"Самый опасный в мире человек". Что пишет в своей книге о Трампе его племянница

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В Овальном кабинете Белого дома стоят фотографии родителей Дональда Трампа

В своей книге, анонсированной как "воспоминания без утайки", племянница Дональда Трампа Мэри описывает своего дядю как лгуна и деспота.

Воспоминания озаглавлены "Слишком много и всегда не хватает: как моя семья породила самого опасного в мире человека". Книга должна поступить в продажу 14 июля, но отрывки из нее уже просочились в американские СМИ.

Белый дом отрицает изложенные в ней версии. Семья Дональда Трампа обратилась в суд, чтобы приостановить публикацию.

"Самовлюбленный нарцисс"

Ее дяде, пишет Мэри Трамп, "всегда всего мало". Его поведение говорит о патологической самовлюбленности.

"Это больше, чем просто нарциссизм, - считает она. - Дональд, по сути, слабый человек, его хрупкое эго нуждается в ежеминутном подкреплении, поскольку в глубине души он знает, что является совсем не тем, чем хочет казаться".

Правообладатель иллюстрации Trump Campaign Image caption Фото Дональда Трампа с братьями и сестрами

По ее мнению, характер Дональда Трампа во многом сформировался под влиянием его отца Фреда Трампа-старшего, ее дедушки, который якобы постоянно тиранил ее отца, Фреда-младшего, умершего от алкоголизма, когда Мэри было 16 лет.

Мэри пишет, что Фред Трамп-старший был очень суров со старшим сыном, которого хотел видеть наследником семейного риэлтерского бизнеса, но, в конце концов, вынужден был передать дело второму сыну, Дональду.

Дед пошел на это без радости, утверждает Мэри Трамп.

"Когда в конце 1980-х годов ситуация ухудшилась, Фред больше не смог закрывать глаза на явную неспособность одного из сыновей, и ему ничего не оставалось, кроме как поставить на другого. Таившийся внутри него [Дональда] монстр вырвался на волю", - пишет Мэри Трамп.

Белый дом отрицает утверждение, что отец Дональда Трампа был резким и жестким человеком. Президент всегда говорил, что его отношения с отцом были теплыми, и тот прекрасно к нему относился.

"Уничтожить Дональда"

Мэри Трамп подробно описывает, как тайно вынесла из адвокатской конторы 19 коробок с документами, касающихся налоговых дел ее дяди в 1990-х годах, и передала их корреспонденту "Нью-Йорк таймс".

Газета, известная критическим отношением к Дональду Трампу и Республиканской партии, использовала эти материалы при подготовке журналистского расследования объемом в 14 тыс. слов.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Дональд Трамп с отцом, 1988 год

"В 1990-х годах сомнительные налоговые схемы, включавшие в себя откровенное мошенничество, помогли ему значительно увеличить состояние, унаследованное от родителей", - пишет Мэри Трамп.

По словам Мэри Трамп, репортеры "Нью-Йорк таймс" обратились к ней за содействием в 2017 году. Она раздумывала около месяца, и, наконец, решилась, видя, как Дональд Трамп "рвет в клочки законы, ставит под угрозу отношения и топчет слабых и уязвимых".

Момент, когда она прижимала к себе коробки с компроматом, Мэри Трамп называет одним из счастливейших в жизни.

"Для меня недостаточно поступить волонтером в организацию, помогающую сирийским беженцам. Мой долг - уничтожить Дональда! " - пишет она.

Вступительный экзамен

Мэри Трамп утверждает, что ее дядя в свое время заплатил приятелю, чтобы тот сдал вместо него стандартный письменный тест при поступлении в университет, поскольку он не был среди лучших учеников в классе и должен был получить на вступительном экзамене очень высокую оценку, чтобы компенсировать невысокий средний балл, полученный по окончании школы.

"Он нанял умного парня, славившегося тем, что он отлично справлялся с любыми тестами. Дональд никогда не испытывал недостатка в деньгах и заплатил ему как следует", - пишет Мэри Трамп.

Белый дом называет это утверждение ложью.

Будущий 45-й президент США учился в университете Фордхэма в Нью-Йорке, а затем перевелся Уортоновскую школу бизнеса при университете штата Пенсильвания.

Во всем виноват дед?

По мнению Мэри, ее дед, нью-йоркский строительный магнат Фред Трамп-старший, подавил и испортил обоих сыновей тем, что не давал им развивать в себе и переживать весь спектр человеческих эмоций.

Старшего сына он якобы хотел видеть "акулой", злился, видя в нем мягкость, высмеивал сына и говорил ему, что извиняются только слабаки.

Дональд, который был на семь лет младше своего брата Фредди, долго наблюдал, как отец унижает старшего брата, и вынес главный урок: нельзя быть таким, как Фредди".

"Ограничивая Дональда в проявлении чувств и объявляя многие из них недопустимыми, отец исказил его восприятие мира и нарушил его способность жить в нем", - заключаетжалуется Мэри Трамп.

Отношение к женщинам

Мэри Трамп утверждает, что дядя в свое время нанял ее для написания его автобиографии под названием "Искусство возвращаться", а потом нашел другую литературную помощницу и уволил ее, не заплатив за уже сделанную работу.

Книга, вышедшая в 1997 году, посвящена в основном тому, как делать бизнес, но затрагивает и личную жизнь Трампа.

"Любая женщина, отказавшая ему, представала в его рассказах самой ужасной, безобразной и толстой особой, какую только можно встретить", - пишет Мэри Трамп.

Мэри утверждает, что в 1994 году, в период работы над книгой, дядя отпускал двусмысленные комплименты внешности своей племянницы, будучи женат на своей второй супруге, Марии Мейплз.

По словам Мэри, Дональд Трамп говорил своей нынешней жене Мелании, что предложил ей работу над книгой "Искусство возвращаться " из жалости, поскольку ее тогда выгнали из колледжа за наркотики.

Мэри говорит, что действительно в то время оставила учебу, но не принимала никаких наркотиков, а дядя представляет события в выгодном для себя свете, дабы выглядеть благодетелем.

Кто такая Мэри Трамп?

Ей 55 лет. Она имеет степень доктора медицинской психологии.

Ее отец, старший брат Дональда Трампа, умер в 1981 году в возрасте 42 лет от болезни сердца, вызванной алкоголизмом.

В 2018 году Белый дом начал кампанию борьбы со злоупотреблением опиоидными препаратами. Президент говорил, что судьба брата отчасти натолкнула его на эту мысль.

В прошлогоднем интервью газете Washington Post Дональд Трамп сказал, что сожалеет, что семья заставляла его брата заниматься бизнесом, к чему тот не имел склонности.

Мэри Трамп до настоящего времени избегала широкой публичности.

После победы своего дяди на выборах в 2016 году она написала в "Твиттере": "Худшая ночь в моей жизни. Нас надо судить за это. Мне жаль нашу страну".