантов посещения музея пока не предусмотрено.

Несмотря на то, что формально разрешение на открытие музеев в правительстве дали еще в конце июня, открываться они не спешат. Четыре музея группы "Тейт", например, остаются закрытыми до 27 июля.

Суд продолжит избирать меру пресечения Петру Порошенко

Печерский районный суд Киева в среду вернется к заседанию по избранию меры пресечения экс-президенту Украины Петру Порошенко.

Порошенко обвиняют в том, что, будучи президентом Украины, он повлиял на тогдашнего главу Службы внешней разведки с целью незаконного назначения первого заместителя главы разведки. Бывший президент и его защита называют преследование политически мотивированным и отвергают обвинения в свой адрес.

Дело Сафронова

Западные СМИ в связи с делом Сафронова говорят об участившихся случаях преследования за государственную измену в России и о солидарности российских журналистов.

Газета Times (платный доступ) связывает арест бывшего журналиста в России с его статьей в "Коммерсанте" о продаже Россией Египту истребителей Су-35.

"Обвинения в государственной измене в России предъявляются все чаще. В июне следствие обвинило 78-летнего исследователя Арктики Валерия Митько в том, что он передал Китаю сведения, составляющие гостайну", - напоминает Times.

"Митько официально обвинили всего через несколько дней после освобождения судом Владимира Лапыгина, 79-летнего исследователя космоса, которого в 2016 осудили за госизмену на семь лет", - пишет газета.

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Московский корреспондент французской Le Monde (требуется подписка) обращает внимание на волну возмущения, которое дело Ивана Сафронова вызвало в российском журналистском сообществе.

"Это чувство среди журналистов СМИ, независимых от власти, обострилось тем более, что профессия ощущает себя мишенью все более и более регулярных атак. Накануне ареста господина Сафронова суд во Пскове, в 600 км от Москвы, вынес вердикт о виновности журналистки Светланы Прокопьевой. Она зачитала по радио комментарий, в котором пыталась понять мотивацию подростка, взорвавшего себя в управлении ФСБ в Архангельске в 2018 году. Мадам Прокопьева была признана виновной в "оправдании терроризма" и приговорена к выплате крупного штрафа", - отмечает автор.

New York Timesтоже отмечает солидарность российских журналистов с Сафроновым.

"Даже журналисты, известные своей фанатичной преданностью режиму, выразили некоторый внутренний дискомфорт", - пишет газета, ссылаясь на твит главы RT Маргариты Симоньян с просьбой "разъяснить обществу", что произошло с Сафроновым. Об остальных высказываниях Симоньян о Сафронове автор умалчивает.

Глава правозащитной организации "Команда 29" адвокат Иван Павлов в интервью "Медузе" отмечает, что несколько лет назад по статье о госизмене арестовывали ученых. Он считает логичным, что ее применение теперь дошло и до журналистов.

"Вы входите в группу риска: вы оперируете информацией, контактируете с источниками и зарубежными коллегами. Для попадания в группу риска этого достаточно - информация и зарубежные связи. Все это совершенно ожидаемо. Я удивлялся, почему подобных примеров не было раньше", - говорит он.

Прокурор запросил для историка Дмитриева 15 лет колонии строгого режима

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Гособвинение запросило 15 лет колонии строгого режима для историка Юрия Дмитриева - главы карельского отделения "Мемориала" и исследователя захоронений жертв политических репрессий.

Дмитриева обвиняют в изготовлении детской порнографии, разврате и "насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста", а также незаконном хранении оружия. Это уже второе уголовное дело против Дмитриева. Би-би-си объясняет, из-за чего историк находится под арестом последние три года.

США грозят депортировать иностранных студентов

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Иностранные студенты, обучающиеся в США, должны будут добровольно покинуть страну, если в осеннем семестре их обучение будет проходить только в онлайн-форме. Об этом объявило американское агентство по таможенным и иммиграционным вопросам, пригрозив нарушителям депортацией.

При этом в стране, где зарегистрировано уже более 2,9 млн случаев заражения коронавирусом, сразу несколько престижных университетов уже объявили, что в целях безопасности занятия будут проводиться онлайн не только в осеннем семестре, но и в течение всего следующего года.

На окраине Москвы нашли гигантский склад плитки. Видео с дрона

В Москве последние несколько лет реализуют программу "Моя улица". В 2020 году столичные власти планировали благоустраивать около 40 улиц и проспектов, но из-за эпидемии коронавируса проект пришлось приостановить.

Теперь плитка, которую власти уже успели закупить, лежит на складе в районе Некрасовка. Проект возобновят на раньше 2021 года.

Media playback is unsupported on your device На окраине Москвы нашли гигантский склад плитки. Видео с дрона

Дайджест подготовили Артем Воронин и Павел Феденко