Столкновения в Белграде из-за карантина. Демонстранты пытались ворваться в парламент

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Несколько протестующих пострадали в стычках с полицией

В ночь на среду в центре Белграда вспыхнули массовые беспорядки, в ходе которых демонстранты ненадолго ворвались в здание парламента Сербии. Протестующие начали собираться на площади перед парламентом вскоре после того, как президент Александр Вучич сообщил, что из-за новой вспышки коронавируса в стране введут комендантский час, он будет действовать в течение следующих выходных.

По данным полиции, в акции протеста приняли участие около 5 тыс. человек, при этом небольшая группа демонстрантов - около 100-200 человек - начала вести себя агрессивно и вступила в противостояние с полицией. Сотрудники полиции применили слезоточивый газ и резиновые дубинки. Демонстранты бросали в них камнями и поджигали полицейские машины.

По словам главы полиции Белграда Владимира Ребича, в результате столкновений пострадали по меньшей мере 60 человек, в том числе 43 полицейских. Сгорели пять полицейских автомобилей, были ранены три полицейские лошади. 23 человека были задержаны..

Правообладатель иллюстрации Vladimir Zivojinovic

Протестующие бросали в полицию горящие шины и требовали ухода президента страны Александра Вучича. Около двух часов ночи спецназ и конная полиция сумели рассеять толпу.

Сербские власти сообщают, что в парламент пытались ворваться представители правых организаций. Как передает Сербская службы Би-би-си, поводом протеста стало возобновление карантина, но во время демонстрации звучали призывы не отдавать Кососо - территорию, которая провозгласила независимость от Сербии.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Для разгона демонстрантов были привлечены спецназ и конная полиция

Жесткие ограничения из-за коронавируса были отменены в Сербии два месяца назад. После этого в стране снова начало расти число заболевших Covid-19, в результате чего власти решили вновь ввести в стране круглосуточный комендантский час в выходные. Пока неясно, будет ли этот карантин распространяться лишь на Белград или на всю страну - окончательное решение по этому поводу пока не принято.

Накануне в Сербии было зафиксировано наибольшее количество смертей от Covid-19 - скончались 13 человек, было выявлено 299 новых случаев заражения.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Люди требовали ухода президента Вучича в отставку

Оппоненты Вучича считают, что карантинные меры были сняты слишком рано, и это было сделано в угоду парламентским выборам, состоявшимся 21 июня, в которых уверенно победила его партия.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Для разгона протестующих полиция применила слезоточивый газ

Правообладатель иллюстрации Vladimir Zivojinovic

Правообладатель иллюстрации Vladimir Zivojinovic Image caption Поводом для протестов стало введение в Сербии коментантского часа

Правообладатель иллюстрации Vladimir Zivojinovic Image caption Столкновения между демонстрантами и полицейскими происходили в течение всей ночи

Правообладатель иллюстрации Vladimir Zivojinovic Image caption Ранения получили как сотрудники полиции, так и демонстранты

Правообладатель иллюстрации Vladimir Zivojinovic Image caption Столкновения между демонстрантами и полицейскими происходили в течение всей ночи

Правообладатель иллюстрации Vladimir Zivojinovic Image caption Полиция разгоняет демонстрантов перед зданием парламента

Правообладатель иллюстрации Vladimir Zivojinovic

Правообладатель иллюстрации Vladimir Zivojinovic Image caption Хотя в Сербии запрещено собираться группами больше, чем по пять человек, демонстранты намерены снова провести акции протеста в среду

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