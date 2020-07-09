Задержание хабаровского губернатора Фургала по делу о заказных убийствах. Что известно
В Хабаровске задержали губернатора Сергея Фургала. Следователи назвали его организатором убийств предпринимателей, совершенных 15 лет назад. Менее чем два года назад Фургал стал одним из четырех кандидатов в губернаторы, победивших на выборах выдвиженца Кремля.
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Следственный комитет России (СКР) опубликовал видео, на котором губернатора выводят из микроавтобуса и заводят по трапу в самолет. Тем самым он подтвердил сообщения СМИ о том, что после задержания Фургала отправляют в Москву.
"Конвой доставил Фургала в Москву. В настоящее время его везут к следователю на допрос", - сказал источник Интерфакса.
"Его задержали утром возле дома, когда он собирался выезжать на работу, и он не успел даже назначить и.о., кто бы сейчас возглавил правительство края. То есть это очень все неожиданно было", - сказала телеканалу РБК пресс-секретарь губернатора Надежда Томченко.
СКР сообщил, что будет просить об аресте губернатора, обвинение ему еще не предъявлено. Врио губернатора может назначить только президент, напомнили пресс-службе главы региона. Появившиеся в соцсетях сообщения об указе Владимира Путина на этот счет там назвали "фейком".
Решение об отставке Фургала Путин еще не принял, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Что касается его принадлежности к миру криминала, то предъявленные обвинения должны будут быть доказаны в суде, сказал он.
Версия следствия
Ранее СКР опубликовал видео задержания: люди в камуфляже выскакивают из машины и вытаскивают из джипа главу Хабаровского края, надевая на него наручники. Фургал был задержан следователями совместно с сотрудниками ФСБ.
Следствие называет его организатором убийства и покушения на убийство "ряда предпринимателей", совершенных организованной преступной группой в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области.
Из пресс-релиза СКР следует, что по этому же уголовному делу ранее были задержаны и арестованы четверо участников группы. Кроме того, Фургал проверяется на причастность к другим особо тяжким преступлениям, совершенным не только на территории Хабаровского края и Амурской области, но и Приморья.
"Были установлены исполнители ряда преступлений и один из организаторов, - сказала представитель СКР Светлана Петренко. - Соучастники дали показания на Сергея Фургала как организатора всех этих преступлений. В том числе имеются показания свидетелей и потерпевших". "Были собраны достаточные доказательства для задержания губернатора Хабаровского края", - добавила она.
Кто такой Фургал
Сергей Фургал - бывший врач-невролог, бизнесмен, занимался торговлей лесоматериалами, избирался в краевой парламент, с 2007 года по сентябрь 2018-го - депутат Госдумы. Член партии ЛДПР.
Фургал был известным человеком в крае, а два года назад стал известен на уровне страны. В сентябре 2018 года он победил на губернаторских выборах представителя "Единой России" Вячеслава Шпорта, поддержанного Кремлем, набрав почти 70% голосов. На предыдущих выборах в 2013 году у него было меньше 20% голосов, у Шпорта - около 64%, поэтому два года назад СМИ называли Фургала спарринг-партнером Шпорта, а его победу случайной и результатом протестного голосования.
Фургал стал одним из четырех кандидатов в губернаторы, которым удалось победить ставленников власти осенью 2018 года. Поражение потерпели главы Приморья, Хакасии и Владимирской области.
Спустя год в сентябре 2019-го Кремлю удалось избежать вторых туров и избрания альтернативных кандидатов. А в Хабаровском крае на выборах в краевой парламент "Единая Россия" с крупным счетом проиграла, получив 12,51% против 56,12% у губернаторской ЛДПР.
На сайте Change.org после задержания начался сбор подписей в поддержку Фургала. К вечеру по хабаровскому времени было собрано более двух десятков тысяч подписей.
"Никаких звоночков не поступало"
СКР пока не уточнил ни имена четырех других задержанных по этому уголовному делу, ни имена жертв.
В ноябре прошлого года был арестован бывший депутат хабаровского краевого парламента Николай Мистрюков. СМИ называли его партнером Фургала по бизнесу.
Мистрюкова и еще трех человек подозревают в двух убийствах и покушении, совершенных в 2004-2005 годах. Всех их, как и губернатора, задержали в Хабаровске и доставили самолетом в Москву.
Следствие подозревает их в убийстве бизнесмена Евгения Зори, совершенном в 2004 году в Хабаровске, писал "Коммерсант". По данным издания, следствие проверяло всех четверых на причастность еще к двум преступлениям - покушению в 2005 году на предпринимателя Александра Смольского из Амурской области и убийству бывшего сотрудника милиции Олега Булатова, у которого с Фургалом, как отмечал "Коммерсант", был совместный бизнес по торговле металлом.
Фургал, который в 2005 году был соучредителем ООО "Вест-маркетинг", заявил тогда "Коммерсанту", что убийство Булатова стало "полной неожиданностью". "Ничего не предвещало убийства", - говорил он.
Появились показания о возможной причастности Фургала к организации убийства Зори, пишет РИА Новости со ссылкой на источник, "знакомый с ситуацией".
После ареста губернатора "Коммерсант" сообщил, что "по некоторым данным, часть [арестованных в прошлом году] фигурантов сотрудничает со следствием". Адвокаты Мистрюкова в прошлом году также заявляли, что от Фургала якобы пытаются добиться показаний "на иных лиц". "Не исключено, что речь может идти о главе края", - предполагало издание.
Перед арестом Мистрюкова прошли обыски в офисах группы компаний "Торэкс", в которую входят завод "Амурсталь" и сеть компаний по заготовке металлолома. "Торэксом" владеют Мистрюков и супруга Фургала (а ранее владел он сам).
После этого активности в отношении окружения Фургала правоохранительные органы не проявляли. Его пресс-секретарь в интервью РБК заявила, что арест губернатора стал неожиданным. "Ничего не предвещало беды, никаких звоночков не поступало, - сказала она. - Это абсурд, это какой-то абсурд".
"Пусть избиратели Хабаровского края видят"
"То, что ему предъявлено, - это повод, а не причина. Скорее всего, это связано с показаниями, которые дают сидельцы в "Матросской тишине", - считает профессор Тихоокеанского государственного университета Илдус Ярулин.
"Амурсталь" работает на переделе металлолома, сбор металлолома - полукриминальная сфера, "где кто только не прячется", рассуждает эксперт. Он не согласен с версией о том, что Фургал был в поле внимания правоохранительных органов с 1990-х годов. "А как он тогда мог три срока быть депутатом Госдумы?" - задает риторический вопрос Ярулин.
По его словам, на выборах в 2018 году Фургал шел спойлером, особо не рассчитывая на победу. "Но в первом туре он выигрывал и, видимо, все договоренности были нарушены, и он из спойлеров превратился в основного игрока и был избран. Что тоже не прощается", - напоминает эксперт. По его словам, в Хабаровске ожидали, что Фургал не проработает на посту губернатора больше, чем полтора года.
"Мы не знаем реальной подоплеки, что за этим стоит. Я бы хотел увидеть выступление [лидера ЛДПР] Владимира Вольфовича [Жириновского]", - оговаривается Ярулин. Жириновский же заявил, что сам удивлен задержанием Фургала спустя 15 лет после возможного совершения преступлений и считает форму задержания неприемлемой.
"Если действительно в 2004-2005 годах были какие-то преступления, убийства, и был якобы замешан Сергей Фургал - чего вы ждали 15 лет? - сказал он журналистам. - Задержание было не в самой корректной форме, не обязательно было надевать наручники, губернатор - не преступник, никуда не сбежит. С бандитами так действуйте, а это высшее должностное лицо в регионе".
"Никогда не исключим Фургала из партии", - заявил Жириновский и не исключил, что вся фракция ЛДПР может сложить полномочия в знак протеста против задержания Фургала.
"Это - удар, который нанесли, и пусть избиратели Хабаровского края видят, что Фургал был самым лучшим губернатором за всю историю края, - сказал он. - Я уверен, что арест нашего губернатора простимулирует всех избирателей голосовать за ЛДПР".
Есть разные мнения о том, как Фургал справлялся с губернаторской работой, говорит Ярулин: "То, что при нем в крае не стало хуже, это однозначно. У него есть умение встречаться с людьми, выслушивать их. Он стал таким народным губернатором, поскольку он вроде как "от людей", что может сделать - делает, а что не может - "виновата Москва".
"В крае у людей был шок, когда узнали [о задержании Фургала]", - резюмировал эксперт.
Депутаты краевого парламента, большинство которых представляют ЛДПР, с утра совещались в закрытом режиме, сообщил "Коммерсант". И.о. главы регионального отделения "Единой России" Максим Иванов сказал изданию, что в партии не видят политической подоплеки в задержании Фургала.
Сергей Горяшко, корреспондент Би-би-си:
"Депутат Госдумы от ЛДПР Фургал стал губернатором в 2018 году - когда на фоне пенсионной реформы и падения рейтингов власти сразу в трех регионах ставленники Кремля проиграли выборы. Тогдашний глава Хабаровского края Вячеслав Шпорт был одним из них.
Фургал на тех выборах считался его техническим соперником. Властям ситуация казалась подконтрольной - депутат Госдумы от Хабаровска Фургал был чуть ли не приятелем Шпорта, активной кампании не вел, и тем неожиданней оказался его выход во второй тур.
Шпорт попытался за две недели развернуть агитацию, записывал ролики с Фургалом, приглашал его работать в свою администрацию, но в итоге выборы проиграл. Через год после выборов местного уровня в Хабаровском крае "Единая Россия" стала в регионе оппозиционной партией, там у нее был один из самых низких рейтингов по стране, а большинство в законодательной думе края получила ЛДПР.
Фургал при этом оппозиционными взглядами не отличался и Кремль не критиковал. Тем не менее очень скоро у губернатора начались проблемы. Так, в ноябре 2019 года в Москве арестовали бизнесмена, в прошлом делового партнера Фургала Николая Мистрюкова. Предпринимателя подозревают в двух убийствах и в покушении в 2004-2005 годах. В СМИ то и дело появлялись сообщения о том, что губернатора вызывают на допросы или заводят на него уголовное дело.
Пресс-служба главы региона привычно опровергала эти новости. Сегодня губернатора все же задержали.
История Фургала вписывается в череду арестов глав российских регионов по тем или иным обвинениям. Важных отличия два. Во-первых, в организации убийств действующих губернаторов еще никогда в современной истории России не обвиняли. Во-вторых, после поражения своих ставленников на выборах 2018 года Кремль не стал убирать условно оппозиционных глав регионов, позволив им работать. Теперь поведение власти в отношении них может измениться.