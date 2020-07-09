Звезда сериала "Хор" Ная Ривера пропала без вести. Ее сына нашли на лодке в озере

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Звезда американского музыкального сериала Glee ("Хор" в российском прокате) Ная Ривера пропала без вести. Ее четырехлетний сын был обнаружен в лодке посреди озера Пиру на юге Калифорнии.

По данным офиса шерифа округа Вентура, 33-летняя актриса арендовала лодку в среду вечером. Озеро, где был обнаружен ее сын, находится к юго-западу от Лос-Анжелеса.

Продолжается поисковая операция.

Как передают американские средства массовой информации, сына Риверы обнаружили люди, которые находились на другой лодке. Согласно этим данным, мальчик рассказал, что они плавали вместе, но его мама на лодку не вернулась.

Ная Ривера больше всего известна как исполнительница роли Сантаны Лопез - одного из основных персонажей сериала "Хор", который выходил на американском телеканале Fox с 2009 по 2015 год.

В 2014 году Ривера вышла замуж за актера Райана Дорси, от которого она родила сына. В 2018-м они развелись.

В сериале Glee рассказывается о жизни хора под названием New Directions.