Социальные выплаты помогли восстановить спрос в России. Но это ненадолго

Правообладатель иллюстрации Alexander Demyanchuk/Tass Image caption Полученные пособия россияне начали быстро тратить в магазинах

Выплаты социальных пособий на детей в возрасте до 16 лет привели к заметному скачку потребительской активности после снятия карантинных ограничений. Однако экономисты полагают, что какого-либо долгосрочного положительного влияния на экономику они оказать не смогут.

Президент Владимир Путин впервые анонсировал социальные выплаты для всех семей с детьми 11 мая: на ребенка до трех лет можно было получить в общей сложности 15 тысяч рублей (по 5 тысяч за апрель, май и июнь), а на ребенка от трех до шестнадцати лет - разовую выплату в 10 тысяч рублей. Ранее дополнительные выплаты полагались лишь тем, кто имел право на материнский капитал.

23 июня Путин снова пообещал выплатить пособия всем семьям с детьми: на этот раз за июль полагалось перечислить по 10 тысяч рублей разово на каждого ребенка до шестнадцати лет. Эти выплаты были реализованы 1 июля, в последний день голосования по поправкам в конституцию России.

В общей сложности, по словам Путина, этой мерой смогли воспользоваться российские семьи, в которых растет около 28 миллионов детей.

В марте и апреле о прямой денежной помощи гражданам власти не говорили - основные меры поддержки были сосредоточены на помощи малому бизнесу и врачам, борющимся с пандемией коронавируса.

Полученные деньги россияне принялись активно тратить на потребительские товары. Всплеск потребительской активности пришелся как раз на неделю, на которой проводилось общенародное голосование.

Так, по данным Сбербанка, с 29 июня по 5 июля расходы потребителей на товары и услуги увеличились на 6,2% по сравнению с предыдущей неделей, а общий объем трат вышел на уровень прошлого года. Наиболее сильный скачок был зафиксирован в категории “Одежда, обувь и аксессуары”.

“Полученные средства существенны и могут обеспечивать дополнительные расходы на протяжении двух-трех недель. По нашим оценкам, государственная поддержка может повысить результаты всего июля на 5-7%”, - говорится в отчете Сбербанка.

Исследовательский холдинг “Ромир” также сообщает о росте объема повседневных расходов в России за эту неделю: в среднем типичная семья потратила на повседневные товары 4552 рубля, что на 4,3% больше, чем неделей ранее, говорится в его исследовании.

Рост активности покупателей фиксируют и торговые сети. Например, в интернет-магазине одежды Lamoda Би-би-си сообщили, что с 30 июня по 2 июля число заказов выросло по сравнению с тремя предыдущими днями: наибольший рост показали детские игрушки и товары для занятий спортом, которые заказывали на 23% и 64% чаще соответственно.

В сети гипермаркетов "Ашан" значительного всплеска не зафиксировали, однако и там за эти три дня отмечался рост числа клиентов на уровне 6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущей недели.

Как отмечала накануне газета “Коммерсант” со ссылкой на данные ритейлеров, значительная часть выплаченных государством детских пособий на общую сумму в 548 млрд рублей была потрачена на покупку недорогих смартфонов. Продажи устройств стоимостью до 10 тысяч рублей сразу после выплат показали рост на уровне 48%, что поддержало российский рынок после спада в период самоизоляции, пишет издание.

Краткосрочный эффект

Опрошенные Би-би-си экономисты отмечают, что хотя выплаты и правда поддержали покупательскую способность населения и оживили спрос, их влияние на экономику, скорее всего, будет краткосрочным.

По мнению главного экономиста инвестиционной компании "Уралсиб кэпитал" Алексея Девятова, массовая выплата пособий, скорее всего, не переломит негативных тенденций, вызванных пандемией коронавируса, однако немного сгладит ситуацию в торговле.

"Было выплачено около 550 млрд рублей - это примерно 1,5–2% от всего оборота розничной торговли по стране. Это заметные деньги, и мы видим определенное оживление, но нужно понимать, что реальные доходы населения сократятся существенно больше, чем эти суммы. Поэтому говорить о том, что эти выплаты как-то принципиально поменяют картину на потребительском рынке, не приходится", - объясняет Девятов.

Такого же мнения придерживается и главный экономист БКС Владимир Тихомиров, который полагает, что потребительская активность может в ближайшей перспективе вновь упасть до прежнего уровня, даже учитывая тот факт, что далеко не все граждане сразу потратят полученные деньги.

"В любом случае, даже если это единовременная выплата с краткосрочным эффектом, то этот эффект все равно позитивный, - говорит экономист. - Он в любом случае поддержит уровень потребление и отразится на годовых результатах. Однако на восстановлении экономики после кризиса эта мера не скажется серьезным образом".

Пандемия сильно ударила по торговому бизнесу во всем мире, и Россия не стала исключением. В апреле оборот розничной торговли рухнул на 23% по сравнению с этим же месяцем годом ранее, в мае - на 19%, показывают данные Росстата. По итогам года оборот упадет на 4%, прогнозирует Альфа-банк.

Что происходит с доходами?

Одним из индикаторов восстановления экономики является динамика доходов населения.

Росстат публикует статистику по доходам населения с большим опозданием, поэтому судить об оперативной динамике этого показателя приходится по опросам, отмечает Альфа-банк. И они рисуют неплохую картину, считают аналитики.

Большая часть населения не пострадала от карантина, показывает опрос компании "Росгосстрах Жизнь". Как отмечает Альфа-банк, это соотносится с данными о структуре российской экономики - в России малый и средний бизнес, который больше всего пострадал от пандемии, составляет лишь 20% ВВП, тогда как в развитых странах этот показатель превышает 50%.

"С учетом того, что в России проживает 36 млн пенсионеров по старости, доходы которых вряд ли изменились за последние месяцы, складывается впечатление, что картина, которую передают данные опросов, вполне корректна: примерно половина населения не испытала негативного влияния карантинных мер на свои доходы", - пишут аналитики.

При этом у 20-30% населения доходы все же сильно сократились. То есть доходы сократились как раз у той части населения, которая потенциально могла быть занята в малых и средних предприятиях, отмечает Альфа-банк. Работу потеряли 10% россиян, показал опрос компании "Росгосстрах жизнь".

Серьезным негативным эффектом пандемии станет рост неравенства, считают аналитики. "Доходы тех, чья работа больше связана с физическим трудом, а также тех, кто занят в "теневом" секторе, в наибольшей степени подвержены риску снижения, и рост неравенства населения по доходам выглядит серьезным вызовом на горизонте следующих лет", - говорится в отчете.

Реальные располагаемые доходы населения по итогам 2020 года снизятся на 5% по сравнению с прошлым годом, считает Альфа-банк. Прогноз минэкономразвития - снижение на 3,8%. Центр развития ВШЭ считает, что падение реальных располагаемых доходов может достигнуть 8-12%.

По данным опроса ВШЭ, проведенного в конце мая, 13,5% респондентов полностью лишились дохода, у 31,8% респондентов доходы значительно снизились, еще у 15,7% они снизились незначительно.

В начале апреля 36% опрошенных отмечали ухудшение своего материального положения, показывает опрос "ИнФОМ", проведенный по заказу Банка России. В начале мая таких было уже 43%.

"Основными причинами ухудшения материального положения были уменьшение доходов респондента или других членов семьи, а также потеря дохода, работы респондентом или кем-то из членов его семьи", - говорится в отчете Центра развития ВШЭ.