УК поправят вслед за Конституцией для защиты территориальной целостности

Правообладатель иллюстрации Mikhail Metzel/TASS Image caption Авторы законопроекта - сенатор Андрей Клишас (слева) и депутат Павел Крашенинников

Парламентарии разработали первый пакет законопроектов во исполнение обновленной Конституции России. Он касается нормы о защите суверенитета и территориальной целостности страны. Предлагается уточнить определение экстремизма, ввести новую уголовную статью с наказанием до 10 лет и смягчить ответственность за первые призывы к сепаратизму.

Всего в пакет входят три законопроекта, которые вносят изменения в уголовный и административный кодексы России, а также в закон о противодействии экстремизму, сообщил журналистам один из авторов, глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников.

Все они разработаны для исполнения нормы обновленной Конституции (часть 2.1 статьи 67), в которой утверждается, что "Российская Федерация обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности", а "действия, направленные на отчуждение части территории РФ, а также призывы к таким действиям не допускаются".

Голосование по поправкам в Конституцию проходило с 25 июня по 1 июля. Согласно данным ЦИК, за принятие поправок проголосовали 77,92% избирателей, против - 21,27%, а явка составила 67,97%. 3 июля президент России Владимир Путин подписал указ о вступлении поправок в силу.

Как поправят Уголовный кодекс

Поправки в Уголовный кодекс России, Уголовно-процессуальный кодекс и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в Госдуму еще не внесены. Они, по словам Крашенинникова, пока что направлены в правительство и Верховный суд России для получения отзывов.

"В статье 280.1 Уголовного кодекса уже предусмотрена ответственность за публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности", - напомнил депутат.

Теперь же предлагается изменить условия привлечения к уголовной ответственности за призывы к нарушению территориальной целостности. В частности, ввести административную преюдицию.

Это означает, что уголовная ответственность за публичные призывы будет наступать только в случае повторного правонарушения, если лицо уже было привлечено к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года, пояснил парламентарий.

Наказание по административной статье (если человек привлекается за призывы впервые) будет составлять от 30 до 60 тысяч рублей, для должностных лиц - от 60 до 100 тысяч рублей, для юридических лиц - от 200 до 300 тысяч рублей, сказал Крашенинников.

При этом повышенные размеры административных штрафов предусмотрены для случаев, когда публичные призывы совершены с использованием СМИ, интернета, либо иных информационно-телекоммуникационных или электронных сетей, отметил депутат.

Санкции по уголовной статье предусматривают штрафы от 200 до 400 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Еще одним законопроектом предлагается ввести в Уголовный кодекс новую статью "Нарушение территориальной целостности Российской Федерации", сообщил Крашенинников.

"Поскольку в Конституции закреплен прямой запрет на отчуждение части территории Российской Федерации, либо на осуществление иных действий, направленных на нарушение территориальной целостности, предлагается дополнить Уголовный кодекс новой статьей 280.2 "Нарушение территориальной целостности Российской Федерации", - заявил он журналистам.

Наказывать по этой статье будут лишением свободы на срок от шести до десяти лет, сказал депутат. О каких именно действиях идет речь, он не уточнил.

"Еще никто не видел текст законопроекта. Но уже давно существует статья "Призывы к нарушению территориальной целостности". Судя по тому, что говорит Крашенинников, они только ужесточают ответственность - переводят это преступление из "средней тяжести" в "тяжкие", - сказал Би-би-си адвокат "Агоры" Леонид Соловьев.

Отчуждение территории - экстремизм

Законопроект, предполагающий внесение изменений в закон "О противодействии экстремистской деятельности", уже внесен в Госдуму. В среду он появился в базе законодательной деятельности нижней палаты парламента.

Авторы законопроекта - депутат Крашенинников и председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас - предлагают дополнить понятие экстремистской деятельности, указав, что экстремизмом признается "нарушение территориальной целостности РФ, в том числе отчуждение части ее территории за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами".

Это, по их мнению, "позволит избежать двусмысленного или неопределенного толкования целостности РФ". По оценкам Клишаса, законопроект может быть принят до конца весенней сессии - то есть уже до конца июля.

"Поправка о защите суверенитета и территориальной целостности пользовалась очень высокой поддержкой граждан, предложенная поправка в закон может быть принята достаточно оперативно. [Сроки принятия] зависят от Думы, но, думаю, что до конца весенней сессии закон может быть принят", - заявил он (цитата по РИА Новости).

Какие нормы действуют сейчас

В настоящее время в Уголовном кодексе России уже есть статья, предусматривающая наказание за публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности (статья 280.1 УК РФ).

Ее первая часть (публичные призывы к нарушению территориальной целостности) предполагает штраф от ста тысяч до трехсот тысяч рублей и до четырех лет лишения свободы, а вторая (публичные призывы в СМИ и интернете) - обязательные работы до 480 часов и до пяти лет лишения свободы.

Данная норма появилась в УК в 2014 году.

Первой фигуранткой уголовного дела, возбужденного по статье 280.1 УК РФ, стала активистка из Краснодарского края Дарья Полюдова, пытавшаяся провести "Марш за федерализацию Кубани". В декабре 2015 года ее осудили на два года колонии-поселения.

В 2017 году Полюдова освободилась из колонии и создала движение "Левое сопротивление". В январе 2020 года ее снова арестовали по обвинению в призывах к сепаратизму - на этот раз за одиночный пикет, на котором Полюдова стояла с плакатом "Курилы, хватит кормить Москву! Да здравствует Дальневосточная республика!"