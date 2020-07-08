Беспорядки в Белграде: что за толпа собралась у парламента Сербии второй вечер подряд

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В столице Сербии в среду продолжились столкновения протестующих с полицией, начавшиеся предыдущей ночью. Президент Сербии Александр Вучич обвинил в причастности к беспорядкам иностранные спецслужбы и отменил встречу с послом России; сербский политолог и очевидец протестов говорит, что на них вышли люди самых разных взглядов, в том числе либеральных и проевропейских.

"Митинг был хорошо организован, и это был провал части наших служб безопасности: они слишком поздно заметили влияние иностранных спецслужб на организацию протеста", - заявил в среду президент Сербии Александр Вучич.

Непосредственным поводом к протестам стало заявление Вучича о планах снова ввести в столице комендантский час в связи с ростом числа выявленных заражений коронавирусом. Однако протестующие скандировали и не связанные с пандемией политические лозунги - в частности, лозунги на тему отколовшегося от Сербии Косова.

В среду утром пресс-служба президента Сербии объявила, что отменена его встреча с послом России Александром Боцан-Харченко.

Сведений о том, что отмена встречи связана со столкновениями у парламента, нет: в официальном сообщении просто говорилось, что она отменена, а пресс-секретарь президента Cюзана Васильевич на заданные посредством СМС уточняющие вопросы в среду не ответила.

"У меня нет доказательств, что тут есть связь, но это интересно - сопоставить, что сказал Вучич, отмену встречи с российским послом и участие этих экстремистских групп в событиях прошлого вечера", - сказал Русской службе Би-би-си сербский политолог Вук Велебит.

Президент Вучич заявил, что столкновения с полицией и попытки захватить здание парламента (Скупщины) устроили во вторник радикальные националисты и любители разнообразных теорий заговора.

"Эти люди не говорили о коронавирусе: они говорили о каком-то предательстве, об иммигрантах, о сети 5G и о том, что Земля - плоская. И эти люди были там не впервые, просто в этот раз они были агрессивнее", - цитирует Вучича издание Balkan Insight.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Большинство участников протестов были настроены мирно

Среди тех, кто в ночь со вторника на среду прорвался в здание парламента и был задержан, оказался лидер общественной организации "Не предадим Косово и Метохию" Дамнян Кнежевич. Кроме него, в организации беспорядков полиция обвиняет бывшего депутата парламента от националистической партии "Двери" Срджана Ного.

"Эти группы экстремистов составляли совсем небольшую часть людей, вышедших на улицы. Я бы даже сказал, 99% были совершенно мирными гражданами, которые не хотели никаких столкновений [...] Экстремисты были хорошо организованы, но большинство были обычные граждане, в том числе гражданские активисты, прозападные, проевропейские. Но и они разозлились, когда увидели, как жестоко действует полиция", - сказал Би-би-си Вук Велебит, который, по его словам, сам шесть-семь часов провел среди протестующих.

"Вучич объявил новый локдаун на выходных, хотя всего несколько недель назад у нас были выборы, были футбольные матчи, публичные собрания - все карантинные меры были отменены, а тут, как только прошли выборы, вдруг оказалось, что ситуация полностью изменилась и что ковид вернулся. В результате люди не верят властям и уже не верят медикам, что особенно опасно", - объясняет Велебет.

Президент Александр Вучич связал протесты и беспорядки с тем, что 12 июля в Париже при посредничестве ЕС начинаются его переговоры с премьер-министром Косова Авдуллой Хоти.

Сербские оппозиционеры-националисты, в том числе и задержанный Дамнян Кнежевич из организации "Не предадим Косово и Метохию", постоянно обвиняют Вучича и его соратников в намерении официально признать Косово в обмен на перспективы интеграции в Евросоюз. Их в этом поддерживают многочисленные русские националисты, а официальная Москва недовольна сближением Сербии и Евросоюза.