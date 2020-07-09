Иск умершего экс-главы Чувашии к Путину рассматривать не будут

Правообладатель иллюстрации Alexei Nikolsky/TASS Image caption Михаил Игнатьев умер спустя месяц после того, как суд принял его иск к Владимиру Путину

Верховный суд России прекратил производство по иску экс-главы Чувашии Михаила Игнатьева, оспаривавшего указ президента Владимира Путина о досрочном прекращении его полномочий.

Как передает корреспондент Интерфакса, в ходе заседания суда в четверг представитель Игнатьева просил заменить истца на супругу экс-губернатора, однако суд ходатайство отклонил и постановил прекратить производство.

"Супруга Игнатьева Лариса Юрьевна хочет восстановить репутационные потери, мы, скорее всего, будем обжаловать [решение суда]", - заявил журналистам представитель бывшего главы республики Александр Маев (цитата по РИА Новости).

Верховный суд принял к производству иск Игнатьева к Путину 20 мая.

Бывший глава Чувашии стал первым из уволенных российских губернаторов, который решился подать в суд на президента. Рассмотрение иска должно было состояться 30 июня, но 18 июня Игнатьев умер.

СМИ сообщали, что у него была диагностирована коронавирусная инфекция. Издание "Коммерсант", в частности, писало, что Игнатьев находится в тяжелом состоянии с высоким процентом поражения легких и подключен к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО).

Путин уволил Игнатьева с поста президента Чувашии, который тот занимал почти десять лет, в январе 2020 года с формулировкой "в связи с утратой доверия".

Этому предшествовало два скандала, героем который Игнатьев стал в течение короткого периода времени. Сначала он заявил, что "надо мочить" журналистов и блогеров, "которые приходят с разных регионов РФ, хорошо здесь устраиваются и начинают писать, не знаю, о чем и о ком". А затем, вручая пожарным ключи от новой техники, поддразнил офицера МЧС, вынудив его подпрыгнуть.

Видеозапись "игры в собачку" широко разошлась в интернете и вызвала шквал негативных комментариев в адрес Игнатьева. Губернатор пытался оправдаться, заявляя, что состоит в приятельских отношениях с тем офицером, однако вскоре его лишили партбилета "Единой России", а затем отправили в отставку.

Корреспондент Би-би-си Илья Барабанов:

Михаил Игнатьев сумел превратиться в заметную политическую фигуру не за 10 лет своего губернаторства, а за несколько месяцев, прошедших после своей отставки. На госслужбе он был не самым заметным губернатором, попадающим раз в несколько лет в федеральные новости из-за очередного неаккуратного высказывания. Два очередных нелепых поступка: призыв "мочить журналистов" и шутка над спасателем, после которой его исключили из "Единой России", привели к его громкому увольнению этой зимой.

Когда Владимир Путин отстранил его от должности с унизительной формулировкой "в связи с утратой доверия", вариантов у Игнатьева было не так много. Обычно за такой формулировкой следует уголовное дело, из всех уволенных "в связи с утратой доверия" такой участи избежал разве что Юрий Лужков.

На Игнатьева дел не завели, что уже было необычно. Было ясно, что новое руководство республики зачистит всех его людей с заметных должностей, но Игнатьев, видимо, совсем не ожидал, что у него самого возникнут серьезные проблемы с трудоустройством. Среди чувашских журналистов ходили слухи, что ему предложили возглавить кирпичный завод в одном из районов республики, но даже с этим в итоге не сложилось.

И тогда Игнатьев решился на действительно беспрецедентный шаг: подал на Владимира Путина в Верховный суд, обжаловав свое увольнение. Крупные федеральные чиновники, пусть даже и бывшие, обычно не позволяют себе такие демарши. Суд даже принял иск к рассмотрению и многие с нетерпением ждали конца июня, когда дело планировалось рассмотреть.