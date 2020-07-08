После взлома криминального мессенджера в Нидерландах нашли камеры пыток

Правообладатель иллюстрации Politie.nl Image caption Нидерландская полиция разместила видео вскрытия грузовых контейнеров, превращенных в тюрьму

Шестеро мужчин арестованы в Нидерландах после обнаружения семи грузовых контейнеров, превращенных в импровизированные тюремные камеры и камеры пыток.

Контейнеры были обнаружены в Ваузе Плантаже, южном пригороде Роттердама, после того как французская полиция взломала зашифрованные телефоны преступников.

Как сообщили в нидерландской полиции, злоумышленники не успели использовать контейнеры для тех целей, для которых они их переоборудовали, а потенциальные жертвы похищения теперь находятся под защитой в тайном месте.

Внутри контейнеров были обнаружены, среди прочего, наручники и зубоврачебное кресло.

Подозреваемые были арестованы 22 июня, после франко-нидерландской операции по взлому зашифрованного мессенджера EncroChat. Среди участников чата был и один из подозреваемых, устроивших тюрьму в контейнерах, - 40-летний мужчина из Гааги.

Контейнеры полиция нашла в апреле и установила над ними наблюдение. Наблюдение показало, что почти каждый день к контейнерам приходили работать группы мужчин. Когда работа была почти закончила, полицейские решили вмешаться.

Контейнеры были оснащены звукоизоляцией. Внутри полицейские нашли наручники, прикрепленные к полу и потолку. В одном из контейнеров обнаружились комплекты полицейской униформы и бронежилеты. В другом - садовые секаторы, скальпели и балаклавы.

Двое из шести подозреваемых задержаны также за хранение оружия.

Всего после взлома EncroChat правоохранительные органы в разных странах Европы арестовали около 800 человек.