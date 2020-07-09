Ученые: древние индейцы и полинезийцы общались, преодолевая тысячи километров

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Ранее ученые полагали, что индейцам проще всего было добраться до острова Пасхи

В доисторическое время люди путешествовали между Южной Америкой и восточными островами Полинезии. Такое предположение у историков возникло уже некоторое время назад, но сейчас этому появилось новое доказательство.

На основе исследования ДНК ученые пришли к выводу, что индейцы и полинезийцы контактировали друг с другом примерно в 1200 году н.э.

Специалисты несколько десятков лет не могли прийти к единому мнению о том, насколько тесно эти народы взаимодействовали друг с другом.

В 1947 году норвежский путешественник Тур Хейердал отправился на плоту "Кон-Тики" через Тихий океан - из Южной Америки в Полинезию. Он хотел доказать, что преодолеть подобный маршрут возможно.

Стартовав в Перу, Хейердал и еще пять путешественников находились в пути в общей сложности 101 день, а их плот, построенный из бальсового дерева, преодолел около 7 тыс. км. В итоге, 7 августа их плот прибило к рифам атолла Рароиа островов Туамоту.

До нынешнего моменты сторонники версии о контактах между индейцами и полинезийцами приводили в качестве основных доказательств общие культурные аспекты, например, использование похожего слова для урожая. По их мнению, общение происходило до появления европейских колонизаторов в Южной Америке.

Оппоненты этой теории ссылались на научные работы с противоположными выводами и на то, что территории были разделены тысячами километров океана.

Александр Ионнидис из Стэнфордского университета и ученые других университетов проанализировали генетические данные более 800 жителей прибрежных областей Южной Америки и Французской Полинезии.

Они пытались найти фрагменты ДНК, которые совпадали бы у обеих групп, и идентичные по происхождению сегменты, которые показали бы, что у людей когда-то были общие предки.

"Мы обнаружили у жителей нескольких полинезийских островов идентичные по происхождению сегменты, восходящие к североамериканским индейцам", - сказал Ионнидис. По его словам, это убедительно доказало, что группы взаимодействовали друг с другом.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Норвежский путешественник Тур Хейердал преодолел несколько тысяч километров на плоту "Кон-Тики"

Попросту говоря, когда-то между полинезийцам и индейцами произошел контакт, после чего родились дети, в которых сочеталось как полинезийское, так и индейское происхождение.

Статистический анализ показал, что это случилось примерно в 1200 году. Как раз в этот период полинезийцы заселяли острова Тихого океана.

Исследователи также выяснили, что индейцы, контактировавшие с полинезийцами, происходили с территории, где сейчас находится Колумбия.

Предыдущие аналогичные исследования геномов людей из этих регионов уделяли основное внимание острову Пасхи, известному своими огромными каменными истуканами, потому что это ближайший к Южной Америке населенный остров Полинезии.

Но выводы нынешнего исследования подкрепляют теорию о том, что первый контакт произошел в архипелаге Восточной Полинезии. Именно этой версии придерживался Тур Хейердал.

Моделирование погодных условий, включая ветер и течения, показало, что до Полинезии проще всего добраться, отправившись из нынешних Эквадора и Колумбии. С большой долей вероятности путешественники в итоге оказались бы на Маркизских островах, а затем на островах Туамоту.

Оба эти архипелага находятся в самом центре региона, в котором ученые выявили у местных жителей ДНК индейцев.

Ранее исследователи отмечали поверхностное сходство между монолитными статуями, найденными в Полинезии и в Южной Америке.

Ранее в качестве доказательства контакта между двумя группами исследователи приводили похожее звучание слова, обозначающего батат. Полинезийцы называют его "кумала", а, например, на языке племени каньяри из Эквадора это слово звучит как "кумал".