Коронавирус: миллионам грозит голод, в Австралии снова карантин
В ряде стран от голода, вызванного пандемией, умрет больше народа, чем от вируса, пятимиллионный Мельбурн с полуночи среды вновь закрыли на карантин, в реанимациях итальянского Бергамо впервые за 137 дней официально нет ни одного больного с Covid-19.
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Международная благотворительная организация Oxfam заявила, что из-за пандемии коронавируса в ряде стран больше людей умрут от голода, чем от болезни. По оценкам организации, в таких странах как Йемен, Конго, Афганистан и других голодная смерть ежедневно грозит 12 тысячам человек.
Вооруженные конфликты и слабые экономики этих стран и так стали причиной гуманитарного кризиса, теперь дополнительной угрозой для населения стала затрудненность, а местами невозможность доставки гуманитарной помощи из-за нарушенного международного сообщения.
По данным Университета Джонса Хопкинса, число заболевших Covid-19 в мире превысило 12 млн человек, умерли почти 550 тысяч. Лидером по обоим показателям по-прежнему остаются США - более 3 млн и 132,3 тысяч человек соответственно. На вторых позициях в обеих категориях - Бразилия. Великобритания - самая пострадавшая страна в Европе: 288,5 тысяч заболевших (7 место в мире) и 44,6 тысячи умерших (3 место в мире).
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В Каталонии, регионе на северо-востоке Испании, введено правило обязательного ношения масок на улице, даже там, где возможно социальное дистанцирование. Выходить на улицу без маски можно только детям до 6 лет. Решение было принято в связи с новой вспышкой заражаемости в районе города Льейда, где власти могут ввести локальный локдаун.
В Бельгии с этой недели также становится обязательным ношение масок в магазинах. Ранее правило распространялось только на общественный транспорт и музеи.
Научное сообщество Франции предупреждает, что стране грозит вторая волна эпидемии, так как после отмены карантина в большинстве общественных мест люди не соблюдают социальную дистанцию. "Вирус продолжает циркулировать, гораздо медленнее и более контролируемо, но он все еще здесь", - сказал французской Le Monde глава научного совета страны Жан-Франсуа Дельфресси.
Впервые за 137 дней, прошедших с начала эпидемии в Италии, в отделении интенсивной терапии одного из самых пострадавших городов страны - Бергамо - официально нет ни одного больного с диагнозом Covid-19. Италия первой в Европе приняла на себя удар заражаемости и долгое время оставалась в самом бедственном положении. Очагом заболевания стали северные районы страны, в том числе Ломбардия, где находится Бергамо. Первый пациент с коронавирусом был доставлен в городскую больницу 23 февраля.
В Италии Covid-19 заразились более 242 тысяч человек, умерли почти 40 тысяч.
В Великобритании государственные расходы на борьбу с экономическими последствиями эпидемии достигли почти 190 млрд фунтов стерлингов. Лестеру, первому городу в стране, где был введен локальный локдаун, будет оказана отдельная финансовая помощь. Британия занимает седьмое место в мире и первое в Европе по числу зараженных - 288,5 тысяч человек, и третье в мире по смертности - 44,6 тысяч умерших.
Ситуация в мире ухудшается
В Токио зафиксировано рекордное суточное число новых случаев заболевания Covid-19 с начала эпидемии - 220 зараженных. Власти говорят, что статистический скачок связан с более масштабным тестированием. Однако медики указывают, что очаговые вспышки стали появляться по всей стране вскоре после того, как чуть более месяца назад был ослаблен карантин.
Эпицентрами новой вспышки в Токио стали кварталы развлечений, где сконцентрированы бары, рестораны и ночные клубы. В эти выходные правительство Японии планировало снова открыть стадионы и спортивные арены с условием, что число болельщиков на трибунах не будет превышать 5 тысяч человек. Однако при новом развитии ситуации с Covid-19 и на фоне общественного недовольства планы могут быть пересмотрены. По данным Университета Джонса Хопкинса, в Японии коронавирусом заболели 20,5 тысяч человек, умерли - 982.
Мельбурн, второй по величине город Австралии, с полуночи среды вновь на карантине. 12 районов города уже находились в карантине всю прошедшую неделю. Улицы Мельбурна опустели, люди снова стоят в очередях в магазины с соблюдением максимальной социальной дистанции. Кафе и рестораны вернулись к режиму работы только на вынос. Австралия - одна из стран, оперативно введших строгие ограничительные меры в самом начале пандемии. К тому же в каждом штате и в каждом крупном городе, по усмотрению местных властей, действовали собственные меры безопасности. Что именно спровоцировало новый виток заболеваемости, пока неясно.
В Австралии за все время эпидемии заболели чуть более 9 тысяч человек, умерли - 106.
Число заболевших в Индии превысило четверть миллиона человек. За последние сутки медики зарегистрировали 25 тысяч новых случаев. Самые зараженные районы страны - Дели и штаты Махараштра и Тамилнад. Власти значительно расширили масштабы тестирования в последние недели, но, по словам экспертов, этого недостаточно для такой густонаселенной страны. По данным Университета Джонса Хопкинса, число заболевших в Индии составляет 767, 2 тысячи человек (3 место в мире), умерших - более 21 тысячи. Однако, по мнению местных экспертов, истинные цифры значительно выше.
Президент США Дональд Трамп пригрозил сократить федеральное финансирование школ, если в сентябре они не вернутся к работе в полном объеме. В своем "Твиттере" он отметил, что вернуться к образованию - крайне важно для детей и их семей, и отмел критику со стороны образовательных структур, которые заявляют, что правительственные рекомендации по санитарным нормам в школах - практически невыполнимы, так как являются очень жесткими и дорогостоящими.
"Ничего из того, что Дональд Трамп говорил в последние 48 часов, нельзя рассматривать как безопасные и ответственные заявления", - считает президент Национальной ассоциации образования Лили Эскелсон Гарсия.
Вскоре после последних заявлений Трампа Белый дом объявил, что в ближайшие дни Центры по контролю и профилактике США представят измененный список рекомендаций.
Число заболевших в США превысило 3 миллиона человек. В ряде крупных штатов статистика заражаемости и смертности продолжает расти. Губернаторы на местных уровнях вводят новые ограничения и меры карантина. Однако эпидемиологи страны бьют тревогу и заявляют, что методы контроля над эпидемией должны утверждаться на федеральном уровне и вводиться в стране повсеместно.