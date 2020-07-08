В Москве задержали Петра Верзилова. Его увезли на шестой обыск

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В Москве задержали издателя "Медиазоны" и участника группы Pussy Riot Петра Верзилова. Его везут уже на шестой за последние 18 дней обыск. В понедельник, 6 июля, стало известно, что в отношении него возбудили дело по статье о неуведомлении о втором гражданстве.

О своем задержании и о том, что едет на очередной обыск со следователями управления по особо важным делам СКР, сообщил сам Верзилов в "Твиттере".

Пропустить Twitter пост , автор: @gruppa_voina Едем на спецтранспорте СК со следователями Управления по особо важным делам с огромной скоростью мимо Кремля на ШЕСТОЙ обыск. Не помню в современной истории России такой масштаб идущих подряд - каждый день, день за днём! - обысков, посвящённых одному человеку. Да сколько можно! — Пётр Верзилов (@gruppa_voina) 8 июля 2020 г.

"Медиазоне" он уточнил, что обыск пройдет в квартире, в которой он живет - той же, в которой проводили обыск и 21 июня по "московскому делу".

Тогда для обыска по статьям 212 и 318 УК (массовые беспорядки и применение насилия в отношении представителя власти) в рамках дела, возбужденного после акции 27 июля 2019 года, силовики взломали дверь его квартиры. После обыска Верзилова отвезли на допрос в ОВД Красносельский и через какое-то время выпустили.

Член ОНК Марина Литвинович, посетившая Верзилова в ОВД, сообщила, что по этому делу он проходит в качестве свидетеля. При этом его, по ее словам, назвали "организатором массовых беспорядков", хотя во время протестной акции 27 июля 2019 года Верзилов работал на смене в лагере "Камчатка" в Эстонии.

Как сообщал Русской службе Би-би-си один из друзей Петра Верзилова, преследование участника Pussy Riot может быть связано с акцией, которую Верзилов хотел провести во время репетиции парада.

Суть акции, по его данным, заключалась в том, чтобы встать перед танком во время репетиции парада и таким образом повторить знаменитый кадр 1989 года, сделанный на пекинской площади Тяньаньмэнь, который позже стал символом подавления студенческих протестов в Китае.

На выходе из ОВД после допроса на Верзилова напал неизвестный мужчина, которого тот назвал "провокатором". "Провокатор напал и просто сбил с ног - там не было драки - и было два опера вокруг и менты [появились] через 20 секунд", - рассказал он Би-би-си. Верзилова тогда арестовали на 15 суток за нецензурную брань на улице. Выступая в суде, он пояснил, что после выхода из ОВД заметил за собой слежку полицейских.

Когда Верзилов отбывал арест, его квартиру снова обыскали. Силовики, по словам участницы Pussy Riot Ники Никульшиной, на которые ссылается "Медиазона", изъяли всю технику и паспорта Верзилова, после чего ушли.

В понедельник 6 июля стало известно, что в отношении Верзилова возбудили уголовное дело по статье 330.2 УК (неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии иностранного гражданства). Максимальное наказание по этой статье предусматривает обязательные работы на срок до 400 часов.

Как говорится в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого, на которое ссылается "Медиазона", в декабре 2014 года Верзилов получил гражданство Канады и не сообщил об этом российским властям. В течение следующих пяти лет издатель "Медизоны" также этого не сделал, говорится в документе.

Отец Верзилова жил в Канаде, а он сам учился там в школе, после чего получил гражданство.