Коронавирус в России: число случаев Covid-19 превысило 700 тысяч

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За сутки в России зарегистрировали 6 562 новых случаев заражения коронавирусом, после чего общее число заболевших с начала пандемии достигло 700 792.

Больше 700 тысяч случаев

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 6 562 случаев в 84 регионах, из них в Москве - 621, Петербург на втором месте - 295, сообщает оперативный штаб. Накануне прирост был меньше - зарегистрировали 6 368 заражений. С 26 июня число новых случаев не превышает 7 тысяч. С начала пандемии в стране их выявили уже 700 792.

За последние сутки в России умерли 173 пациента с Covid-19 (накануне было 198), выздоровели 8 631 человек. В Москве скончались 28 пациентов, вылечились еще 1 195 человек (то есть и в столице, и в стране выздоровевших больше, чем заразившихся). В Москве число умерших превысило 4 000.

Всего за время пандемии умерли 10 667 пациентов с коронавирусом, 472 511 выписаны. Россия занимает четвертое место в мире по числу выявленных заражений - на третье место в понедельник вышла Индия, на втором - Бразилия, на первом - США.

40% мигрантов потеряли работу из-за коронавируса

От пандемии коронавируса в России пострадали практически все жители, однако в самом плохом положении оказались трудовые мигранты, пишут "Ведомости" со ссылкой на доклад, подготовленный исследователями Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).

Главный вывод исследования - многие мифы о том, как будут вести себя мигранты во время карантина, не оправдались. "Криминал не стал массовой стратегией для мигрантов в России во время эпидемии", - констатируют авторы. По данным МВД, число "криминальных деяний, совершенных иностранцами", сократилось на 9,6%, в том числе убийств - на 14,3%, разбоев - на 7,8%, грабежей - на 28,6%, краж - на 5,9% по сравнению с апрелем прошлого года.

Согласно опросу, мигранты лучше россиян соблюдали карантинные требования - 48% из них, если верить исследованию, ни разу не покидали свое жилье (против 42% местных жителей).

Однако оправдалось ожидание насчет того, что многие трудовые мигранты останутся без работы. В период эпидемии работу потеряли 40% респондентов-иностранцев (против 23% респондентов-россиян), пишет газета. Если же прибавить тех работников, которые были вынуждены уйти в неоплачиваемый отпуск, доля мигрантов, оставшихся без источников дохода, вырастет до 75% против 48% среди россиян, живущих в той же местности, говорится в исследовании. А в Москве потеряли работу или ушли в неоплачиваемый отпуск 76% мигрантов (и 43% местных жителей).

Боярышник вернулся в период пандемии

С 1 января по 28 июня 2020 года в российских аптечных сетях резко вырос спрос на спиртосодержащие настойки, в том числе боярышника, пишет "Коммерсант" со ссылкой на исследование DSM Group.

Гендиректор DSM Group Сергей Шуляк обращает внимание на то, что наибольший рост продаж пришелся на настойки, оказывающие успокоительный эффект, - пустырника и валерианы (на 35% и 40%).

Потребители решили вернуться к народным методам избавления от тревоги, считает Шуляк. Хотя он не исключает, что эту продукцию могли использовать в качестве дезинфицирующего средства. А участники рынка связывают рост спроса на настойки с ограничениями на продажу алкоголя в магазинах, которые вводились в некоторых регионах России.

В денежном выражении продажи спиртосодержащих настоек подскочили на 38% - до 1,6 млрд рублей. Годом ранее оборот сокращался на 5%. Продажи "боярышника" увеличились на 28% - до 158 млн рублей.

В прошлом году спрос на "боярышник" существенно снизился, отмечала DSM Group.

Россия пошлет в США терминалы измерения температуры

Россия поставит в США аппараты для измерения температуры, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

"Законтрактована продажа в США терминалов измерения температуры", - сказал он, выступая в Совете Федерации. Другие детали контракта он не привел.

В конце марта президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным объявил, что Россия отправила в США самолет с медицинским оборудованием и препаратами, необходимыми для борьбы с коронавирусом. Вскоре стало известно, что половину груза оплатил Российский фонд прямых инвестиций, половину - американская сторона. Российские ИВЛ не были использованы - они остались в резерве.

В мае уже США отправили аппараты ИВЛ в Россию. "Соединенные Штаты передали в дар российскому народу 50 высококачественных аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Это первая часть гуманитарной помощи, которая обеспечит в общей сложности поставку 200 американских аппаратов ИВЛ, стала возможной благодаря щедрости американского народа и инновациям в частном секторе", - сообщало 21 мая американское посольство.

Мантуров также сообщил, что в России ежедневно производится 12 млн масок, но потребление масок "к счастью, сильно упало", потому что "эпидемия уходит".