Шельмование в сетях. Роулинг и Каспаров присоединились к обращению в поддержку свободы слова

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Роулинг подверглась шельмованию в соцсетях из-за своих слов о необходимости психологической помощи людям, думающим о смене пола

Около 150 писателей, ученых и общественных деятелей выпустили открытое письмо против нового на Западе явления, получившего название cancel culture, что можно перевести как "культура бойкота".

Это явление вновь привлекло внимание на фоне недавних протестов против расового неравенства.

Нынешнее повышенное внимание к вопросам расовой справедливости - в целом положительное явление, но оно не должно вести к удушению свободы дискуссий, говорится в обращении, опубликованном во вторник в журнале Harper's Magazine.

Авторы письма критикуют моду на публичное шельмование, остракизм и слепую однозначность моральных оценок.

Что такое культура бойкота?

Выражение cancel culture в последнее время широко распространилось в английском языке по обе стороны Атлантики. Оно связано прежде всего с молодым поколением и цифровой эпохой, в которой соцсети приобрели огромное значение.

Термин относится к ставшей популярной практике бойкота, остракизма и лишения любой поддержки людей или компаний, допустивших противоречивые поступки или высказывания, способные вызвать возражения или кажущиеся обидными.

Чаще всего коллективное шельмование происходит именно в социальных сетях. Наиболее известными становятся, естественно, случаи, когда остракизму подвергаются знаменитости

На днях Джоан Роулинг подверглась такой массированной атаке после того, как выразила мнение, что людям, испытывающим проблемы со своей гендерной идентичностью, надо оказывать психологическую и медикаментозную помощь, прежде чем предлагать операцию по смене пола.

В этом усмотрели оскорбление трансгендеров.

Что тревожит авторов письма?

"Свободный обмен информацией и идеями, кровь и плоть либерального общества, ущемляются все больше", - говорится в открытом письме.

Авторы выступают в защиту решительного и даже язвительного высказывания своих мнений.

"Необходимо сохранить возможность искренне не соглашаться с чем-то без тяжелых профессиональных последствий для себя", - пишут они.

Правообладатель иллюстрации PA Media Image caption Среди подписавших письмо - иранский писатель Салман Рушди, в 2008 году получивший рыцарское звание

Авторы письма критикуют чрезмерные наказания, налагаемые на людей так называемыми лидерами общественного мнения.

"Слишком часто слышны призывы к скорой и суровой расправе за то, что кажется кому-то выходом за рамки допустимой свободы слова и мысли".

"Редакторов убирают за публикацию неоднозначно воспринимаемых текстов, изымаются книги, журналистам запрещают освещать определенные темы, преподаватели попадают под расследование за цитирование в классе литературных произведений, исследователя увольняют за распространение им своей работы, ранее получившей признание академического сообщества, руководителей организаций выгоняют за неудачные оговорки".

"Возникает самоцензура писателей, деятелей искусства и журналистов, которые боятся за свое жизненное благополучие, если они отклонятся от общей линии или хотя бы поддерживают ее недостаточно рьяно".

Кто подписал письмо

К обращению присоединились американский философ Ноам Хомски, живущий в Британии иранский писатель Салман Рушди, некогда приговоренный к смерти аятоллой Хомейни за оскорбление чувств мусульман, шахматист Гарри Каспаров, писатели Маргарет Этвуд, Мартин Эмис, Малкольм Гладуэлл, известная феминистка Глория Штайнем.

Image caption Среди авторов письма - Гарри Каспаров, один из величайших шахматистов в истории

Свои подписи под ним поставили постоянные авторы New York Times Дэвид Брукс и Бари Вайс. Редактор раздела мнений и комментариев этого издания недавно лишился работы за публикацию текста сенатора-республиканца Тома Коттона, выражавшего личную точку зрения последнего по поводу движения Black Lives Matter.

Со-основатель американского либерального новостного и аналитического сайта Vox Мэтью Иглесиас подписал документ и в тот же день получил отповедь от внештатного сотрудника издания, трансгендерной женщины Эмили ван дер Верф.

В письме редакторам сайта и в "Твиттере" она написала, что "теперь чувствует себя в Vox менее безопасно". Ван дер Верф добавила, что не требует увольнения или извинений от Иглесиаса, чтобы на давать ему основания считать себя жертвой.

Одна из 150 со-авторов письма, американская писательница и трансгендерная активистка Дженнифер Фини Бойлан, отозвала свою подпись через несколько часов после публикации.

"Я не знала, кто еще подписал это обращение. Я думала, что поддерживаю осмысленное, хотя и не вполне четкое выступление против шельмования людей в интернете. Извиняюсь", - написала она в "Твиттере".