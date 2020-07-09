Правообладатель иллюстрации Russian Investigative Committee/TASS Image caption После задержания Фургала (в центре) доставили в аэропорт, чтобы отправить в Москву

В Хабаровске задержали губернатора Сергея Фургала. Следователи назвали его организатором убийств предпринимателей, совершенных 15 лет назад. Менее чем два года назад Фургал стал одним из четырех кандидатов в губернаторы, победивших на выборах выдвиженца Кремля.

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Следственный комитет России (СКР) опубликовал видео, на котором губернатора выводят из микроавтобуса и заводят по трапу в самолет. Тем самым он подтвердил сообщения СМИ о том, что после задержания Фургала отправляют в Москву.

"Конвой доставил Фургала в Москву. В настоящее время его везут к следователю на допрос", - сказал источник Интерфакса.

"Его задержали утром возле дома, когда он собирался выезжать на работу, и он не успел даже назначить и.о., кто бы сейчас возглавил правительство края. То есть это очень все неожиданно было", - сказала телеканалу РБК пресс-секретарь губернатора Надежда Томченко.

СКР сообщил, что будет просить об аресте губернатора, обвинение ему еще не предъявлено. Врио губернатора может назначить только президент, напомнили пресс-службе главы региона. Появившиеся в соцсетях сообщения об указе Владимира Путина на этот счет там назвали "фейком".

Решение об отставке Фургала Путин еще не принял, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Что касается его принадлежности к миру криминала, то предъявленные обвинения должны будут быть доказаны в суде, сказал он.

Версия следствия

Ранее СКР опубликовал видео задержания: люди в камуфляже выскакивают из машины и вытаскивают из джипа главу Хабаровского края, надевая на него наручники. Фургал был задержан следователями совместно с сотрудниками ФСБ.

Следствие называет его организатором убийства и покушения на убийство "ряда предпринимателей", совершенных организованной преступной группой в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области.

Из пресс-релиза СКР следует, что по этому же уголовному делу ранее были задержаны и арестованы четверо участников группы. Кроме того, Фургал проверяется на причастность к другим особо тяжким преступлениям, совершенным не только на территории Хабаровского края и Амурской области, но и Приморья.

"Были установлены исполнители ряда преступлений и один из организаторов, - сказала представитель СКР Светлана Петренко. - Соучастники дали показания на Сергея Фургала как организатора всех этих преступлений. В том числе имеются показания свидетелей и потерпевших". "Были собраны достаточные доказательства для задержания губернатора Хабаровского края", - добавила она.

Кто такой Фургал

Сергей Фургал - бывший врач-невролог, бизнесмен, занимался торговлей лесоматериалами, избирался в краевой парламент, с 2007 года по сентябрь 2018-го - депутат Госдумы. Член партии ЛДПР.

Фургал был известным человеком в крае, а два года назад стал известен на уровне страны. В сентябре 2018 года он победил на губернаторских выборах представителя "Единой России" Вячеслава Шпорта, поддержанного Кремлем, набрав почти 70% голосов. На предыдущих выборах в 2013 году у него было меньше 20% голосов, у Шпорта - около 64%, поэтому два года назад СМИ называли Фургала спарринг-партнером Шпорта, а его победу случайной и результатом протестного голосования.

Фургал стал одним из четырех кандидатов в губернаторы, которым удалось победить ставленников власти осенью 2018 года. Поражение потерпели главы Приморья, Хакасии и Владимирской области.

Спустя год в сентябре 2019-го Кремлю удалось избежать вторых туров и избрания альтернативных кандидатов. А в Хабаровском крае на выборах в краевой парламент "Единая Россия" с крупным счетом проиграла, получив 12,51% против 56,12% у губернаторской ЛДПР.

На сайте Change.org после задержания начался сбор подписей в поддержку Фургала. К вечеру по хабаровскому времени было собрано более двух десятков тысяч подписей.

Правообладатель иллюстрации Следственный комитет РФ Image caption В задержании губернатора принимали участие сотрудники ФСБ

"Никаких звоночков не поступало"

СКР пока не уточнил ни имена четырех других задержанных по этому уголовному делу, ни имена жертв.

В ноябре прошлого года был арестован бывший депутат хабаровского краевого парламента Николай Мистрюков. СМИ называли его партнером Фургала по бизнесу.

Мистрюкова и еще трех человек подозревают в двух убийствах и покушении, совершенных в 2004-2005 годах. Всех их, как и губернатора, задержали в Хабаровске и доставили самолетом в Москву.

Фракция ЛДПР сдаст полномочия и уйдет отсюда, пусть весь мир узнает, что за бардак в стране... Мы можем вывести всех депутатов фракции ЛДПР к "Лефортово", и стоять там пока не освободят Фургала Владимир Жириновский, лидер ЛДПР

Следствие подозревает их в убийстве бизнесмена Евгения Зори, совершенном в 2004 году в Хабаровске, писал "Коммерсант". По данным издания, следствие проверяло всех четверых на причастность еще к двум преступлениям - покушению в 2005 году на предпринимателя Александра Смольского из Амурской области и убийству бывшего сотрудника милиции Олега Булатова, у которого с Фургалом, как отмечал "Коммерсант", был совместный бизнес по торговле металлом.

Фургал, который в 2005 году был соучредителем ООО "Вест-маркетинг", заявил тогда "Коммерсанту", что убийство Булатова стало "полной неожиданностью". "Ничего не предвещало убийства", - говорил он.

Появились показания о возможной причастности Фургала к организации убийства Зори, пишет РИА Новости со ссылкой на источник, "знакомый с ситуацией".

После ареста губернатора "Коммерсант" сообщил, что "по некоторым данным, часть [арестованных в прошлом году] фигурантов сотрудничает со следствием". Адвокаты Мистрюкова в прошлом году также заявляли, что от Фургала якобы пытаются добиться показаний "на иных лиц". "Не исключено, что речь может идти о главе края", - предполагало издание.

Перед арестом Мистрюкова прошли обыски в офисах группы компаний "Торэкс", в которую входят завод "Амурсталь" и сеть компаний по заготовке металлолома. "Торэксом" владеют Мистрюков и супруга Фургала (а ранее владел он сам).

После этого активности в отношении окружения Фургала правоохранительные органы не проявляли. Его пресс-секретарь в интервью РБК заявила, что арест губернатора стал неожиданным. "Ничего не предвещало беды, никаких звоночков не поступало, - сказала она. - Это абсурд, это какой-то абсурд".

"Пусть избиратели Хабаровского края видят"

"То, что ему предъявлено, - это повод, а не причина. Скорее всего, это связано с показаниями, которые дают сидельцы в "Матросской тишине", - считает профессор Тихоокеанского государственного университета Илдус Ярулин.

"Амурсталь" работает на переделе металлолома, сбор металлолома - полукриминальная сфера, "где кто только не прячется", рассуждает эксперт. Он не согласен с версией о том, что Фургал был в поле внимания правоохранительных органов с 1990-х годов. "А как он тогда мог три срока быть депутатом Госдумы?" - задает риторический вопрос Ярулин.

По его словам, на выборах в 2018 году Фургал шел спойлером, особо не рассчитывая на победу. "Но в первом туре он выигрывал и, видимо, все договоренности были нарушены, и он из спойлеров превратился в основного игрока и был избран. Что тоже не прощается", - напоминает эксперт. По его словам, в Хабаровске ожидали, что Фургал не проработает на посту губернатора больше, чем полтора года.

"Мы не знаем реальной подоплеки, что за этим стоит. Я бы хотел увидеть выступление [лидера ЛДПР] Владимира Вольфовича [Жириновского]", - оговаривается Ярулин. Жириновский же заявил, что сам удивлен задержанием Фургала спустя 15 лет после возможного совершения преступлений и считает форму задержания неприемлемой.

"Если действительно в 2004-2005 годах были какие-то преступления, убийства, и был якобы замешан Сергей Фургал - чего вы ждали 15 лет? - сказал он журналистам. - Задержание было не в самой корректной форме, не обязательно было надевать наручники, губернатор - не преступник, никуда не сбежит. С бандитами так действуйте, а это высшее должностное лицо в регионе".

"Никогда не исключим Фургала из партии", - заявил Жириновский и не исключил, что вся фракция ЛДПР может сложить полномочия в знак протеста против задержания Фургала.

"Это - удар, который нанесли, и пусть избиратели Хабаровского края видят, что Фургал был самым лучшим губернатором за всю историю края, - сказал он. - Я уверен, что арест нашего губернатора простимулирует всех избирателей голосовать за ЛДПР".

Есть разные мнения о том, как Фургал справлялся с губернаторской работой, говорит Ярулин: "То, что при нем в крае не стало хуже, это однозначно. У него есть умение встречаться с людьми, выслушивать их. Он стал таким народным губернатором, поскольку он вроде как "от людей", что может сделать - делает, а что не может - "виновата Москва".

"В крае у людей был шок, когда узнали [о задержании Фургала]", - резюмировал эксперт.

Депутаты краевого парламента, большинство которых представляют ЛДПР, с утра совещались в закрытом режиме, сообщил "Коммерсант". И.о. главы регионального отделения "Единой России" Максим Иванов сказал изданию, что в партии не видят политической подоплеки в задержании Фургала.

Сергей Горяшко, корреспондент Би-би-си:

"Депутат Госдумы от ЛДПР Фургал стал губернатором в 2018 году - когда на фоне пенсионной реформы и падения рейтингов власти сразу в трех регионах ставленники Кремля проиграли выборы. Тогдашний глава Хабаровского края Вячеслав Шпорт был одним из них.

Фургал на тех выборах считался его техническим соперником. Властям ситуация казалась подконтрольной - депутат Госдумы от Хабаровска Фургал был чуть ли не приятелем Шпорта, активной кампании не вел, и тем неожиданней оказался его выход во второй тур.

Шпорт попытался за две недели развернуть агитацию, записывал ролики с Фургалом, приглашал его работать в свою администрацию, но в итоге выборы проиграл. Через год после выборов местного уровня в Хабаровском крае "Единая Россия" стала в регионе оппозиционной партией, там у нее был один из самых низких рейтингов по стране, а большинство в законодательной думе края получила ЛДПР.

Фургал при этом оппозиционными взглядами не отличался и Кремль не критиковал. Тем не менее очень скоро у губернатора начались проблемы. Так, в ноябре 2019 года в Москве арестовали бизнесмена, в прошлом делового партнера Фургала Николая Мистрюкова. Предпринимателя подозревают в двух убийствах и в покушении в 2004-2005 годах. В СМИ то и дело появлялись сообщения о том, что губернатора вызывают на допросы или заводят на него уголовное дело.

Пресс-служба главы региона привычно опровергала эти новости. Сегодня губернатора все же задержали.

История Фургала вписывается в череду арестов глав российских регионов по тем или иным обвинениям. Важных отличия два. Во-первых, в организации убийств действующих губернаторов еще никогда в современной истории России не обвиняли. Во-вторых, после поражения своих ставленников на выборах 2018 года Кремль не стал убирать условно оппозиционных глав регионов, позволив им работать. Теперь поведение власти в отношении них может измениться.