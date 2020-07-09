Александр Виндман, подполковник-выходец с Украины, давший показания против Трампа, уволился из армии

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Александр Виндман имеет боевые награды, в том числе медаль "Пурпурное сердце" за ранение, полученное в Ираке

Подполковник Александр Виндман, один из главных свидетелей на слушаниях по импичменту президента США Дональда Трампа осенью прошлого года, уволился из вооруженных сил.

По словам адвоката Дэвида Прессмана, Виндмана к этому подтолкнула "кампания буллинга, запугивания и возмездия", устроенная президентом Трампом.

Подполковник Виндман, иммигрировавший в США в детстве с Украины вместе с родителями, в июле прошлого года слышал телефонный разговор Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским, ставший поводом для импичмента.

Вопреки указанию президента, Виндман явился по повестке в комитет Палаты представителей для дачи показаний и подтвердил, что содержание разговора вызвало у него озабоченность.

Палата представителей, в которой большинство голосов имеют демократы, в декабре проголосовала за импичмент Трампа, однако в Сенате, который контролируют республиканцы, Трамп в начале февраля был оправдан.

Вскоре после этого большинство должностных лиц, дававших показания на процессе, лишились своих должностей. Подполковника Виндмана, прикомандированного из Пентагона в Совет национальной безопасности в Белом доме, вывели из Белого дома под охраной и аннулировали ему пропуск.

Однако Виндман какое-то время продолжал свою службу по основному месту работы в министерстве обороны.

В июне, когда ему должны были присвоить очередное звание полковника, в прессе появились публикации о том, что Белый дом вычеркнет его из списков на повышение.

"Патриотизм подполковника Виндмана стоил ему карьеры", - заявил Прессман.

Позже и сам Виндман подтвердил в "Твиттере", что попросил об отставке с военной службы.

"Сегодня я официально попросил об увольнении из сухопутных войск США - организации, которую я люблю. Мы с моей семьей предвкушаем новую главу нашей жизни", - написал он.

Белый дом и сам президент Трамп пока не комментировали отставку Александра Виндмана.