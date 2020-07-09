Коронавирус: миллионам грозит голод, в Австралии снова карантин

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В Йемене голодают сотни тысяч человек, включая детей. Без поставок гуманитарной помощи число смертей станет значительно выше

В ряде стран от голода, вызванного пандемией, умрет больше народа, чем от вируса, пятимиллионный Мельбурн с полуночи среды вновь закрыли на карантин, в реанимациях итальянского Бергамо впервые за 137 дней официально нет ни одного больного с Covid-19.

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Международная благотворительная организация Oxfam заявила, что из-за пандемии коронавируса в ряде стран больше людей умрут от голода, чем от болезни. По оценкам организации, в таких странах как Йемен, Конго, Афганистан и других голодная смерть ежедневно грозит 12 тысячам человек.

Вооруженные конфликты и слабые экономики этих стран и так стали причиной гуманитарного кризиса, теперь дополнительной угрозой для населения стала затрудненность, а местами невозможность доставки гуманитарной помощи из-за нарушенного международного сообщения.

По данным Университета Джонса Хопкинса, число заболевших Covid-19 в мире превысило 12 млн человек, умерли почти 550 тысяч. Лидером по обоим показателям по-прежнему остаются США - более 3 млн и 132,3 тысяч человек соответственно. На вторых позициях в обеих категориях - Бразилия. Великобритания - самая пострадавшая страна в Европе: 288,5 тысяч заболевших (7 место в мире) и 44,6 тысячи умерших (3 место в мире).

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В Каталонии, регионе на северо-востоке Испании, введено правило обязательного ношения масок на улице, даже там, где возможно социальное дистанцирование. Выходить на улицу без маски можно только детям до 6 лет. Решение было принято в связи с новой вспышкой заражаемости в районе города Льейда, где власти могут ввести локальный локдаун.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption В разгар эпидемии у Бельгии были самые плохие показатели заболеваемости и смертности на душу населения в Европе

В Бельгии с этой недели также становится обязательным ношение масок в магазинах. Ранее правило распространялось только на общественный транспорт и музеи.

Научное сообщество Франции предупреждает, что стране грозит вторая волна эпидемии, так как после отмены карантина в большинстве общественных мест люди не соблюдают социальную дистанцию. "Вирус продолжает циркулировать, гораздо медленнее и более контролируемо, но он все еще здесь", - сказал французской Le Monde глава научного совета страны Жан-Франсуа Дельфресси.

Впервые за 137 дней, прошедших с начала эпидемии в Италии, в отделении интенсивной терапии одного из самых пострадавших городов страны - Бергамо - официально нет ни одного больного с диагнозом Covid-19. Италия первой в Европе приняла на себя удар заражаемости и долгое время оставалась в самом бедственном положении. Очагом заболевания стали северные районы страны, в том числе Ломбардия, где находится Бергамо. Первый пациент с коронавирусом был доставлен в городскую больницу 23 февраля.

В Италии Covid-19 заразились более 242 тысяч человек, умерли почти 40 тысяч.

В Великобритании государственные расходы на борьбу с экономическими последствиями эпидемии достигли почти 190 млрд фунтов стерлингов. Лестеру, первому городу в стране, где был введен локальный локдаун, будет оказана отдельная финансовая помощь. Британия занимает седьмое место в мире и первое в Европе по числу зараженных - 288,5 тысяч человек, и третье в мире по смертности - 44,6 тысяч умерших.

Ситуация в мире ухудшается

В Токио зафиксировано рекордное суточное число новых случаев заболевания Covid-19 с начала эпидемии - 220 зараженных. Власти говорят, что статистический скачок связан с более масштабным тестированием. Однако медики указывают, что очаговые вспышки стали появляться по всей стране вскоре после того, как чуть более месяца назад был ослаблен карантин.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Очагами новой вспышки заражений в Токио стали кварталы развлекательных заведений и активной ночной жизни

Эпицентрами новой вспышки в Токио стали кварталы развлечений, где сконцентрированы бары, рестораны и ночные клубы. В эти выходные правительство Японии планировало снова открыть стадионы и спортивные арены с условием, что число болельщиков на трибунах не будет превышать 5 тысяч человек. Однако при новом развитии ситуации с Covid-19 и на фоне общественного недовольства планы могут быть пересмотрены. По данным Университета Джонса Хопкинса, в Японии коронавирусом заболели 20,5 тысяч человек, умерли - 982.

Мельбурн, второй по величине город Австралии, с полуночи среды вновь на карантине. 12 районов города уже находились в карантине всю прошедшую неделю. Улицы Мельбурна опустели, люди снова стоят в очередях в магазины с соблюдением максимальной социальной дистанции. Кафе и рестораны вернулись к режиму работы только на вынос. Австралия - одна из стран, оперативно введших строгие ограничительные меры в самом начале пандемии. К тому же в каждом штате и в каждом крупном городе, по усмотрению местных властей, действовали собственные меры безопасности. Что именно спровоцировало новый виток заболеваемости, пока неясно.

В Австралии за все время эпидемии заболели чуть более 9 тысяч человек, умерли - 106.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В Индии уже более четверти миллиона зараженных

Число заболевших в Индии превысило четверть миллиона человек. За последние сутки медики зарегистрировали 25 тысяч новых случаев. Самые зараженные районы страны - Дели и штаты Махараштра и Тамилнад. Власти значительно расширили масштабы тестирования в последние недели, но, по словам экспертов, этого недостаточно для такой густонаселенной страны. По данным Университета Джонса Хопкинса, число заболевших в Индии составляет 767, 2 тысячи человек (3 место в мире), умерших - более 21 тысячи. Однако, по мнению местных экспертов, истинные цифры значительно выше.

Президент США Дональд Трамп пригрозил сократить федеральное финансирование школ, если в сентябре они не вернутся к работе в полном объеме. В своем "Твиттере" он отметил, что вернуться к образованию - крайне важно для детей и их семей, и отмел критику со стороны образовательных структур, которые заявляют, что правительственные рекомендации по санитарным нормам в школах - практически невыполнимы, так как являются очень жесткими и дорогостоящими.

"Ничего из того, что Дональд Трамп говорил в последние 48 часов, нельзя рассматривать как безопасные и ответственные заявления", - считает президент Национальной ассоциации образования Лили Эскелсон Гарсия.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Власти Флориды открыли дополнительные пункты тестирования населения в связи с резким и продолжительным ростом статистики заражений

Вскоре после последних заявлений Трампа Белый дом объявил, что в ближайшие дни Центры по контролю и профилактике США представят измененный список рекомендаций.

Число заболевших в США превысило 3 миллиона человек. В ряде крупных штатов статистика заражаемости и смертности продолжает расти. Губернаторы на местных уровнях вводят новые ограничения и меры карантина. Однако эпидемиологи страны бьют тревогу и заявляют, что методы контроля над эпидемией должны утверждаться на федеральном уровне и вводиться в стране повсеместно.