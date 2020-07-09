К оппозиционным активистам в Москве пришли с обысками

Правообладатель иллюстрации Sergei Bobylev/TASS Image caption Муниципальный депутат Юлия Галямина является одним из лидеров кампании "Нет!" против поправок в Конституцию

Следственный комитет проводит обыски у координаторов "Открытой России" Татьяны Усмановой и Ольги Горелик, шеф-редактора "МБХ медиа" Сергея Простакова и муниципального депутата Юлии Галяминой.

Как сообщил Би-би-си пресс-секретарь "Открытой России" Константин Фомин, следственные действия начались в шесть утра. По его информации, обыски у Усмановой, Горелик и Простакова проходят в рамках дела ЮКОСа 2003 года.

"Открытая Россия" - организация, созданная бывшим владельцем компании ЮКОС Михаилом Ходорковским, который после освобождения из колонии покинул Россию и живет в Британии.

В "Открытой России" считают, что дело ЮКОСа - это формальный повод, а реальной причиной визитов следователей может быть заявка на митинг 15 июля, которую на прошлой неделе в мэрию Москвы подали участники кампании "Нет!", выступающие против изменения Конституции.

Вместе с Усмановой организаторами митинга в заявке были указаны исполнительный директор "Открытой России" Андрей Пивоваров и участница кампании "Нет!" Марина Литвинович.

Обыск начался и в офисе "Открытой России" на Петровке, сообщил Би-би-си Фомин. Там, по его данным, находятся Пивоваров и координатор организации Мария Кузнецова.

Один из лидеров кампании "Нет!", муниципальный депутат Тимирязевского района Москвы Юлия Галямина сообщает в "Твиттере", что в квартире, где проводится обыск, находится только ее несовершеннолетний сын. Адвоката Михаила Бирюкова, по ее словам, уже час не пускают внутрь.

Галямина также сообщила, что вызвала полицию и "скорую" страдающему от астмы и не выходящему на связь сыну, однако ни полицейских, ни медиков в квартиру не пустили.

По информации "МБХ медиа", к шеф-редактору издания Сергею Простакову также не пускают приехавшего на место адвоката.

Следственные действия также проходят в Томске у координатора "Правозащиты Открытки" Алексея Прянишникова, сообщает "МБХ медиа" со ссылкой на его жену.