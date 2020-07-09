Александр Виндман, подполковник-выходец с Украины, давший показания против Трампа, уволился из армии
Подполковник Александр Виндман, один из главных свидетелей на слушаниях по импичменту президента США Дональда Трампа осенью прошлого года, уволился из вооруженных сил.
По словам адвоката Дэвида Прессмана, Виндмана к этому подтолкнула "кампания буллинга, запугивания и возмездия", устроенная президентом Трампом.
Подполковник Виндман, иммигрировавший в США в детстве с Украины вместе с родителями, в июле прошлого года слышал телефонный разговор Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским, ставший поводом для импичмента.
Вопреки указанию президента, Виндман явился по повестке в комитет Палаты представителей для дачи показаний и подтвердил, что содержание разговора вызвало у него озабоченность.
- "Самый опасный в мире человек". Что пишет в своей книге о Трампе его племянница
- Трамп объяснил, почему выгнал свидетеля по делу об импичменте. Кто следующий?
- Подполковник Виндман выступил против Трампа. Почему это важно?
Палата представителей, в которой большинство голосов имеют демократы, в декабре проголосовала за импичмент Трампа, однако в Сенате, который контролируют республиканцы, Трамп в начале февраля был оправдан.
Вскоре после этого большинство должностных лиц, дававших показания на процессе, лишились своих должностей. Подполковника Виндмана, прикомандированного из Пентагона в Совет национальной безопасности в Белом доме, вывели из Белого дома под охраной и аннулировали ему пропуск.
Однако Виндман какое-то время продолжал свою службу по основному месту работы в министерстве обороны.
В июне, когда ему должны были присвоить очередное звание полковника, в прессе появились публикации о том, что Белый дом вычеркнет его из списков на повышение.
"Патриотизм подполковника Виндмана стоил ему карьеры", - заявил Прессман.
Позже и сам Виндман подтвердил в "Твиттере", что попросил об отставке с военной службы.
"Сегодня я официально попросил об увольнении из сухопутных войск США - организации, которую я люблю. Мы с моей семьей предвкушаем новую главу нашей жизни", - написал он.
Белый дом и сам президент Трамп пока не комментировали отставку Александра Виндмана.